Cette précieuse astuce de Dragon’s Dogma 2 offre un avantage caché à certains personnages

Les petits personnages de Dragon’s Dogma 2 peuvent se réjouir, puisque la taille du personnage offre un avantage pratique à ne pas négliger.

Espérons que vous n’êtes pas trop avancé dans votre aventure sur Dragon’s Dogma 2, car vous pourriez vouloir retourner dans le créateur de personnage puisque la taille de votre personnage peut vous donner différents avantages au combat ou lors de la traversée du monde ouvert du jeu.

Les personnages plus petits bénéficient d’un buff de combat significatif, car leur endurance se régénère beaucoup plus rapidement que celle des plus grands. Le compromis étant que les personnages plus grands se déplacent beaucoup plus rapidement que leurs homologues de petite taille.

Le Youtubeur Boomstick Gaming a réussi à prouver ce phénomène après une analyse minutieuse que vous pouvez visionner ci-dessous.

Grâce à la régénération d’endurance accrue dont les petits personnages bénéficient dans Dragon’s Dogma 2, ces derniers auront beaucoup plus de facilité à abattre la multitude de bêtes et de monstres du jeu. Cela permet l’utilisation de plus de compétences et le potentiel de vous empêcher de vider complètement votre endurance.

Si vous épuisez entièrement votre endurance dans Dragon’s Dogma 2, vous avez une brève période de vulnérabilité pendant laquelle les ennemis peuvent infliger des dégâts importants.

Alors si vous ne voulez pas être pris au dépourvu, vous pourriez bien vouloir enlever quelques centimètres à votre personnage.

À l’inverse, l’absence de voyage rapide traditionnel dans Dragon’s Dogma 2 signifie que vous passerez beaucoup de temps à traverser à pied son monde ouvert. Beaucoup de premières impressions ont dit que cela pouvait ralentir le rythme du jeu à un niveau qui frise la frustration.

L’excellente physique de Dragon’s Dogma 2 signifie que les personnages plus grands finissent par faire de plus grandes enjambées et se déplacent beaucoup plus rapidement.

Alors si vous êtes un joueur moins patient, il pourrait être judicieux de renoncer à l’avantage au combat pour accélérer un peu les choses.

