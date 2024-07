Once Human est un jeu massivement multijoueur en ligne (MMO), ce qui signifie qu’il peut y avoir des moments où les serveurs rencontrent des périodes d’instabilité et de pannes. Vous pouvez vérifier ici si les serveurs sont en panne.

Comme la plupart des jeux en service actif, les serveurs de Once Human peuvent rencontrer des problèmes qui rendent la connexion difficile. Cela peut être dû à une multitude de problèmes, mais les plus courants concernent la maintenance de routine ou les mises à jour des serveurs.

Heureusement, notre hub de statut des serveurs de Once Human fournit toutes les informations nécessaires concernant les maintenances futures, les problèmes liés aux serveurs et les mises à jour des développeurs.

Les serveurs de Once Human sont-ils en panne ?

Starry Studio Les serveurs de Once Human peuvent occasionnellement être hors ligne.

Les serveurs de Once Human sont actuellement opérationnels, mais une maintenance est prévue le jeudi 18 juillet, entre 6h et 10h, heure de Paris. Cette maintenance prépare l’arrivée de la prochaine mise à jour du jeu.



En dehors de cela, si vous rencontrez des problèmes liés aux serveurs, assurez-vous de vérifier votre connexion Internet pour voir si le problème vient de votre côté.

Il est recommandé de faire d’abord ce qui suit avant de contacter la page de support de Once Human :

Vérifiez votre routeur WiFi et assurez-vous que toutes les connexions filaires/sans fil sont stables.

et assurez-vous que toutes les connexions filaires/sans fil sont stables. Effectuez un test de vitesse Internet.

Assurez-vous d’avoir téléchargé les dernières mises à jour pour Once Human.

pour Once Human. Lancez un autre jeu sur votre ordinateur et voyez si vous pouvez y accéder sans problème.

Si votre connexion Internet est stable et que vous ne pouvez toujours pas accéder au jeu, alors le problème sera du côté du serveur et vous devrez attendre que les développeurs résolvent les problèmes.

Pour rester à jour sur l’état des serveurs de Once Human, assurez-vous de mettre cet article en favori et de revenir ici si vous avez des problèmes. De plus, vous pouvez également consulter le compte officiel X/Twitter du jeu, le Discord, la page Reddit et le site web pour toute annonce officielle des développeurs.

Comme toujours, nous mettrons à jour cet article dès que des problèmes surviendront dans Once Human. En attendant, assurez-vous de consulter la rubrique Jeux vidéo de notre site pour découvrir nos guides sur le jeu, notamment, comment utiliser le Filtre Résonateur protoplasmique, les meilleurs emplacements pour votre territoire et bien plus encore.