Quelle est la taille d’Alone in the Dark ? Taille du jeu sur PS5, Xbox et PC

La réinterprétation tant attendue du jeu Alone in the Dark est prévue pour sortir le 20 mars. Voici alors tout ce que vous devez savoir pour installer le jeu sur la plateforme de votre choix.

Ce nouvel effort dans la franchise Alone in the Dark ramène la série à ses racines. Bien que l’histoire soit construite de manière similaire, de nouveaux rebondissements et angles d’histoire promettent d’enrichir l’expérience des joueurs.

Le récit suit Emily Hartwood et le détective privé Edward Carnby alors qu’ils enquêtent sur la disparition de l’oncle d’Emily, Jeremy Hartwood. Cela va les mener au Manoir Derceto, un foyer lugubre qui cache un danger significatif dans ses vastes couloirs.

Mais avant de vous plonger dans cette histoire passionnante, voici tout ce que vous devez savoir sur la taille du jeu sur chaque plateforme.

PIECES INTERACTIVE

Taille du fichier Alone in the Dark sur Xbox Series S/X

La boutique Xbox indique que la taille du jeu est d’environ 30,34 Go avant la sortie, mais cela peut changer lorsque le jeu sera entièrement disponible. Il est également important de noter qu’Alone in the Dark ne sort pas sur la génération précédente de consoles.

Taille du fichier Alone in the Dark sur PlayStation 5

Le PlayStation Store n’a pas encore indiqué la taille du jeu sur la page Alone in the Dark. Cela dit, il est probable que le jeu soit de taille similaire à la version Xbox.

Taille du fichier Alone in the Dark sur PC

Alone in the Dark est disponible uniquement sur PC via Steam. La plateforme indique que la capacité de stockage requise pour le jeu est de 50 Go, ce qui est logiquement plus important que les versions pour console.

De plus, il est important de noter que le développeur a choisi de ne pas sortir le jeu sur la génération précédente de consoles. Il n’est pas clair si cela est dû à des restrictions budgétaires, des contraintes techniques ou quelque chose d’entièrement différent.

Il n’y a également aucun plan actuel pour sortir le jeu sur le Game Pass ou d’autres services d’abonnement similaires.

