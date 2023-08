Quelle est la durée de Baldur’s Gate 3 ?

Alors que l’histoire et le vaste monde de Baldur’s Gate 3 font déjà tourner de nombreuses têtes, promettant des dizaines d’heures de jeu, on peut se demander quelle est la durée de vie exacte de ce troisième volet. Voici ce qu’il en est.

Avec un doublage aux petits oignons, des cinématiques qui s’annoncent époustouflantes, une histoire avec de multiples rebondissements, de multiples classes à disposition et un vaste monde à découvrir, de nombreux fans de la franchise s’attendent à ce que ce troisième volet marque un tournant.

La sortie de Baldur’s Gate 3 est attendue de pied ferme par un grand nombre de joueurs qui le voient déjà rivaliser avec Diablo 4 et même Starfield.

Alors que ce nouvel opus ne fera son entrée dans le paysage vidéoludique le 3 août sur PC et le 6 septembre sur PS5, et qu’il est d’ores et déjà disponible en accès anticipé, beaucoup de joueurs se demandent combien de temps il faudra pour finir Baldur’s Gate 3.

Combien de temps dure Baldur’s Gate 3 ?

Larian Studios a confirmé que pour terminer l’histoire de Baldur’s Gate 3 il faudra compter environ 75 à 100 heures de jeu. La durée de l’histoire dépendra bien évidemment de votre façon de jouer, mais même si vous courrez tout droit en vous en tenant à la quête principale, en ignorant toutes les quêtes annexes et les zones optionnelles, il faudra tout de même compter au moins 75 heures.

Il s’agit d’une intrigue très longue, surtout comparée à d’autres jeux de cet acabit. Pour vous faire une idée, la version d’accès anticipé de Baldur’s Gate 3 prend déjà environ 30 heures pour être complétée.

Combien de temps faut-il pour le finir à 100% ?

Si vous voulez faire toutes les quêtes principales et annexes, explorez tous les lieux, découvrez tous les secrets, collectez tous les objets, débloquez tous les succès, et expérimentez différents choix et fins, vous devrez consacrer bien plus de temps au jeu.

Il faudra vraisemblablement près de 250 heures de jeu pour terminer complètement Baldur’s Gate 3. Un chiffre qui bien qu’impressionnant n’est plus si étonnant quand on sait que le RPG compte déjà 174 heures de cinématiques.