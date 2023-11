Quand le mode Arena va revenir dans LoL ? Dates, changements…

Le mode Arena, l’un des modes de jeu à durée limitée les plus populaires de League of Legends, revient sur le devant de la scène, répondant à l’appel fervent des joueurs. Voici tout ce qu’il y a à savoir.

League of Legends a récemment connu un des lancements de mode de jeu temporaire les plus réussis de son histoire. Introduit lors de l’événement Soul Fighters, Arena a proposé un nouveau mode de combat en 2v2v2v2 qui a fait sensation auprès de la communauté des joueurs.

Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience de plonger à nouveau dans ce mode de jeu, et récemment, Riot a confirmé le retour de celui-ci.

Vous vous demandez quand les portes de l’Arena s’ouvriront à nouveau ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Date de retour du mode Arena

Selon un récent article de développement de Riot, les développeurs ont confirmé que Arena reviendrait avec le patch 13.23. Cela signifie que Arena sera de retour sur les serveurs live le 21 novembre 2023.

Changements dans Arena

Par ailleurs, Riot a confirmé que l’équipe des modes de jeu prévoyait d’améliorer encore plus le mode Arena.

Plus grandes files d’attente en groupe

Dans l’e récent blog’article de développement, Riot a confirmé que les joueurs pourraient désormais se mettre en file en groupes de 2, 3 et 4, avec la possibilité de créer des salons privés avec un groupe de 8. Même si vous entrez dans un salon privé, vous perdrez et gagnerez des points de classement, car les développeurs ne veulent pas diviser le mode de jeu en files classées et non classées.

Nouveaux Augments

Certains augments dans Arena 1.0 semblaient trop nécessaires pour certains personnages, obligeant les joueurs à les relancer incessamment. Les développeurs vont donc intégrer 60 nouveaux augments pour, espérons-le, atténuer le problème et promouvoir davantage de diversité.

Limites des Augments

De plus, Riot introduit une limite au nombre d’augments disponibles. Tous les augments seront limités à 2 exemplaires chacun, ce qui signifie qu’à mesure que les augments sont choisis, il sera moins probable de les voir dans les tours futurs.

Nouvelle sélection des champions

La sélection des champions sera également modifiée pour Arena 2.0. Désormais, les joueurs banniront des champions comme d’habitude, mais ensuite, le premier joueur de chaque équipe choisira à l’aveugle.

Ces champions seront ensuite révélés et les seconds joueurs pourront choisir à l’aveugle un autre champion. Cependant, ces champions ne peuvent pas être les mêmes que ceux sélectionnés précédemment.

Résurrection d’équipier

Chaque équipe recevra maintenant une possibilité de ressusciter son partenaire par tour. Lorsqu’un allié tombe, une zone circulaire commencera à se former sous lui. Les joueurs peuvent alors se tenir dans cette zone pendant un certain temps pour le ramener à la vie.

Portails Hextech

Les portails Hextech sont introduits dans Arena. Ces téléporteurs sont censés aider les classes plus fragiles à maintenir leurs distances. Les portails Hextech auront un temps de recharge global, ce qui rendra plus difficile la poursuite d’un adversaire s’il choisit de se téléporter.

Changements du centre de l’arène

Au fur et à mesure qu’un tour d’Arena avance, un anneau de feu commence à se refermer sur l’arène. Dans Arena 1.0, ce cercle était toujours au centre de l’arène, offrant un avantage massif aux champions avec des invocations. Riot va alors modifier cela de sorte que le cercle sera aléatoire entre des points prédéterminés, équilibrant ainsi le terrain de jeu.

Changements d’équilibrage

Riot a également mentionné que d’autres changements d’équilibrage vont accompagner Arena 2.0 sans dévoiler plus d’informations.

Nouveaux caméos

Thresh et Sylas, issus des lignées de skins Winterblessed, feront une apparition dans Arena 2.0. Sylas fournira aux joueurs un ulti aléatoire qui remplacera votre sort d’invocateur autre que Flash, tandis que Thresh lancera sa lanterne, offrant des boucliers et une échappatoire gratuite.

Statut permanent du mode Arena

Il est bon de noter que les développeurs de LoL ont dit qu’ils examinaient les données de l’événement Soul Fighters pour décider si Arena devrait devenir permanent dans League of Legends. Cependant, avec plus de données à collecter lors de son retour en décembre, il y a encore une chance que Riot porte le mode à de nouveaux sommets et l’ajoute à la liste permanente.