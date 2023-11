Le prochain jeu Mass Effect visiblement à des années-lumière

Bioware a récemment teasé le prochain Mass Effect, mais les fans pourraient attendre encore longtemps, une nouvelle source indiquant qu’il n’est qu’au début de son développement et qu’il ne sortira pas avant de nombreuses années.

Une nouveau teaser pour le prochain jeu Mass Effect a été publié lors du N7 Day, jour de célébration des fans de la franchise, montrant un mystérieux personnage portant un casque. Ces images n’ont pas révélé grand-chose mais ont confirmé que le jeu est toujours en développement.

Bioware a partagé plusieurs petits teasers pour le prochain jeu Mass Effect, faisant allusion au retour de personnages adorés des fans, comme Liara, mais aussi à des évènements de Mass Effect: Andromeda qui pourraient être importants dans le prochain jeu.

Cependant, il semble que les fans attendront encore longtemps avant de retourner explorer la galaxie du Commandant Shepard, car même si ces teasers mettent l’eau à la bouche, ils pourraient présager un jeu qui ne sera peut être lancé que lorsque la PS6 fera son arrivée sur le marché.

Bioware Teaser d’un relais cosmodésique dans le prochain Mass Effect

Le prochain Mass Effect ne devrait pas arriver avant 2029

Jeff Grubb, auteur et leaker reconnu dans l’univers du jeu vidéo, a révélé dans un nouvel épisode de Game Mess Mornings sur la chaîne YouTube de Giant Bomb que le prochain Mass Effect est encore loin, avec un ratio annonce-lancement similaire à celui de Dragon Age: Dreadwolf. Grubb évoque une période de développement de six ans, ce qui pourrait repousser sa sortie à 2029.

« Ce jeu est loin d’être prêt (…) Quand ils ont révélé Dragon Age: Dreadwolf en 2018, c’est similaire en termes de chronologie, dans le sens ou le jeu a été annoncé en 2018, et le jeu ne sortira pas avant peut-être l’année prochaine. Alors maintenant faites le calcul, et on se retrouve avec 2029 pour Mass Effect 5. »

Bien que Grubb ait un excellent dossier de révélation d’informations internes avant l’heure, cette information doit toujours être considérée comme une rumeur jusqu’à ce qu’EA ou Bioware fasse une déclaration officielle concernant le développement ou la fenêtre de lancement du prochain jeu Mass Effect.

Une des raisons de ce retard pourrait être liée au développement prolongé de Dragon Age: Dreadwolf, qui n’a toujours pas de date de sortie et n’a pas encore eu de trailer de gameplay. Finir Dragon Age: Dreadwolf est une priorité, et le travail sur le prochain Mass Effect ne peut commencer avant qu’il ne soit sur le marché.

Les développeurs ont pour habitude de révéler des jeux bien avant qu’ils ne soient prêts, comme avec le remake de Final Fantasy VII et les cinq ans entre son annonce et son lancement. Alors, avec le peu d’images dévoilées au public, tout reste possible pour le prochain Mass Effect.

