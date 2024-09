Système de progression de Space Marine 2 : comment monter en niveau rapidement

Vous venez de plonger dans le futur sombre et impitoyable de Warhammer 40K Space Marine 2, prêt à gravir les échelons des plus grands guerriers de l’Empereur, mais sans avoir à y consacrer des heures interminables.

Le chemin vers la puissance irrésistible de la colère de l’Empereur peut sembler long et fastidieux si vous ne savez pas où concentrer vos efforts dans Space Marine 2. De plus, la montée en niveau fonctionne différemment de la plupart des jeux, car vous ne gagnez pas d’EXP en jouant la campagne principale.

L’article continue après la publicité

Pour transformer votre super-soldat colossal en une force invincible, vous devez commencer à accumuler de l’EXP de la bonne manière. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.

L’article continue après la publicité

Conseils pour monter en niveau dans Space Marine 2

Saber Interactive Décapitation est la meilleure opération pour monter en niveau rapidement, mais vous devez vous concentrer sur les objectifs.

Pour monter rapidement en niveau votre Space Marine, assurez-vous d’avoir terminé au moins la moitié de la campagne de base. Il vous faudra débloquer la deuxième mission dans le menu Opérations.

Une fois cela fait, concentrez-vous sur l’Opération 2 : Décapitation. Cette mission est rapide et brutale. L’objectif est simple : poser des charges sur le pont et éliminer le Tyran de la Ruche. Inutile de perdre du temps ailleurs, complétez les objectifs le plus rapidement possible.

L’article continue après la publicité

Il est également important de noter qu’avant de commencer, vous pouvez ajuster le niveau de menace (difficulté). Plus la difficulté est élevée, plus vous gagnez d’XP.

L’article continue après la publicité

Constituer la bonne équipe

La composition de l’équipe est également cruciale. Idéalement, vous aurez un Rempart pour encaisser et tenir la ligne, et un Tireur d’élite pour éliminer les cibles à distance. Si possible, ajoutez un Assaut ou une Avant-Garde pour nettoyer les menaces restantes. Vous pouvez également consulter notre tier list des meilleures classes de Space Marine 2 pour faire le bon choix.

L’article continue après la publicité

Augmenter la difficulté

La difficulté est un facteur clé pour l’EXP. Plus la difficulté est élevée, plus vous gagnez d’EXP. Commencez par la difficulté la plus facile pour vous familiariser avec la mission, puis passez à Moyenne jusqu’à atteindre le niveau 10. Après cela, augmentez à Substantielle, et si vous êtes à la hauteur, attaquez-vous à Impitoyable pour des récompenses d’EXP encore plus alléchantes.

Pendant la mission, évitez les combats inutiles et concentrez-vous sur la réalisation rapide des objectifs. Déposez des charges, passez à la zone suivante, et répétez.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vaincre le boss final et recommencer

Saber Interactive Le Tyran de la Ruche n’est pas si difficile à vaincre, alors augmentez la difficulté si vous vous sentez à l’aise.

Le boss final, le Tyran de la Ruche, est l’un des boss les plus faciles à éliminer dans tout le jeu. Cela dit, ne soyez pas trop confiant. Il a deux phases, donc gérez bien vos compétences et surveillez les ennemis supplémentaires. Une fois qu’il est vaincu, retournez à votre base et recommencez la mission.

Maintenant que vous connaissez la meilleure stratégie pour monter en niveau dans Space Marine 2, vous pourriez aussi vouloir savoir comment dépenser au mieux vos Points de Maîtrise.