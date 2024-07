Reset des serveurs de Once Human : explications, date du premier wipe…

Starry Studio a averti les joueurs que Once Human subira un reset complet des serveurs à chaque nouvelle saison. Comme l’ont expliqué les développeurs, cette méthode est utilisée pour mettre à jour et apporter de nouveaux contenus au jeu.

Mais même si vous perdez toute votre progression avant la saison, vous pourrez conserver certaines choses dans la Saison 1.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le reset des serveurs de Once Human.

L’article continue après la publicité

Le premier reset des serveurs de Once Human aura lieu le 20 août 2024. Comme l’a confirmé Starry Studio, ces resets auront lieu toutes les six semaines.

L’article continue après la publicité

Les resets des serveurs coïncident souvent avec les périodes de maintenance, vous pouvez donc vérifier l’état actuel des serveurs dans notre guide.

Éléments conservés après un reset des serveurs de Once Human

Schémas d’équipement (armes, armures et autres équipements)

Fragments de schémas (fragments qui peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de vos schémas d’équipement)

Monnaie (Prothocromes, Plantules, Marques de Mitsuko…)

Accessoires d’armes (accessoires pour vos armes)

Mods (modifications pour vos armes et équipements)

Formules de meubles (plans utilisés pour fabriquer des meubles pour votre base)

Cosmétiques (expressions, émotes, cartes de nom, poses et autres objets pour personnaliser les personnages)

Plans de maison (plans pour reconstruire la disposition de votre base en Saison 1)

Progression des quêtes principales et secondaires (le contenu complet de l’histoire ne sera pas conservé)

Liste d’amis

Alors que votre progression d’exploration et le niveau de votre personnage seront réinitialisés pour la Saison 1 de Once Human, la plupart des objets que vous avez gagnés ou farmés seront conservés.

L’article continue après la publicité

Starry Studio

Explications des Saisons dans Once Human

Chaque saison de Once Human présente un thème distinct avec de nouveaux objectifs et des histoires qui dureront un total de six semaines. Ces quêtes spécifiques peuvent être trouvées sur la carte existante et peuvent également inclure de nouvelles zones.

L’article continue après la publicité

Vous pouvez explorer tout le contenu de la saison en cours via les Objectifs de Saison, qui sont liés à la nouvelle histoire présentée. Ils peuvent impliquer de combattre certains ennemis, d’explorer de nouveaux lieux, de fabriquer des objets ou de créer une nouvelle équipe.

L’article continue après la publicité

Tout ne changera pas dans la Saison 1 de Once Human, alors commencez à réfléchir à l’endroit où vous allez installer votre prochaine base pour optimiser votre exploration de ce nouveau chapitre. Aussi, n’hésitez pas à consulter la rubrique Once Human de notre site pour découvrir nos nombreux guides, dont notre Tier list des armes, et actualité du jeu de Starry Studio.