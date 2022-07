Un portage historique de Mario Kart sur PC pourrait bien être en développement

Un nouveau lot d’informations extraites des données de Mario Kart Tour pourrait être un indice majeur que Nintendo prévoit de porter le jeu du mobile au PC.

En général, le PC est le dernier endroit où l’on s’attend à trouver un titre Nintendo. La plupart du temps, l’éditeur s’est contenté de sortir des jeux sur ses propres plateformes, et de punir les émulateurs ou les ports qui portent ses titres sur d’autres plateformes.

Cependant, Nintendo pourrait faire une chose historique : porter Mario Kart Tour sur PC. Si l’on en croit certaines interprétations des récentes données sur les fichiers du jeu.

Mario Kart pourrait débarquer sur PC, grâce à Google.

Dans une mise à jour du 4 juillet, des data miners ont trouvé un texte indiquant que la prise en charge de la souris allait être ajoutée à Mario Kart Tour, selon un fil de discussion sur les forums de resetera.

En soi, cela pourrait être considéré comme un soutien des développeurs aux différents périphériques su mobile. Cependant combinée avec le texte décrivant une “émulation native” et la sortie de Google Games pour PC plus tard en 2022, l’arrivée du jeu sur Windows semble soudainement beaucoup plus plausible.

Jusqu’à ce que tout cela soit confirmé officiellement par Nintendo, il est sage de prendre cette “fuite” avec énormément de recul, et ce même si les preuves sont convaincantes.

Nintendo a toujours été très frileux concernant leurs jeux sur PC.

Ainsi, ne soyez pas surpris si nous voyons Mario Kart Tour arriver sur PC un peu plus tard en 2022, même s’il s’agit d’un portage mobile.