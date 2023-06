Skull and Bones : Comment s’inscrire à la bêta fermée

L’Ubisoft Forward 2023 a annoncé une période de bêta fermée pour Skull and Bones. Découvrez alors comment vous pouvez y participer.

Ubisoft Singapour a lancé le développement de Skull and Bones il y a maintenant plus d’une décennie. Depuis, le studio a reporté ce jeu pas moins de sept fois. Mais récemment, une lueur d’espoir s’est allumée dans le cœur des joueurs impatients suite à l’apparition de Skull and Bones lors de l’Ubisoft Forward.

À l’origine, Skull and Bones devait être une extension d’Assassin’s Creed 4: Black Flag avant de prendre son envol en tant que jeu indépendant. Cependant, la production a essuyé quelques retards majeurs, notamment suite à l’annulation de plusieurs jeux par Ubisoft.

Mais après une très longue attente, Ubisoft a confirmé que Skull and Bones est bel et bien en route, annonçant sa bêta fermée lors de l’événement Forward 2023.

Découvrez alors comment vous pouvez mettre la main dessus.

La période de bêta fermée de Skull and Bones se déroulera du 25 août au 28 août 2023. Elle sera accessible via Ubisoft Connect sur PlayStation 5, PC, et Xbox Series X|S. Jetez un œil à la bande-annonce épique pour plus d’images de Skull and Bones et voyez si cela vous donne envie de vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire à la bêta fermée en visitant le site d’Ubisoft. Choisissez d’abord votre plateforme de prédilection et connectez-vous à votre compte Ubisoft.

Mais si Skull and Bones va bientôt bénéficier d’une période de bêta fermée, une date de sortie précise reste encore inconnue.

Il est cependant fort probable que le jeu sorte avant le 31 mars 2024, au cours de l’exercice fiscal en cours. Enfin, si Ubisoft ne le reporte pas une huitième fois.

Et voilà, vous avez maintenant en votre possession toutes les informations sur la bêta fermée de Skull and Bones. Armez-vous de courage et préparez-vous à hisser le pavillon noir dans cette aventure en haute mer qui promet d’être inoubliable !