Quelle est la durée de Black Myth: Wukong ? Les développeurs répondent

Black Myth: Wukong est le prochain grand jeu de type Soulslike, mais quelle sera sa durée de vie par rapport à ses homologues ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Black Myth: Wukong se rapproche de sa sortie et l’enthousiasme pour ce Soulslike monte en flèche. Le genre a récemment accueilli des titres exceptionnels comme Lies of P, et les attentes sont grandes pour cette ode à la littérature chinoise.

Des fuites précoces ont suggéré que Black Myth: Wukong s’écartera de certaines tendances de ses prédécesseurs avec une difficulté plus “clémente”. Il semble également offrir une expérience plus linéaire que d’autres jeux étiquetés Soulslike.

Alors, avec un style de jeu moins punitif et une narration plus concentrée, combien de temps dure Black Myth: Wukong ? Quelques informations des développeurs éclairent cette question.

Combien de temps faut-il pour finir Black Myth: Wukong ?

Dans une interview avec IGN, le producteur de jeu Feng Ji a confirmé que Black Myth: Wukong nécessiterait “au moins 15 heures de jeu” pour être complété. Il n’a pas précisé si cela concernait uniquement l’histoire du jeu ou bien le jeu à 100%.

Game Science Le temps nécessaire pour venir à bout de Black Myth: Wukong dépendra probablement du nombre de tentatives que vous ferez sur les boss.

Feng Ji a également déclaré que pour maintenir l’enthousiasme des joueurs pendant le gameplay et les combats de boss, Black Myth: Wukong comporterait “plus d’une centaine” de types d’ennemis différents.

Bien que 15 heures puissent sembler courtes pour certains, la variété proposée devrait rendre l’expérience captivante.

Des fuites rapportées par Insider Gaming prétendent que le jeu comportera “environ 160 types d’ennemis” et “plus de 80 boss“. Il devrait également inclure un mode New Game Plus dès le lancement et trois fins différentes.

Des parties multiples pour obtenir les différentes fins du jeu feront probablement dépasser les 15 heures estimées pour une partie complète.

Pour rappel, Black Myth: Wukong sortira le 20 août 2024 sur PlayStation et PC.