Découvrez les notes de patch de la mise à jour de Once Human qui apporte nouveautés et optimisations, avec des améliorations de gameplay palpitantes et des corrections de bugs pour une expérience de jeu encore plus fluide.

Parmi les mises à jour les plus marquantes de cette mise à jour du 18 juillet 2024 de Once Human, on note l’introduction d’un nouvel événement nocturne. Les joueurs pourront s’affronter sur les autoroutes de Red Sands pour obtenir de nouvelles récompenses, tout en maintenant leurs équipements intacts.

De plus, la limite de dons hebdomadaires pour les Factions armées a été augmentée, la sensibilité de la caméra ajustée, de nombreux bugs corrigés, notamment ceux affectant la Super Armure et les interactions avec les drones.

Voici donc les notes de patch complètes de la mise à jour du 18 juillet de Once Human.

Patch note complet pour la mise à jour du 18 juillet de Once Human

La suite de cet article est une traduction du patch note en anglais officiel.

Once Human subira une maintenance des serveurs le 18 juillet à 6h00, heure de Paris. Elle devrait durer 4 heures. Veuillez en tenir compte lors de la planification de votre temps de jeu. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien. Depuis la sortie, nous avons activement écouté et pris en compte les retours et suggestions de notre communauté. Lors de cette prochaine maintenance, nous sommes ravis de vous présenter les mises à jour suivantes :

Mises à jour du gameplay

Chaque nuit, un camion de transport Rosetta rempli de Sproutlets (Pousses de Fleurs violettes) apparaîtra sur les autoroutes de Red Sands. Les Métas proches du camion activeront le PvP pour obtenir les récompenses soit en percutant le camion avec des véhicules, soit en les ramassant.

Il n’y aura pas de perte de Durabilité ni de chute d’équipement dans ce mode, permettant aux joueurs de profiter de la poursuite sur l’autoroute sans aucune conséquence. Profitez de cette fonctionnalité à votre guise.

Cette fonctionnalité sera disponible dans les scénarios PvP et PvE.

