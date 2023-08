Quelle est la race et la classe la plus populaire de Baldur’s Gate 3 ?

Les développeurs de Baldur’s Gate 3 ont partagé de nombreuses stats sur la première semaine du jeu. Découvrez les classes, races et personnages les plus populaires.

Si les fans de CRPG attendaient Baldur’s Gate 3 depuis de longues années, le succès du nouveau bébé de Larian Studios a pulvérisé toutes les attentes.

En une semaine seulement, le RPG dans l’univers de Donjons & Dragons s’est invité dans le Top 10 des plus hauts pics de joueurs de l’histoire de Steam… un record hallucinant pour un CRPG, style considéré jusqu’à peu comme niche.

Une semaine après la sortie de BG3, les développeurs du jeu déjà culte ont publié une nouvelle Community Update remplie de statistiques croustillantes.

Quelle sont les races et classes les plus populaires ? Quel est le personnage d’origine le plus joué ? Combien de goblins ont fini au fond d’un ravin ? On vous détailles les statistiques.

Larian Studios

Popularité des races

Avec ses 11 races disponibles, Baldur’s gate 3 permet à chaque joueur de façonner le personnage de ses rêves, qu’il s’agisse d’une elfe gracile ou d’un demi-orque bourru.

Néanmoins, quelques races sortent clairement du lot en terme de popularité (plutôt du côté de l’efle gracile que du demi-orque, sans surprise). Voici le classement de popularité des races, de la plus jouée à la moins jouée :

Demi-Elfe Humain Elfe Drakéide Tieffelin Drow Demi-Orque Nain Gnome Halfelin Githyanki

Popularité des classes

Préférez-vous la brutalité du combat au corps à corps ou la magie ? À moins que votre dada soit la musique, ou encore la prière ?

En ce qui concerne la communauté dans son ensemble, une classe sort largement du lot par sa popularité : le Paladin. Cela n’a rien de surprenant, puisqu’il s’agit d’une classe polyvalente, offrant une aventure prenante de par son vœu qu’il ne doit pas briser sous peine de subir de terribles conséquences.

Voici le classement de popularité des classes de la plus jouée à la moins jouée :

Paladin Ensorceleur Occultiste Roublard Barde Barbare Guerrier Rôdeur Magicien Moine Druide Clerc

Popularité des personnage d’origine

Baldur’s Gate dispose de 6 personnages d’origine. Ces derniers peuvent être recrutés en tant que compagnons, mais ils peuvent également être choisis en tanque que personnage principal, afin de créer un protagoniste disposant déjà d’une histoire et d’enjeux qui lui sont propres.

Seulement 7% des joueurs ont opté pour un personnage d’origine, mais il ne fait aucun doute que ce choix sera bien plébiscité parmi les joueurs partants pour un deuxième playthrough.

Voici le classement de popularité des personnages d’origine, du plus joué au moins joué :

Gayle Karlach Astarion Ombrecœur Wyll Lae’Zel

Fait intéressant, Gayle n’est pas uniquement le personnage d’origine le plus populaire, mais il est aussi la 7ème cause de mortalité pour les joueurs. On avait dit de faire gaffe avec Boule de Feu…

Statistiques en vrac

Larian Studios a été généreux en statistiques croustillantes, dont certaines sont pour le moins incongrues. Voici un résumé de la première semaine de Baldur’s Gate 3 en chiffres :

