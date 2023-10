Quelle est la durée de vie d’Alan Wake 2 ?

Avec la sortie d’Alan Wake 2, les joueurs se demandent quelle est sa durée de vie. Découvrez donc combien de temps vous pouvez vous attendre à passer sur le dernier jeu d’horreur de Remedy.

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis la première aventure d’Alan Wake à Bright Falls. Mais aujourd’hui, les fans du jeu de Remedy peuvent enfin vivre la suite pleinement développée de l’histoire qu’ils attendaient avec impatience.

Alan Wake 2 est disponible dès maintenant, apportant son lot de nouveaux rebondissements, alors que le studio finlandais tisse des liens à travers son univers de jeux de plus en plus vaste.

Mais combien de temps durera ce nouveau chapitre ? Voici ce que nous savons sur la durée de vie d’Alan Wake 2.

Combien de temps dure Alan Wake 2 ?

Une seule partie d’Alan Wake 2 devrait prendre entre 20 et 25 heures à terminer.

Cela en fait le jeu Remedy le plus long à ce jour, comme Sam Lake l’avait déjà teasé dans une interview avec Kinda Funny.

“Nous avons toujours ressenti en interne que nous devions trouver des moyens de faire des jeux plus longs, parce que les gens le voient aussi d’un point de vue rapport qualité-prix. Donc Control était effectivement notre jeu le plus long à ce jour, et Alan Wake 2 sera encore plus long que ça. Plus de 20 heures.“

Actuellement, How Long to Beat indique que la durée moyenne d’une partie de Control est de 17 heures et demie. Pour les complétionnistes, ce chiffre monte à 28 heures et demie. Maintenant, il semble que nous puissions nous attendre à une expérience encore plus longue avec Alan Wake 2.

Compte tenu des caractéristiques de détective uniques du jeu et des perspectives divisées, il y a toutes les chances qu’une seule partie ne suffise pas pour tout voir et tout faire. Ainsi, en tant que jeu Remedy le plus long à ce jour, et peut-être avec beaucoup de valeur de rejouabilité également, il semble qu’Alan Wake 2 s’annonce comme un gros jeu.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la durée de vie d’Alan Wake 2.