Toutes les références & easter eggs de Warhammer 40K dans Space Marine 2

Voici toutes les références et easter eggs dans Space Marine 2 issus de l’univers étendu de Warhammer 40,000, ainsi que leur signification.

Attention, des spoilers sur le jeu et son univers se trouvent ci-dessous.

L’univers de Warhammer 40K existe depuis 30 ans et possède une quantité impressionnante de lore et d’histoire. Space Marine 2 intègre de nombreux éléments de cet univers dans son développement narratif, mais bon nombre de ces termes peuvent sembler obscurs aux joueurs peu familiers avec l’univers de 40K.

Space Marine 2 étant un hommage passionné à son univers d’origine et rempli de fan service dès le début, nous avons réuni tous les Easter eggs et références à l’univers étendu de Warhammer 40K ici. Nous expliquerons également ce que chacun d’eux signifie et représente. Allons-y.

Conversations avec les Orques

Games Workshop

Les Ultramarines lancent une pique à l’un de leurs camarades en affirmant avoir eu « des conversations plus civilisées avec des Orques ». Il s’agit bien sûr d’une référence aux hordes de Peaux-Vertes, qui sont l’un des principaux ennemis de l’Imperium.

Ils étaient aussi les antagonistes principaux de Space Marine 1, jusqu’à l’arrivée du Chaos. Malheureusement, les Orques sont absents de Space Marine 2, mais c’est agréable d’en entendre parler, même sous forme d’insulte.

L’Empereur protège

L’Empereur de l’Humanité est le pilier central du Culte Impérial, la religion suivie par la majorité des humains dans 40K. Cependant, de nombreux Space Marines rejettent cette religion, préférant suivre le Codex Astartes. Bien que la divinité de l’Empereur soit contestée dans 40K, il demeure un être immensément puissant.

Bien que son corps soit brisé et à peine en vie, il parvient encore à protéger l’humanité contre le Chaos grâce à ses pouvoirs psychiques. Malheureusement, il ne peut être partout à la fois, c’est pourquoi il a installé son « fils », le Primarque des Ultramarines, Roboute Guilliman, en tant que Régent Impérial.

Les Mondes Nécropoles

Le climax du jeu se déroule sur une planète-cimetière impériale qui se révèle être un Monde-Tombe Nécron où des millions de Xenos robots sont en stase. Ces aliens avaient expérimenté des armes pour vaincre le Chaos et, s’ils se réveillent tous, ils poursuivront probablement cette mission – même si cela met également l’humanité en danger. Le Chaos est conscient de cette menace et tente d’exploiter la technologie Necron à son avantage.

Le Duc du Changement

Games Workshop

À la fin du jeu, lorsque le Chaos commence à envahir l’espace impérial, les Thousand Sons invoquent un Démon Majeur de Tzeentch appelé le Duc du Changement. Bien que nous combattions cette créature lors du boss final, c’est un spectacle impressionnant de la voir de loin avant que l’histoire ne se développe.

Les Démons Majeurs sont des fragments de leur Dieu du Chaos patron, et Tzeentch est le Dieu de la connaissance et de la sorcellerie. Il a souvent plusieurs coups d’avance sur ses ennemis sur le plan stratégique.

Louanges au Dieu-Machine

Le Dieu-Machine ou l’Omnissiah est la divinité à laquelle les membres du Culte Mechanicum sont dévoués, et pour certains, il est assimilé à l’Empereur. Cependant, d’autres le considèrent comme un imposteur. En vérité, les deux ont partiellement raison.

Le Dieu Machine est réel, mais il pourrait s’agir d’un C’tan en fuite des Necrons que l’Empereur a vaincu et emprisonné sous Mars. Au fil des millénaires, ce Dieu-Machine a murmuré à l’oreille des Martiens, influençant leur culture.

Les Serviteurs

L’un des aspects les plus sombres de 40K est celui des Serviteurs, des humains lobotomisés et transformés en automates vivants, servant désormais les Space Marines, le Mechanicum et d’autres forces humaines. La plupart étaient des criminels humains qui ont été convertis au lieu d’être exécutés. On peut les voir arpenter le vaisseau des Ultramarines, accomplissant leurs tâches répétitives.

Tzaangors

Games Workshop

Les Tzaangors sont des hommes-bêtes corrompus par le Chaos. Ce sont des créatures ressemblant à des oiseaux qui combattent aux côtés des Marines Thousand Sons. Ils ne sont pas de nature démoniaque et sont en fait une race d’humains qui ont muté au fil des ans. Ils ont commencé à adorer le Dieu du Chaos Tzeentch, et c’est seulement alors qu’ils ont commencé à développer des qualités plus démoniaques.

Deathwatch

Les Deathwatch sont le Chapitre des Space Marines en armure noire avec lequel Titus sert au début du jeu. Ce sont des Marines sous les ordres de l’Inquisition, utilisés comme force privée de chasseurs d’aliens.

