Patch note MAJ Once Human du 1ᵉʳ août : nouveautés des mimétiques, correctifs…

Découvrez les notes de patch de la mise à jour de Once Human du 1ᵉʳ août qui apporte nouveautés et optimisations, corrections de bugs et améliorations pour une expérience de jeu encore plus palpitante.

Parmi les mises à jour les plus marquantes de cette mise à jour du 18 juillet 2024 de Once Human, on note l’introduction de Fragments mémoriels de spécialisation des mimétiques, qui permettent d’obtenir des effets de spécialisation uniques. De plus, le mode Poursuite sur l’Autoroute a été enrichi avec une nouvelle route et des récompenses de plantules sans attaquer le véhicule. Les véhicules bénéficient désormais d’une meilleure accélération et vitesse, rendant les déplacements plus fluides.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, de nouveaux événements et objets cosmétiques exclusifs célèbrent le mois d’août pour apporter une petite touche estivale à l’univers de Once Human.

Voici donc les notes de patch complètes de la mise à jour de Once Human du 1ᵉʳ août.

Starry Studio

Patch note complet de la mise à jour du 1er août de Once Human

La suite de cet article est une traduction des notes de patch officielles publiées par Starry Studio.

Chers Métas,

Les serveurs de Once Human seront en maintenance le 1er août à 6h (heure de Paris). La maintenance devrait durer 4 heures. Veuillez planifier votre temps de jeu en conséquence et merci pour votre compréhension et votre soutien.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous avons activement écouté et pris en compte les retours et suggestions de notre communauté depuis la sortie mondiale. Cette maintenance inclura les contenus suivants :

Optimisations

I. Optimisations concernant les mimétiques

Ajout d’un nouveau butin : Fragments mémoriels de spécialisation des mimétiques Après l’utilisation d’un fragment mémoriel de spécialisation des mimétiques, vous obtiendrez l’effet de spécialisation du mimétique correspondant.

Vous pouvez utiliser jusqu’à trois fragments mémoriels de spécialisation des mimétiques par saison.

Utilisez l’objet “contrôleur” pour avoir une chance d’obtenir un fragment mémoriel aléatoire.

Tous les fragments mémoriels de spécialisation des mimétiques seront détruits à la fin de la saison, ils ne seront donc pas envoyés à l’entrepôt de l’Éternité.

Les fragments mémoriels de spécialisation des mimétiques peuvent être échangés entre les joueurs. Ajustement de certains éléments affichés sur l’écran de spécialisation des mimétiques Optimisation du cumul de certains lingots de métal dans le sac à dos.

Optimisation de l’affichage des spécialisations des mimétiques dans la fenêtre contextuelle des détails de l’équipement.

La production de munitions ordinaires peut être accrue de 50 %.

II. Optimisations concernant la jouabilité

Amélioration du mode de jeu “Poursuite sur l’autoroute” Ajout d’un nouvel itinéraire pour la “Poursuite sur l’autoroute” dans la région de Chalk Peak.

L’heure du début de l’événement est désormais fixée à 21h, heure du serveur.

Les camions de Rosetta laissent dorénavant tomber des Plantules automatiquement sans que le joueur ait besoin de les attaquer.

Augmentation de la quantité de Plantules et de récompenses pouvant être obtenues.

Optimisation de la capacité de stockage d’objets et des règles de soustraction du mode de jeu “Bataille pour cargaison”. Optimisation de la consultation pour certains éléments affichés Après avoir ouvert la carte, vous pouvez maintenant cliquer sur “Monolithe”, “Silo de confinement”, “Situation de crise”, “Conquête du chargement” et d’autres icônes pour consulter leurs informations respectives.

Ajout d’une fonctionnalité d’invitation au combat pour les situations de crise. Vous pouvez envoyer des invitations à d’autres joueurs via les canaux de chat.

Lorsque vous entrez seul dans un monolithe ou un silo de confinement, le compte à rebours qui s’affichait avant d’appuyer sur Prêt a été supprimé.

