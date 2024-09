Skate : fenêtre de sortie, plateformes, trailers, fuites…

Un nouveau jeu Skate est en développement chez EA. Voici tout ce que nous savons sur le retour tant attendu de cette série de jeux de skateboard.

Les fans de skateboard réclament un nouveau jeu Skate depuis la sortie de Skate 3 en 2010, surtout que la série Tony Hawk – qui devrait également faire son retour – est devenue quelque peu décevante. Beaucoup pensaient qu’un Skate 4 finirait par voir le jour, mais il s’avère que le prochain jeu sera un reboot simplement appelé Skate.

Depuis, nous avons appris plusieurs choses sur ce titre à venir, notamment le fait que Skate sera gratuit. Voici tout ce que nous savons sur Skate actuellement.

Electronic Arts

Skate sera disponible en accès anticipé en 2025, bien qu’aucune fenêtre précise n’ait été donnée.

Cette fenêtre de 2025 signifie qu’au moment de sa sortie, environ 15 ans se seront écoulés depuis Skate 3.

Playtests de Skate

Avant sa sortie officielle, certains joueurs pourront tester le jeu lors de sessions de test fermées. Ces tests ont commencé sur PC en 2022, mais les développeurs prévoient de les étendre aux consoles à partir de l’automne 2024.

Plateformes

Skate sera disponible sur PC, Mac, et mobile, ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Dans une mise à jour de développement de juin 2024, les développeurs ont expliqué vouloir « supprimer autant de barrières que possible pour jouer », en lançant le jeu sur toutes ces plateformes et en intégrant le cross-play et la progression cross-plateforme.

Skate devient free-to-play

Electronic Arts

Lors d’une vidéo du 14 juillet, l’équipe derrière Skate a révélé ses plans à long terme pour la série. Plutôt que de sortir un simple Skate 4 en tant que jeu premium avec un support limité dans le temps, les développeurs souhaitent créer un modèle permettant de soutenir un nouveau titre Skate sur une plus longue durée.

Ainsi, Skate sera lancé en tant que jeu gratuit et proposera le cross-play entre différentes plateformes. Actuellement, on ignore exactement comment le jeu générera des revenus, bien que le directeur général de Full Circle, Dan McCulloch, ait souligné qu’il ne s’agira pas d’un jeu « pay-to-win ». On peut donc s’attendre à des cosmétiques premium, des passes de saison et d’autres transactions volontaires.

Une de ces transactions pourrait prendre la forme de coffres de butin, en particulier les « Swag Bags », un concept controversé évoqué précédemment. Selon un rapport d’Insider Gaming, les testeurs ont confirmé l’existence de coffres de butin dans Skate, déverrouillables avec une monnaie du jeu appelée Stars.

Les joueurs obtiennent des Stars en complétant des défis. Les loot boxes seraient divisées en boîtes à 2 et 3 étoiles, les secondes contenant les objets les plus rares.

Chaque boîte contenant cinq objets, les joueurs pourront déverrouiller du mobilier, des vêtements et des stickers pour skateboards. Le rapport indique également que chaque objet sera visible avant l’achat.

Les testeurs ont affirmé qu’il n’existe actuellement que 16 coffres de butin différents dans le jeu. Étant donné que chaque boîte contient cinq objets, cela représente au moins 80 objets à déverrouiller.

Bandes-annonces de Skate

L’équipe derrière Skate n’a pas encore créé de bande-annonce pour le prochain jeu de la série. Cependant, ils ont produit une série de journaux de développeurs montrant des images préliminaires et leur progression :

Le premier journal de développeurs date de 2021.

Un an plus tard, les développeurs ont publié une vidéo de mise à jour, rappelant aux fans qu’ils « travaillent toujours dessus ».

Des marques comme Vans, Chocolate et Girls ont déjà été mises en avant dans les bandes-annonces de Skate, mais les développeurs assurent aux fans que d’autres collaborations sont à venir.

Une mise à jour de juin 2024 a abordé les améliorations du gameplay, y compris divers tricks que les joueurs pourront réaliser, ainsi que des fonctionnalités sociales.

Plus récemment, les développeurs ont annoncé la fenêtre de sortie de l’accès anticipé via un tweet incluant quelques images en pré-alpha.

Nouvelles et fuites

La vidéo d’annonce originale du prochain Skate a révélé le nouveau studio de développement d’EA nommé Full Circle. Cette équipe composée de développeurs vétérans et d’amateurs de skateboard travaillera sur la nouvelle expérience Skate.

Le studio est dirigé par Daniel McCulloch, avec Deran Chung et Cuz Parry, tous impliqués dans la création du premier jeu Skate. Le prochain jeu se déroulera également dans une nouvelle ville appelée San Vansterdam.

D’après les dernières informations du Board Room, les joueurs pourront personnaliser la taille et la forme de leur personnage, sa garde-robe et d’autres aspects. L’équipe explique chercher à trouver un équilibre parfait entre réalisme et approche stylistique, comme dans les précédents jeux Skate.

Et bien sûr, un jeu de skateboard ne serait pas complet sans une planche. Vous pourrez personnaliser votre planche avec des stickers, des motifs de grip, la couleur des roues, et bien plus encore.

Ces objets seront disponibles dans la boutique en jeu, à la fois avec des devises gagnées et des devises premium. Cependant, l’équipe a souligné que le temps passé dans San Vansterdam sera récompensé, même si vous choisissez de ne pas dépenser d’argent réel dans la monnaie du jeu.

Voilà tout ce que nous savons sur Skate ! Pour plus d’infos sur les prochains jeux, consultez la rubrique Jeux vidéo de notre site.