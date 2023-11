Alors que la sortie de Suicide Squad : Kill the Justice League se rapproche de plus en plus, de nombreux joueurs se demandent si ce jeu sera disponible sur Xbox Game Pass. Toutes les infos

Suicide Squad: Kill the Justice League ramène les joueurs dans l’‘Arkhamverse’ de Rocksteady. Avec quatre personnages jouables et une Justice League corrompue à affronter, le jeu promet d’être épique.

Ce nouveau jeu va introduire une belle touche d’originalité dans le genre des jeux vidéo de super-héros. Les joueurs vont pouvoir prendre le contrôle de la Task Force X, un groupe de vilains qui doit affronter la Justice League, corrompue par Brainiac. Le prochain titre de Rocksteady est prévu pour être lancé sur PS5, Xbox Series X/S et PC le 2 février 2024.

En ce qui concerne les services d’abonnement, vous pourriez être intéressé de savoir si le jeu rejoindra le catalogue Xbox Game Pass.

Voici alors tout ce qu’il faut savoir sur Suicide Squad: Kill the Justice League sur le Xbox Game Pass.

ROCKSTEADY STUDIOS Suicide Squad : Kill the Justice League propose quatre personnages jouables.

Suicide Squad: Kill the Justice League sera-t-il sur le Xbox Game Pass ?

Suicide Squad: Kill the Justice League ne fera pas partie du Xbox Game Pass à son lancement. Il est cependant possible qu’un lancement sur le Game Pass soit annoncé à mesure que la date de sortie se rapproche, mais au moment de la rédaction de cet article, ce n’est pas le cas.

Il ne serait pas surprenant de voir Suicide Squad: Kill the Justice League rejoindre le Game Pass à l’avenir, car le titre précédent de Rocksteady, Batman: Arkham Knight, fait partie du Game Pass depuis un certain temps. De plus, Gotham Knights, qui est également un jeu d’action-aventure coopératif situé dans l’univers DC, est actuellement sur le Game Pass.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur la présence de Suicide Squad: Kill the Justice League dans le Xbox Game Pass. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si une sortie sur le Game Pass est annoncée à l’avenir.