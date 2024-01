Prince of Persia: The Lost Crown dispose-t-il d’un mode multijoueur ou co-op ?

Prince of Persia: The Lost Crown est sur le point de sortir et les joueurs se demandent s’il inclura un mode multijoueur ou coopératif pour s’amuser entre amis. Voici donc tout ce que nous savons sur le prochain titre d’action-aventure d’Ubisoft.

Prince of Persia est de retour après plus de 13 ans avec un nouvel épisode intitulé The Lost Crown (La Couronne Perdue). Dans cette nouvelle histoire originale, vous jouerez Sargon, un jeune membre du clan guerrier chargé de sauver le Prince Ghassan qui a été kidnappé.

Ce jeu 2.5D en défilement latéral proposera des combats amusants ainsi que les iconiques Sables du Temps. Cependant, leur pouvoir sera entre les mains de l’antagoniste. En échange, Sargon disposera de nombreuses armes, et de Cristaux Temporels pour les améliorer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que Prince of Persia: The Lost Crown sortira le 18 janvier 2024 sur toutes les plateformes, les joueurs se demandent s’il inclura des modes multijoueur ou coopératif pour profiter de ce monde rempli d’énigmes avec des amis.

Ubisoft

Prince of Persia: The Lost Crown offre-t-il des modes co-op et multijoueur ?

Malheureusement, Prince of Persia: The Lost Crown ne proposera aucun mode coopératif ou multijoueur pour parcourir le monde d’Ubisoft entre amis.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Au lieu de cela, il restera fidèle aux racines de la franchise en tant que jeu d’action-aventure linéaire en solo, mais il ajoutera des éléments de metroidvania lourds et intéressants pour le rendre unique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Peut-on jouer à Prince of Persia: The Lost Crown en co-op locale ?

Non, vous ne pouvez pas jouer à Prince of Persia: The Lost Crown localement, avec des amis. Cela signifie que vous ne pouvez pas jouer aux côtés d’un ami.

Grâce à son monde persan interconnecté et rempli de combats amusants et d’énigmes complexes, les joueurs pourraient trouver l’absence de coopération décevante. Cependant, Ubisoft pourrait ajouter un mode multijoueur dans un avenir proche, après le lancement du jeu.

C’est tout ce que vous devez savoir sur les modes coopératif ou multijoueur dans Prince of Persia: The Lost Crown. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la rubrique Gaming de notre site.

L’article continue après la publicité