Star Wars Outlaws : comment désactiver le mode d’Affichage cinématique

Star Wars Outlaws regorge de nombreux aspects à apprécier, mais si vous êtes comme nous, son mode d’affichage cinématique n’en fait pas partie. Voici comment modifier ce paramètre.

Star Wars Outlaws est enfin sorti, et nous avons pris beaucoup de plaisir à explorer la galaxie en incarnant Kay Vess. Nous avons réussi à nous éloigner un moment des parties de Sabacc pour rédiger notre critique, et le jeu a obtenu une note respectable de quatre sur cinq de la part de notre plus grand fan de Star Wars.

Cependant, il y a un petit bémol à notre enthousiasme. Avant de vous perdre dans l’exploration exceptionnelle des quatre planètes principales du jeu, vous voudrez peut-être ajuster un paramètre que nous avons trouvé particulièrement agaçant.

Star Wars Outlaws utilise par défaut une forme d’exposition appelée mode d’affichage cinématique, et bien que nous respections la vision artistique, ce n’est pas notre tasse de thé. Si ce n’est pas non plus la vôtre, ce guide rapide vous expliquera comment désactiver le mode d’affichage cinématique dans Star Wars Outlaws.

Qu’est-ce que le mode d’affichage cinématique dans Star Wars Outlaws ?

Le mode d’affichage cinématique est un paramètre visuel par défaut qui présente le jeu dans un format d’écran large. Les développeurs ont expliqué à GameSpot que ce paramètre est conçu pour imiter le ratio d’aspect qui était très en vogue lorsque la trilogie originale de Star Wars est sortie en salles.

Dans cette optique, ils ont également ajouté certains lens flares (effets de lentille sur les objectifs des caméras) ainsi qu’un certain grain de film tout en respectant les 24 images par seconde, indépendamment des performances de votre matériel. C’est une touche intéressante, et certains cinéphiles pourraient apprécier son apparence plus proche d’un film.

Si vous êtes un gamer passionné, vous préférerez probablement le ratio d’aspect 16:9 auquel vous êtes habitué. Heureusement, le mode d’affichage cinématique de Star Wars Outlaws est facultatif.

Désactiver le mode d’affichage cinématique dans Star Wars Outlaws est très simple. Tout d’abord, ouvrez le menu des options et accédez à l’onglet des paramètres. Une fois là, faites défiler jusqu’aux paramètres Vidéo et sélectionnez-les.

Ubisoft

Une fois dedans, faites défiler jusqu’aux paramètres du mode d’affichage cinématique, qui devraient être le troisième choix à partir du haut. De là, faites défiler vers la gauche ou la droite en fonction de votre paramètre actuel et sélectionnez l’option « Remplir l’écran ».

Ubisoft

Et voilà, votre affichage devrait maintenant être ajusté à un format plus familier, sans les effets visuels de l’écran.

Si vous cherchez plus d’informations sur Star Wars Outlaws, consultez notre guide sur comment obtenir des crédits rapidement.