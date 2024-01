Prince of Persia : The Lost Crown sera-t-il disponible sur le Xbox Game Pass

Prince of Persia : The Lost Crown est le prochain chapitre de la franchise légendaire, mais sera-t-il disponible sur le Xbox Game Pass dès son lancement ? Voici ce que nous savons.

Considéré par certains comme le grand frère de la série Assassin’s Creed, Prince of Persia est le jeu d’aventure de plateforme original d’Ubisoft et a connu de nombreuses itérations tout au long de son histoire.

Prince of Persia : The Lost Crown est le prochain chapitre de la série et sortira sur toutes les consoles ancienne et nouvelle génération le 15 janvier 2024, mais sera-t-il également disponible sur le Xbox Game Pass dès le premier jour ?

Voici tout ce que nous savons.

Ubisoft Prince of Persia : The Lost Crown est un jeu attendu par de nombreux fans de la licence.

Prince of Persia : The Lost Crown sera-t-il sur le Game Pass ?

Non, Prince of Persia : The Lost Crown ne sera pas disponible sur le Xbox Game Pass dès son lancement. Il n’y a également aucune information concernant sa disponibilité sur le service dans le futur.

Bien sûr, cela pourrait changer, et Microsoft pourrait décider d’ajouter le jeu à l’avenir. Après tout, les jeux Ubisoft sont régulièrement ajoutés au service. Mais en l’état actuel des choses, le jeu ne sera pas inclus dans le Game Pass.

Nous mettrons à jour cet article si Prince of Persia : The Lost Crown venait à apparaître dans le Game Pass à un moment donné.

