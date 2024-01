Prince of Persia: The Lost Crown est-il un reboot ou une suite ?

Prince of Persia: The Lost Crown marque le retour de la série à ses racines en 2D. Mais quelle est sa place dans la chronologie canonique ? Voici ce qu’il en est.

Le tout premier jeu Prince of Persia a été lancé en 1989. Ubisoft n’a cependant pas publié le premier opus. En revanche, ils ont ensuite récupéré la franchise et rebooté la série avec Les Sables du Temps. Ce reboot n’a aucun lien avec les plateformers 2D originaux mais a reçu plusieurs suites.

La série Prince of Persia a ensuite été rebootée à nouveau par Ubisoft en 2008 avec une entrée en monde ouvert. Le reboot de 2008 n’a également rien en commun ni avec les jeux 2D originaux, ni avec Les Sables du Temps.

La question est donc de savoir si Prince of Persia: The Lost Crown est une suite, une préquelle ou un reboot.

Prince of Persia : The Lost Crown est-il une suite, une préquelle ou un reboot ?

Prince of Persia: The Lost Crown pourrait être perçu comme une préquelle au jeu Les Sables du Temps.

Dans une interview avec RPS, le directeur du jeu Mounir Radi a apporté quelques réponses. Il a déclaré, « Cela pourrait être vu et perçu comme un préquel, car nous utilisons certains éléments spécifiques des précédents jeux Prince of Persia, mais en réalité, c’est un tout nouveau chapitre ».

Une chose sur laquelle Radi a insisté dans son interview est que The Lost Crown n’est pas un « redémarrage », comme Les Sables du Temps ou le Prince of Persia de 2008. Ainsi, il semble que The Lost Crown se déroule dans le même univers que Les Sables du Temps. Il reste cependant indépendant. Seuls quelques liens et mécaniques partagées, comme les pouvoirs temporels, sont semblables.

C’est tout pour Prince of Persia: The Lost Crown étant un préquel ou une suite. Pour en savoir plus sur le jeu ainsi que sur d’autres titres Ubisoft, consultez la rubrique Gaming de notre site.