Si une affectation au sein de la Deathwatch est considérée comme un grand honneur pour un Space Marine, avec l’obligation pour tous les Chapitres d’y envoyer des Marines, cela peut aussi être un lieu où les Astartes déshonorés sont envoyés lorsqu’ils ne peuvent plus servir leur Chapitre d’origine.

Traverser le Rubicon

Lorsque Titus se réveille chez les Ultramarines après son temps passé avec la Deathwatch, on lui annonce qu’il a « traversé le Rubicon ». Cela signifie qu’il a subi une opération pour devenir un Marine Primaris, une nouvelle race d’Astartes plus forts et plus rapides, remplaçant progressivement la première génération de Space Marines.

Bien que les premiers Space Marines existent toujours, de plus en plus choisissent de traverser le Rubicon volontairement. Cependant, pour d’autres, c’est utilisé en dernier recours pour les sauver, comme ce fut le cas pour Titus.

L’Hérésie d’Horus

L’Hérésie d’Horus est mentionnée à plusieurs reprises dans Space Marine 2. Il s’agit du conflit qui, il y a dix mille ans, a vu la moitié des légions de Space Marines se retourner contre l’Empereur et embrasser le Chaos. Ils ont perdu la guerre et se sont enfuis dans l’Œil de la Terreur.

Aujourd’hui, les légions de traîtres, comme les Thousand Sons, existent toujours et continuent de harceler l’Imperium et de comploter sa chute. L’Hérésie pèse lourdement sur les Space Marines, qui vivent dans la crainte qu’un événement similaire ne se reproduise.

Xenos corrompus

Games Workshop

Vous aurez remarqué que l’humanité est ouvertement hostile envers tous les aliens dans 40K, pas seulement les Tyranides et les Orques. Bien que l’humanité ait autrefois vécu en paix avec les Eldars, la chute des deux empires a entraîné une rupture, suivie par la guerre.

Dans le 41ᵉ millénaire, l’humanité est violemment xénophobe et la Grande Croisade de l’Empereur n’a pas aidé. Cependant, depuis que les Eldars ont aidé le Primarque des Ultramarines, Roboute Guilliman, à revenir dans l’univers, il y a eu plus de coopération entre les deux races – ainsi que des incompréhensions inévitables.

L’Esprit de la Ruche

L’Esprit de la Ruche est l’entité quasi-divine qui contrôle les Tyranides. Il est immensément puissant et intelligent. Non seulement il cherche à consommer toute biomasse dans l’univers pour se renforcer, mais il souhaite également trouver un moyen de détruire les Dieux du Chaos et les retirer du jeu. Il est en sécurité, car il se trouve dans une galaxie lointaine, bien au-delà de la nôtre.

Le Roi Silencieux des Necrons est particulièrement inquiet à propos de cette entité, car il croit qu’elle a peut-être déjà consommé toute vie dans nos galaxies voisines. Nous pouvons remercier l’Hérésie d’Horus pour avoir attiré son attention.

Seigneur Marneus Calgar

Marneus Calgar est le maître du système Ultramar, Maître de Chapitre des Ultramarines, et l’un des Space Marines les plus légendaires encore vivants. Depuis le retour de son Primarque, Calgar s’est un peu effacé.

Cependant, maintenant que Guilliman est Régent Impérial, Calgar peut continuer à diriger les Ultramarines. Calgar et Titus sont également de vieux amis, le Maître de Chapitre sachant que son protégé ne serait jamais corrompu par le Chaos.

Le Primarque

L’un des 20 fils demi-dieux de l’Empereur, Roboute Guilliman est le premier Primarque loyaliste à revenir après dix mille ans de stase. Dès son retour, Guilliman a immédiatement commencé à réparer l’Imperium et a lancé la Croisade Indomitus pour repousser le Chaos, les Tyranides, et même les Necrons.

Bien que Guilliman ne soit pas dans le jeu, il est souvent mentionné et son influence plane sur l’ensemble de l’histoire.

Bien que les Ultramarines soient sa légion, le Primarque est nécessaire sur Terra pour gouverner à la place de son père. Il n’est plus seul, car le Primarque des Dark Angels, Lion El Johnson, est aussi de retour et progresse lentement vers chez lui, réunissant sa propre légion fragmentée en chemin.

Leandros

Le Chapelain à la fin du jeu s’avère être Leandros, le même Marine qui a dénoncé Titus à l’Inquisition à la fin de Space Marine 1 et l’a fait arrêter. Au cours des 100 années qui ont suivi le premier jeu, Leandros a gravi les échelons des Ultramarines pour devenir l’un de leurs plus hauts commandants.

Lorsque Titus revient, Leandros se méfie de lui et le surveille de près pour s’assurer qu’il est exempt de corruption. Cependant, il y a aussi des arguments pour dire que Leandros n’est pas le méchant que certains croient qu’il est.

Space Marine 2 plonge les joueurs dans l’univers riche et complexe de Warhammer 40K, en y intégrant des références et easter eggs qui raviront les fans de longue date tout en offrant une expérience épique aux nouveaux venus.

Pour en savoir plus sur le jeu, consultez tous nos guides Space Marine 2.