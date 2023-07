Quelle est la durée de Starfield ? Histoire principale et jeu à 100%

Starfield de Bethesda promet aux fans une immense aventure spatiale épique qui semble être la plus vaste que nous ayons vue jusqu’à présent, mais combien de temps faudra-t-il exactement pour terminer le jeu ? Tout ce que vous devez savoir.

Starfield est l’un des jeux les plus attendus de 2023, les joueurs attendant avec impatience l’occasion d’explorer les différentes planètes, de voyager à travers de multiples systèmes solaires et de personnaliser leur vaisseau dans ce RPG démesuré.

Si tous ces éléments vont occuper les fans pendant de nombreuses heures, certains joueurs se demandent déjà combien de temps va durer la campagne principale ainsi que la course pour terminer le jeu à 100%.

Alors pour répondre à ces interrogations, voici exactement combien de temps vous pouvez vous attendre à passer dans Starfield.

Combien de temps dure Starfield ?

On s’attend à ce que la campagne principale de Starfield prenne entre 30 et 40 heures à terminer lors d’une partie normale. Cette estimation a été donnée par le producteur Todd Howard lors de la conférence Xbox et Bethesda Games Showcase de 2022.

En comparant cela à d’autres jeux de Bethesda, HowLongToBeat liste la durée de l’histoire principale de Skyrim – Special Édition à 26 heures pour finir et celle de Fallout 4 à 27 heures.

Non seulement le jeu est plus long que les précédentes sorties de Bethesda, mais il faudra probablement beaucoup plus de temps que l’estimation de Howard pour voir tout ce qu’il a à offrir.

Un parcours complet de Skyrim peut facilement prendre plus de 200 heures tandis que faire de même sur Fallout 4 peut prendre plus de 150 heures. En supposant que le dernier jeu de Bethesda reste fidèle à sa forme, explorer tout le contenu de Starfield prendra alors des centaines d’heures.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la durée de vie de Starfield.