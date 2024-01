Prince of Persia: The Lost Crown sera-t-il un monde ouvert ?

Les jeux de plateforme de la série Prince of Persia sont souvent linéaires plutôt qu’ouverts à l’exploration. Cependant, Prince of Persia: The Lost Crown proposera-t-il un monde ouvert ?

Prince of Persia: The Lost Crown est le dernier chapitre de la franchise qui a défini les jeux de plateforme tels que nous les connaissons. Ubisoft travaillera plus tard sur la série Assassin’s Creed, qui a mélangé les jeux de plateforme avec un monde ouvert. Cependant, la série PoP continuerait à être de conception linéaire, offrant une expérience soignée au lieu d’inciter à l’exploration.

Maintenant que Prince of Persia: The Lost Crown est à nos portes, Ubisoft adoptera-t-il une conception similraire à celle des jeux Assassin’s Creed ? Ou resteront-ils fidèles à la formule et sortiront-ils une aventure de plateforme plus linéaire et artisanale comme les précédentes entrées de la série ?

Ubisoft

The Lost Crown est-il un monde ouvert ?

Non, Prince of Persia: The Lost Crown ne sera pas un jeu en monde ouvert.

Comme les jeux de la série PoP, Prince of Persia: The Lost Crown sera une aventure de plateforme linéaire, plutôt qu’un jeu en monde ouvert.

En fait, le jeu aura plus en commun avec les premiers jeux 2D Metroidvania qu’avec ceux sur PS2 et PS3. Ubisoft a décrit The Lost Crown comme un jeu de plateforme d’action-aventure en défilement latéral 2.5D. Cela signifie qu’il embrassera les racines de la série, mais comportera également certains éléments modernes de conception.

