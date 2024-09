Satisfactory 1.0 : tous les emplacements du minerai d’E.M.E. et comment l’utiliser

Apprendre à exploiter et utiliser le minerai d’E.M.E. dans Satisfactory change complètement votre façon de gérer votre usine.

Cependant, comme le minerai d’E.M.E. est la ressource la plus rare du jeu, un simple gisement impur ne suffira pas à alimenter une usine de haut niveau. Pire encore, vous risquez de gaspiller votre précieux minerai d’E.M.E. sur des recettes inefficaces au lieu de le réserver pour les meilleures d’entre elles.

Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment localiser et exploiter le minerai d’E.M.E. dans Satisfactory, ainsi que les meilleures recettes pour maximiser son potentiel.

Tous les emplacements du minerai d’E.M.E.

Dexerto/Coffee Stain Studios Il n’y a que trois gisements purs et six gisements communs d’E.M.E. sur la carte de Satisfactory.

Bien que vous puissiez trouver plusieurs gisements impurs de minerai d’E.M.E. sur toute la carte de Satisfactory, il n’y a que trois gisements purs et six gisements communs. Le minerai d’E.M.E. est le plus rare du jeu, vous ne devriez donc envisager de l’exploiter qu’en fin de partie.

Si vous cherchez à installer un site d’exploitation de minerai d’E.M.E., dirigez-vous vers les gisements purs et communs situés dans le coin sud-ouest de la carte. Même s’ils ne sont pas aussi proches qu’il n’y paraît, à ce stade du jeu, vous devriez disposer d’un jetpack ou d’un véhicule pour voyager confortablement d’un point à l’autre.

Emplacements des gisements purs de minerai d’E.M.E.

Western Dune Forest





L’un des gisements purs de minerai d’E.M.E. se trouve à l’ouest de la carte, à Western Dune Forest. Si vous souhaitez placer un marqueur, les coordonnées sont -473, 1274.

C’est probablement l’un des gisements les plus faciles à repérer si vous volez, car il est entouré d’une structure luxuriante et imposante. Cela dit, si vous êtes à pied, vous pourriez envisager des alternatives pour l’atteindre. Avec un mineur portable, vous pouvez rapidement obtenir ce dont vous avez besoin et retourner à votre base. Si vous voulez y installer une foreuse Mk. fixe, pensez à construire une infrastructure adaptée pour transporter les ressources.

Eastern Dune Forest







Un autre gisement pur de minerai d’E.M.E. se situe à l’est de la même forêt. Les coordonnées exactes sont 1705, 699.

Contrairement à d’autres gisements, celui-ci est un peu plus difficile à repérer, mais il est peut-être plus facile à gérer en termes de transport. Ce gisement est caché dans les montagnes, donc si vous ne le trouvez pas tout de suite, vérifiez sous la surface.

Il existe un second gisement d’E.M.E. à proximité, mais c’est un gisement commun. Cependant, si vous êtes à la recherche de plus de minerai d’E.M.E., vous pouvez faire un petit détour vers le sud-est pour remplir votre inventaire de cette ressource alien violette.

Spire Coast







Le dernier emplacement pur de minerai d’E.M.E. se trouve tout au nord, à Spire Coast. Les coordonnées exactes sont 1730, -2407.

Encore une fois, ce gisement est assez difficile à atteindre à pied, vous devrez donc trouver un moyen de rejoindre les hauteurs près de la côte. Cela dit, la côte nord offre un panorama spectaculaire et figure parmi les meilleurs emplacements pour une usine ou une base dans Satisfactory.

Les meilleures recettes pour le minerai d’E.M.E.

Coffee Stain Studios

Avant la sortie de la version 1.0 de Satisfactory, le minerai d’E.M.E. n’avait pas vraiment d’utilité.

Désormais, une fois que vous atteignez le Tier 9, vous pouvez commencer à travailler sur certaines des recettes de fin de jeu. Le minerai d’E.M.E. peut être converti en E.M.E. Ravivée, qui à son tour peut être utilisé pour fabriquer de la E.M.E. Fluctuante. Cet ingrédient vous permet de créer les deux recettes les plus utiles :

Portail : Comme vous pouvez l’imaginer, en plaçant deux de ces portails, vous pouvez vous téléporter d’un coin de la carte à un autre. C’est extrêmement pratique compte tenu de la taille gigantesque de la carte du jeu.

: Comme vous pouvez l’imaginer, en plaçant deux de ces portails, vous pouvez vous téléporter d’un coin de la carte à un autre. C’est extrêmement pratique compte tenu de la taille gigantesque de la carte du jeu. Convertisseur : Cette invention ingénieuse vous permet de fabriquer l’objet que vous souhaitez en utilisant un type de minerai différent de celui habituellement requis. C’est un peu comme utiliser des recettes alternatives, mais sans avoir à rechercher les 118 disques durs.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le minerai d’E.M.E. dans la version 1.0 de Satisfactory.

