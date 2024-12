Path of Exile 2 : date et heure de sortie, comment le prétélécharger

Les fans de hack ‘n’ slash n’ont plus beaucoup de temps à attendre avant de plonger dans Path of Exile 2. Voici tout ce que vous devez savoir sur la date, l’heure et comment prétélécharger l’accès anticipé du jeu.

L’accès anticipé débute bientôt, et ce nouvel opus ambitieux vise à rivaliser avec Diablo 4: Vessel of Hatred.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les horaires de lancement et les étapes à suivre pour prétélécharger le jeu sur PC, Xbox et PS5 afin d’être prêt dès son ouverture.

Grinding Gear Games Le gameplay de Path of Exile ressemble à celui de la série Diablo de Blizzard.

L’accès anticipé de Path of Exile 2 commence le 6 décembre 2024 à 20h00 (heure de Paris). Pour être prêt dès le lancement, vous pourrez prétélécharger le jeu à l’avance.

Les joueurs sur PC devront télécharger le client PC autonome dédié à l’accès anticipé. Le téléchargement sera disponible à partir du 6 décembre à 02h00.

Les joueurs Xbox peuvent déjà prétélécharger le jeu. Cependant, des mises à jour seront probablement ajoutées au moment du lancement. Assurez-vous donc que votre jeu est bien à jour avant de commencer.

Pour prétélécharger PoE2 sur PS5, vous devez acheter l’un des Packs de fondation. Ces packs seront disponibles 24 heures avant le début de l’accès anticipé dans votre région.

Une fois le pack acheté, le prétéléchargement sera accessible dès que le jeu sera prêt.

Avec son lancement imminent, Path of Exile 2 promet une expérience de hack ‘n’ slash encore plus captivante, riche en contenu et en défis. Assurez-vous de suivre ces étapes pour être parmi les premiers à explorer ce nouveau chapitre épique.

Pour plus d’informations, restez à l’écoute de notre couverture complète sur Path of Exile 2 avec nos multiples articles qui arriveront dans les prochains jours !