Roadmap des DLC de Monster Hunter Wilds : toutes les extensions à venir

Si vous attendez avec impatience Monster Hunter Wilds et que vous vous demandez déjà ce que l’avenir réserve au jeu, soyez rassuré, Capcom a tout prévu.

Le studio a dévoilé son programme post-lancement, mêlant mises à jour gratuites, nouveaux monstres et bien sûr du contenu cosmétique.

Dans ce guide, on vous détaille la roadmap des DLC pour que vous sachiez exactement ce que Capcom prépare pour l’avenir du jeu.

Mise à jour gratuite 1 : Printemps 2025

Nouveau monstre : Mizutsune

Nouveau contenu : quêtes événement, récompenses exclusives, ajustements divers

Nouveaux cosmétiques

Mizutsune, majestueux et insaisissable, fait son grand retour dans Monster Hunter Wilds. Ce léviathan élégant, apparu pour la première fois dans Monster Hunter Generations (2015), est célèbre pour ses mouvements fluides et son affinité avec le Fléau Bulle, un effet de statut redoutable.

De nouvelles quêtes événement offriront des récompenses uniques. Capcom annonce également des ajustements mineurs, sans entrer dans les détails, mais on peut s’attendre aux habituels équilibrages d’armes et améliorations de confort de jeu.

Et bien sûr, qui dit mise à jour dit nouveaux cosmétiques ! Si vous rêvez de nouvelles transmogrifications, de chapeaux inédits et d’autres accessoires stylés, préparez votre portefeuille, car ces éléments ne seront pas liés au farming.

Capcom

Mise à jour gratuite 2 : Été 2025

Nouveau monstre mystère

Plus de quêtes événement

Encore plus de cosmétiques

Capcom est pour le moment très discret sur cette seconde mise à jour, mais on sait déjà qu’elle fera revenir un monstre emblématique des anciens jeux. Reste à savoir si ce sera un chouchou des fans, une créature oubliée, ou une terreur qui fera regretter vos choix d’armes.

Comme toujours, cette mise à jour apportera de nouvelles quêtes d’événement, des récompenses exclusives et quelques ajustements. Et si le contenu cosmétique du printemps ne vous suffit pas, une nouvelle vague de skins et d’armures superposées viendra compléter votre collection.

Capcom a toujours été exemplaire en matière de contenu post-lancement. Si l’on se fie aux précédents jeux, on peut s’attendre à d’autres mises à jour régulières, de nouveaux monstres et des quêtes événement inédites tout au long de l’année.

Des crossovers spéciaux, des chasses encore plus difficiles et des sets d’armures toujours plus délirants pourraient également être au programme.

Pour rappel, Monster Hunter Wilds sort le 28 février 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.