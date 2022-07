PlayStation révèle son nouveau programme de fidélité : PlayStation Stars

PlayStation a annoncé un nouveau programme de fidélité appelé PlayStation Stars, qui permettra aux joueurs dévoués d’obtenir des récompenses gratuites simplement en jouant à des jeux.

Le 14 juillet, PlayStation a publié un article de blog annonçant le lancement d’un nouveau programme de fidélité pour sa base de joueurs.

Le programme s’appelle PlayStation Stars, et l’inscription est entièrement gratuite. Une fois que les joueurs se seront inscrits, ils commenceront à gagner des récompenses en jouant à des jeux et en menant à bien des campagnes.

Grace Chen, vice-présidente de Network Advertising, a apporté des précisions sur les différentes façons dont les utilisateurs pourront obtenir des récompenses : “Notre campagne [Enregistrement mensuel] vous demande simplement de jouer à n’importe quel jeu pour recevoir une récompense, tandis que d’autres campagnes vous demandent de remporter des tournois, de gagner des trophées spécifiques, ou même d’être le premier joueur à platiner un titre dans votre fuseau horaire local.”

Le nouveau programme de fidélité n’a pas encore de date de lancement officielle, mais il sera disponible à la fin de l’année 2022.

Le service permettra aux utilisateurs d’accumuler des points de fidélité qui pourront ensuite être échangés contre des articles du PlayStation Store et des fonds de portefeuille PSN.

PlayStation introduit également un nouveau type de récompense appelé “objet de collection numérique”. M. Chen a décrit ce que sont les objets de collection numériques : “Il s’agit de représentations numériques de choses que les fans de PlayStation apprécient, notamment des figurines de personnages emblématiques et bien-aimés de jeux et d’autres formes de divertissement, ainsi que des appareils précieux qui puisent dans l’histoire de l’innovation Sony.”

La société a confirmé après l’annonce que les objets de collection numériques n’auront pas de NFT ou n’intégreront pas du tout la technologie blockchain.

The digital collectibles are not NFTs according to PlayStationhttps://t.co/qBj9dX5NEM pic.twitter.com/n3ik667TPb

— Nibel (@Nibellion) July 14, 2022