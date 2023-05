Que fait la Vitesse dans Honkai Star Rail ?

La Vitesse est une statistique très importante dans Honkai Star Rail, mais elle laisse souvent les joueurs un peu perplexes. Alors, à quoi sert la Vitesse ? Tout ce que vous devez savoir.

Honkai Star Rail est rempli de capacités essentielles et de statistiques, et les comprendre peut être un peu délicat, surtout quand il y a tant de quêtes, de puzzles, et d’histoires à accomplir, et cela sans se préoccuper de tous les personnages que vous pouvez débloquer.

Et parmi toutes les statistiques du jeu, la Vitesse est l’une des plus importantes. Cependant, de nombreux joueurs se demandent ce que cette statistique signifie réellement et ce qu’elle fait dans Honkai Star Rail.

Voici alors tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que la Vitesse dans Honkai Star Rail ?

La Vitesse, autrement connue sous le nom de VIT dans Honkai Star Rail est l’une des statistiques les plus importantes du jeu qui est aussi bien utilisée par les personnages que par les ennemis.

La Vitesse détermine la Valeur d’Action et l’ordre dans lequel les événements se déroulent. Plus votre personnage a de Vitesse, plus tôt il agira dans le combat.

La Valeur d’Action peut être définie comme visible dans l’onglet Autres paramètres du menu Paramètres.

VIT = Base VIT x (1 + VIT%) + Flat VIT

La valeur d’action est calculée pour chaque personnage et ennemi en fonction de leur DPS :

Valeur d’Action de base = 10000/VIT

Le personnage ou l’ennemi ayant la Valeur d’Action la plus faible agira en premier, et sa VA avant d’agir sera soustraite des valeurs d’action de tout le monde. Après qu’un personnage ou un ennemi ait agi, sa valeur d’action est alors réinitialisée.

Il est donc toujours bon d’avoir un personnage avec une Vitesse élevée afin de vous aider à obtenir un avantage dans la bataille, mais ce n’est pas un élément qui change la donne, tant que votre personnage peut encaisser un coup avant d’en donner un.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur la statistique Vitesse dans Honkai Star Rail.