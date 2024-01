Skull and Bones sera-t-il disponible sur PS4 et Xbox One ?

Vous vous demandez si Skull and Bones sortira sur Xbox One et PlayStation 4 ? Voici alors tout ce que vous devez savoir.

Skull and Bones est le nouveau jeu d’action-aventure d’Ubisoft qui plonge les joueurs dans la peau de pirates au 17e siècle. Que ce soit en solo ou en multijoueur, Skull and Bones vous permet d’explorer l’océan Indien, de participer à des guerres navales pour devenir le pirate le plus infâme.

Accomplissez des contrats, construisez de nouveaux navires plus puissants et élargissez votre équipage pour devenir un joueur influent sur les mers ouvertes.

Skull and Bones est extrêmement vaste, avec de nombreux aspects RPG à gérer, ce qui laisse certains se demander s’il sera disponible sur les consoles de l’ancienne génération.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Découvrez alors si Skull and Bones sera disponible sur PS4 ou Xbox One.

Ubisoft Skull and Bones a beaucoup de choses à offrir, mais malheureusement, ce ne sera pas sur PS4 et Xbox One.

Skull and Bones sortira-t-il sur PS4 et Xbox One ?

Skull and Bones ne sera pas disponible sur PS4 ou Xbox One lors de sa sortie le 16 février 2024. Le jeu sera lancé exclusivement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Ubisoft Connect et l’Epic Games Store, et Amazon Luna.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Ubisoft l’a confirmé sur le site officiel de Skull and Bones, qui détaille les plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible. Le jeu était initialement prévu pour sortir sur PS4 et Xbox One, mais malheureusement, en raison de multiples retards et peut-être de la nature ambitieuse du projet, les développeurs ont décidé d’abandonner une version pour l’ancienne génération.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Skull and Bones offre beaucoup de contenu pour les joueurs, allant d’un monde ouvert en multijoueur à diverses options de personnalisation et des graphismes impressionnants. En raison de la taille et de la nature exigeante du jeu, les développeurs ont probablement décidé d’abandonner une version PS4 et Xbox One du jeu pour ne pas limiter son développement.

Cela dit, nous avons déjà vu des jeux comme Hogwarts Legacy finir par produire une version PS4 et Xbox One, donc il ne faut jamais dire jamais.

Si quelque chose venait à changer, nous mettrons alors cet article à jour, mais pour l’instant, il semble que Skull and Bones soit strictement un jeu de la génération actuelle.

L’article continue après la publicité