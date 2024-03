South Park: Snow Day sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

South Park: Snow Day arrive bientôt, mais ce nouveau jeu sera-t-il disponible sur Nintendo Switch ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Un nouveau jeu South Park est attendu depuis longtemps, et South Park: Snow Day sort enfin en mars. C’est un jeu axé sur la coopération où les joueurs travailleront avec jusqu’à 3 amis pour progresser dans l’histoire et affronter d’autres personnages dans des batailles hivernales intenses.

Snow Day marque un départ notable du gameplay RPG précédent de The Stick of Truth et The Fractured But Whole, mais le nouveau style 3D offre plus de liberté pour développer le monde du jeu, et les créateurs originaux de la série, Trey Parker et Matt Stone, sont toujours pleinement impliqués dans le projet.

Ce jeu promet donc d’être une expérience South Park amusante pour tous les fans, mais sera-t-elle disponible sur Nintendo Switch ?

QUESTION LLC / THQ NORDIC South Park : Snow Day sort prochainement.

South Park: Snow Day sera-t-il disponible sur Nintendo Switch ?

Oui, South Park: Snow Day sera disponible sur Nintendo Switch.

Le jeu sera lancé sur la console de Nintendo ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series S/X et PC le 26 mars 2024.

C’est une excellente nouvelle pour les fans qui préfèrent emporter leurs jeux en déplacement, car cela signifie que vous pourrez profiter d’une bataille de boules de neige rapide à South Park pendant votre trajet quotidien, puis reprendre vos progrès sur grand écran dès votre retour à la maison.

