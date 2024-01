Prince of Persia: The Lost Crown | Date de sortie, plateformes, trailer et plus encore

Prince of Persia: The Lost Crown est un jeu qui va bientôt sortir et qui a été révélé pour la première fois lors du Summer Game Fest 2023. Voici tout ce que nous savons sur ce titre de Prince of Persia.

Prince of Persia est l’une des franchises les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Cette série a offert aux fans d’innombrables souvenirs, avec des titres comme L’Âme du guerrier et Les Deux Royaumes.

Après une longue pause, Prince of Persia semble revenir sur le devant de la scène, avec un petit twist. Cette fois, vous jouerez à Prince of Persia sous forme de jeu de plateforme 2D, au lieu d’un jeu d’action-aventure 3D.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que nous savons sur Prince of Persia: The Lost Crown, y compris sa date de sortie, les plateformes sur lesquelles il sera disponible et plus encore.

Sommaire

Ubisoft Prince of Persia : The Lost Crown est un jeu attendu par de nombreux fans de la licence.

Date de sortie de Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown sortira le 18 janvier 2024.

Plateformes sur lesquelles Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible

Prince of Persia: The Lost Crown sera disponible sur toutes les plateformes : PC (Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X et Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Trailer de Prince of Persia The Lost Crown

Jusqu’à présent, trois bande-annonces de Prince of Persia: The Lost Crown ont été révélées. Voici le trailer de révélation du gameplay présenté lors du Summer Game Fest 2023 :

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ici, le trailer de révélation présenté lors de l’Ubisoft Forward 2023 :

Enfin, le Nintendo Direct de septembre 2023 a révélé un autre trailer du jeu à venir. Les images ont montré ce que les joueurs peuvent attendre d’une version Nintendo Switch en termes de combats et de capacités.

Gameplay de Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown proposera un gameplay de style plateforme 2D. Si vous avez déjà joué à Hollow Knight ou Ori and the Blind Forest, alors vous aurez une idée de ce à quoi vous attendre. Il y aura une histoire profonde et minutieusement écrite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, votre voyage sera rempli d’énigmes à résoudre et de zones dangereuses à conquérir. Vous rencontrerez également des marchands qui vous aideront et des boss qui tenteront de vous tuer.

On peut affirmer que Prince of Persia: The Lost Crown cherche à ramener la magie de la franchise qui s’est peu à peu perdue au fil du temps.

Pour suivre l’actualité de Prince of Persia: The Lost Crown, consultez la rubrique Gaming de notre site.