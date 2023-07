Starfield est-il à nouveau retardé ?

Starfield devait initialement sortir en 2022, mais sa date de sortie a été repoussée d’un an. Maintenant que le jeu approche de son lancement prévu pour le 6 septembre, beaucoup se demandent s’il a été à nouveau retardé. Toutes les infos.

Starfield devait à l’origine sortir en novembre 2022, mais il a été reporté de près d’un an, avec une nouvelle date de sortie officielle fixée au 6 septembre, mais les fans craignent qu’elle ne soit repoussée à 2024.

Il n’est pas surprenant que Starfield mette autant de temps à voir le jour, compte tenu de son échelle massive et de son concept. Le jeu disposerait apparemment de plus de 1000 planètes explorables, toutes uniques, selon Todd Howard. Starfield a nécessité huit ans de développement, et l’excitation à son sujet est actuellement à son apogée.

Mais avec une sortie qui se rapproche un peu plus chaque jour, les fans sont inquiets sur un possible nouveau retard du jeu.

Starfield a-t-il été de nouveau retardé ?

Non, il n’y a pas eu de nouveaux rapports indiquant que Starfield a été à nouveau retardé. Starfield a déjà été retardé deux fois, et il est maintenant prévu pour le 6 septembre 2023. Les précommandes du jeu ont été rendues disponibles il y a quelque temps, et vous pouvez également obtenir l’édition collector maintenant.

Lorsque la bande-annonce de gameplay de Starfield a été dévoilée en juin 2021, Bethesda a annoncé que le jeu sortirait le 11 novembre 2022. Cette date a ensuite été repoussée à début 2023. Cependant, en mars 2023, ils ont une nouvelle fois reporté la sortie au 6 septembre 2023.

Bethesda

Pourquoi Starfield a-t-il été initialement retardé ?

Starfield a initialement été retardé, car les développeurs estimaient qu’il n’était pas encore prêt. Microsoft semble fortement investi dans le jeu et souhaite que son lancement se déroule sans accroc.

Phil Spencer, le patron de Xbox, s’est exprimé sur le retard de Starfield lors d’une interview avec The Verge en novembre 2022. Il a déclaré : “Avec le recul, quand on regarde un jeu comme Starfield, qui a pris tant de temps et nécessité tant d’investissement dans de nouvelles IP de la part de l’équipe. La décision de donner à l’équipe le temps de construire le jeu qu’ils estiment devoir construire est simplement la bonne chose à faire.“

La plupart des joueurs préfèrent un lancement retardé à un lancement bâclé, c’est pourquoi les fans ont soutenu le retard de l’année dernière. Ils ne peuvent qu’espérer que Bethesda a passé le temps supplémentaire à peaufiner le jeu et à se préparer pour un lancement sans bug.