Unity fait marche arrière suite à la polémique : “Nous vous avons entendus”

Alors que la controverse prenait de l’ampleur sur la toile, Unity s’est engagé à apporter des modifications à leur nouvelle politique tarifaire annoncée quelques jours auparavant.

À la surprise générale, le 12 septembre, Unity Technologie a annoncé la mise en place d’une nouvelle politique tarifaire. En plus d’une augmentation des tarifs suite à la modification des conditions d’éligibilité, ils ont également annoncé que les studios allaient devoir mettre la main au porte-monnaie à chaque nouvelle installation de leur jeu.

Ces changements prévus pour janvier 2024 ont fait un tollé. Les studios de jeux vidéo et les amateurs de jeux indé ont exprimé leur mécontentement sur la toile, arguant que des milliers voire des millions de dollars seraient dus à Unity selon la taille et le succès du projet.

Alors qu’ils ne décoléraient pas et qu’un bon nombre de studios ont manifesté leur intention de migrer une un autre moteur, Unity s’est engagé à revoir leur nouvelle politique tarifaire.

“Nous vous avons entendus”, ont-ils déclaré le 17 septembre sur Twitter. “Nous nous excusons pour la confusion et l’angoisse que la politique des Runtime Fee que nous avons annoncée mardi a causées. Nous écoutons, parlons à nos membres d’équipe, à la communauté, aux clients et aux partenaires, et nous apporterons des modifications à cette politique.”

Unity a ajouté qu’il révélerait les ajustements exacts dans les prochains jours. Ce changement de cap intervient après une semaine pendant laquelle Unity a tenté d’expliquer les raisons de ces frais, suscitant de vives réactions. Unity a même été contraint de fermer plusieurs bureaux après avoir reçu des menaces de mort.

Le taux des Runtime Fee dépendrait du plan Unity choisi par le studio, mais lorsqu’un studio atteint 200 000 $ de revenus sur 12 mois, il pourrait être soumis à des frais allant jusqu’à 0,20 $ par installation.

Ces frais supplémentaires ont suscité de vives inquiétudes pour de nombreux jeux en développement et l’avenir des équipes de développeurs, car de nombreux projets de grande envergure sont basés sur ce moteur.

Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Pokémon Go, Rust et Hearthstone fonctionnent tous sur Unity pour n’en nommer que quelques-uns, avec des titres indépendants tels que Cuphead, Hollow Knight, Risk of Rain 2, Among Us et Outer Wilds utilisant également le moteur.

Reste à voir quels seront les ajustements proposés par Unity pour apaiser les studios et les joueurs.