Corrections de bugs et optimisations

Désactivation de la fonctionnalité de fusion des mondes ; les serveurs ne fusionneront plus à des stades ultérieurs. Augmentation de la limite de dons hebdomadaires pour les Factions Armées et introduction d’une limite sur le nombre de dons hebdomadaires dans le scénario Appels de l’Évolution. Extension du rayon de détection de Spacetime pour faciliter l’exploration. Correction d’un problème où la Super Armure était inactive dans Fortress Warfare. Correction d’un problème où Raining Cash ne fournissait pas de bonus de dégâts dans Fortress Warfare. Correction d’un problème où le masque de tir précis ne pouvait pas s’empiler et correction de certaines descriptions de texte. Correction d’un problème où les joueurs apparaissaient sous terre après s’être décoincés pendant le tutoriel. Correction d’un problème où la purification du territoire provoquait des erreurs d’état de l’équipe dans des circonstances spéciales. Correction d’un problème où un message d’erreur apparaissait lors de l’échec de la jonction à une ruche pendant la purification du territoire. Correction d’un problème où les messages Murmures provoquaient un scintillement du sol. Extension de la plage réglable maximale pour la sensibilité de la caméra, permettant aux joueurs d’ajuster la sensibilité pour différentes perspectives dans les paramètres. Correction de l’effet anormal de la tarte à l’orange. Elle fournira désormais correctement de l’EXP lorsqu’elle est utilisée. Ajustement de la rareté des recettes pour le pain, le sandwich de sécurité, le cookie fantôme, le jus brûle-graisse, la tarte et le burger au bacon pour correspondre à leur qualité réelle. Correction d’un problème où les temps de déverrouillage des objectifs de saison étaient incorrects. Optimisation de la logique pour les caisses de stockage endommagées afin de prévenir la perte de fournitures dans certaines circonstances. Correction d’un problème d’affichage d’écran avec l’achat de Stardust’s Advent sous certains paramètres de langue. Correction de certaines erreurs d’attribut pour les déviations exclusives de la saison. Optimisation de la réactivité du système de navigation. Correction d’un problème où les monstres approchants disparaissaient instantanément. Correction d’un problème où les zones restreintes de la saison rafraîchissaient le défi Brume. Correction d’un problème où Rainfall Reaper ne se posait pas correctement à la mort. Correction d’un problème où la caméra zoomait excessivement lorsqu’elle était attrapée par Gnawer. Correction d’une erreur d’affichage avec l’arc recurvé dans l’interface d’amélioration de plan. Correction d’un problème où les titres de traits d’arme pour les plans d’armes étaient cachés. Correction d’un problème où le personnage disparaissait en changeant de perspective sur une moto. Correction d’un problème où la caméra était excessivement secouée en perspective à la première personne sur une moto. Correction d’un problème de chevauchement de texte de l’interface utilisateur sur l’écran de la remorque de plateforme. Correction d’un problème où le joueur ne pouvait pas entrer dans les donjons en conduisant un véhicule. Correction des positions des décalcomanies des véhicules et des effets d’autocollants. Optimisation des notifications lorsque le véhicule ne peut pas être invoqué. Correction d’un problème où la vitesse de rechargement de la dernière balle dans un MGL ralentissait. Correction d’un problème de clipping avec les mains et les jambes en s’accroupissant avec une longue hache. Correction d’un problème où les torches s’éteignaient en entrant dans un donjon. Correction d’un problème où les œufs d’araignée pondus par Arachsiame n’affichaient pas les barres de vie. Correction d’un problème où les drones invoqués par l’affixe de mutation “Drone” dans les donjons ne tiraient pas. Correction d’un problème où “L’explication de V” partagée avec des amis ne s’affichait pas correctement. Correction d’un problème où il était impossible de régler le nombre de liens énergétiques à zéro pendant les échanges. Correction d’un problème où les objets avec Durabilité ne pouvaient pas être divisés pendant les échanges. Correction d’un problème où le canal de chat ne pouvait pas basculer par défaut sur le canal précédent. Correction de nombreux problèmes de clipping d’armure. Correction des effets incorrects de l’appât aux épices mixtes et de l’appât à la viande hachée. Correction du code d’erreur 204 affiché lorsque les matériaux étaient insuffisants. Correction d’un problème où un message indiquait à tort que le stockage était plein et que l’eau ne pouvait pas être retournée lorsque l’eau du réservoir d’eau était utilisée dans l’artisanat et que l’artisanat était ensuite annulé. Correction d’un problème logique où la construction du camp Victor Hammett au campement permettait l’acquisition répétée d’un objet de station de cuisson neutre. Changement de la formule de fabrication de glace Memetic de l’eau bouillie à l’eau pure. Ajustement de la source du tissu minable dans les sacs à dos à l’exploration mondiale. Correction d’un problème où le réfrigérateur portable ne fonctionnait pas correctement hors ligne. Correction de la rareté incorrecte dans certaines recettes de cuisine. Correction d’un problème de clipping avec les interactions avec le mobilier “Hidey Cat” dans le territoire. Correction d’un problème où les changements de distance faisaient que les emplacements de la tour de téléportation se déplaçaient de manière inattendue. Correction d’un problème où l’animation de la tour de téléportation revenait à un état déverrouillé après avoir quitté et être revenu. Correction d’un problème où les buffs provoquaient le rafraîchissement de l’écran de ramassage des objets. Correction d’une erreur de jeu qui survenait lors de la mise au rebut de tous les objets dans l’onglet final du sac à dos. Correction d’un problème où les opérations de la caisse de stockage d’autres joueurs apparaissaient à l’écran du joueur. Correction d’un problème où l’icône d’aide progress bar n’était pas affichée lors de l’aide à un coéquipier gravement blessé. Correction d’un problème où l’icône de la station de travail du designer apparaissait pixélisée sur l’écran Memetic du personnage féminin. Correction d’une erreur de description dans la formule : Table en fer sombre. Optimisation de la portée de travail des déviations du territoire. Optimisation de la productivité de la poupée de papier. Augmentation de la probabilité d’acquisition de la déviation “Growshroom” dans la nature. Correction d’un problème où les modèles de déviation dans les unités de sécurité disparaissaient occasionnellement. Correction d’un problème où l’équipement perdu et l’équipement abandonné par d’autres joueurs pouvaient être réparés dans certaines circonstances. Après la mise à jour, la Main Polyvalente ne ciblera plus cet équipement pour réparation. Correction d’un problème où l’interface utilisateur de purification ne s’affichait pas pour les non-initiateurs dans la même ruche lors de la purification du territoire. Correction d’un problème de rafraîchissement dans la “Poursuite sur l’autoroute”. Correction d’un problème où le restricteur Staroid ne pouvait pas changer l’emplacement de la zone centrale. Ajustement des règles de génération aléatoire pour la Scramble Cargo. Correction d’un problème où la sortie après avoir prévisualisé les objets dans la boutique d’amitié affichait l’onglet supérieur. Tentative de correction d’un problème où le bras creepy ne pouvait pas apparaître dans la maison mobile de Hales. Correction de problèmes de clipping et de problèmes d’affichage de récompenses, optimisation de certaines expériences de tâche et ajout de conseils d’interface utilisateur 3D dans les tâches d’histoires secondaires. Correction d’un problème où les récompenses n’étaient pas distribuées après avoir atteint le score requis dans le gameplay “Pratique sur Cible” dans la nature. Ajout de la tâche d’histoire secondaire “Nourrir les enfants”. Ajustement de certaines descriptions de texte dans le “Maitre des Mods” dans Voyage. Ajustement du texte des dialogues dans certaines tâches. Correction d’un problème où d’autres joueurs entraient occasionnellement dans l’écran de dialogue. Ajout de notifications aux tâches de “Dans les grands buissons” en raison du blocus de la pluie noire dans la zone de Chalk Peak pendant la phase 1 de la saison. [Orientation] Dans la tâche principale de l’histoire “Technologie Antimémétique”, la description de “Matière grise ectopique” a été changée en “Cortexes d’éclipse”. Correction d’un problème de clipping avec la main du protagoniste lors du tirage de l’épée dans l’animation du tutoriel.

Nouveautés

Nouveautés disponibles dans la boutique ! Les tenues “Y2K” et “Brave Gladiator”, le set de meubles “Kitty’s Whisper”, et les skins d’armes “Glitter Hooves” et “Ultimatum” sont disponibles cet été ! Divers nouveaux vêtements et charmes vous attendent ! Ne les manquez pas !