III. Optimisations concernant les véhicules

Augmentation de l’accélération et de la vitesse maximale des motos de bas niveau. Légère augmentation de l’accélération et de la vitesse maximale des tout-terrains et des coupés. Correction d’un problème suite auquel, après être monté à bord d’un véhicule, le joueur devait appuyer une fois sur une touche directionnelle avant de pouvoir piloter le véhicule. Ajout d’une fonctionnalité permettant, si un véhicule est bloqué sur le terrain, de maintenir la touche d’accélération enfoncée pour le dégager. Ajout d’une fonctionnalité de centrage automatique de la caméra du véhicule. Vous pouvez désormais choisir d’activer ou de désactiver le centrage automatique lorsque vous conduisez un véhicule. Optimisation de la procédure de réparation et de modification des véhicules. Les véhicules lourdement endommagés doivent désormais être réparés avant de pouvoir être modifiés.

IV. Optimisations concernant les cultures

Ajout d’une fonctionnalité de plantation continue pour la jardinière. Cette fonctionnalité permet de replanter automatiquement des cultures avec les graines et les engrais précédemment utilisés.

V. Optimisations du combat

Correction d’un problème où le bonus d’attaque reçu en battant une cible avec le Bourreau des ténèbres ne se cumulait pas. Correction d’un problème où certains types de dégâts en mode JcJ n’étaient pas affectés par la configuration globale de l’équipement. Ajustement des règles de sélection des cibles pour le Rebond. Eau noire ne peut plus être ciblée par des attaques de Rebond. Ajustement de l’affichage des valeurs de précision des armes. Les attributs eux-mêmes n’ont pas été modifiés. Ajout d’une fonctionnalité d’inspection des armes depuis la roue d’action. Ajout d’un compteur de tirs pour Aperçu de l’abysse. Optimisation du champ de vision lors de l’utilisation de la ligne de mire sur certaines armes KAM.

VI. Optimisations concernant les terres sauvages

La construction est désormais interdite à proximité de l’Épouvantail du marché de Rippleby. Ajout d’une option permettant de régler la hauteur de la caméra dans les paramètres. Le joueur peut dorénavant ajuster la position verticale du personnage à l’écran. Optimisation de la trajectoire de déplacement du Vagabond. Il peut désormais se déplacer plus efficacement dans une région spécifique.

VII. Optimisations concernant l’interaction, les graphismes et les effets sonores

Optimisation de l’apparence des tours de téléportation. Optimisation des effets sonores d’impact pour certains Déviants. Déverrouillage de fonctionnalités de contrôle et de certains paramètres. Ajout d’une fonctionnalité d’affichage des commandes. Le joueur peut maintenant consulter ses commandes actuelles et leurs fonctionnalités associées.

VIII. Échanges

Ajout de la caisse de butin de Nisa à la boutique de plantules de Nisa, un marchand PNJ que l’on trouve dans les bastions neutres. Vous avez 30 % de chances d’obtenir un mod légendaire en ouvrant la caisse de butin de Nisa. Si vous ne recevez pas de mod, vous obtiendrez l’un des éléments suivants à la place : Acide x200, carburant de première qualité x20 ou source protoplasmique x67.

IX. Optimisations des interactions avec les Anomalies

Optimisation des commandes de synchronisation des capacités d’Anomalie. Le joueur peut désormais appuyer sur G pour interagir avec une unité de confinement et synchroniser une Anomalie de combat avec sa matrice. Ajustement des commandes d’extraction des Anomalies. Après avoir ouvert une unité de confinement, le joueur peut appuyer sur U pour sortir l’Anomalie.

X. Optimisations du personnage, des commandes et de la caméra

Optimisation de la caméra lors de l’interaction avec le lit. Réduction du temps de récupération du joueur après avoir été attrapé et projeté par un déviant. Correction d’un problème suite auquel les modifications apportées au corps du personnage provoquaient des problèmes de clipping de ses bras avec les armes de mêlée. Ajustement de la sensibilité de la caméra lors du rechargement en mode visée pour qu’elle soit identique à celle du ciblage en mode visée. Les commandes de la caméra lors du rechargement d’une arme avec un viseur puissant seront désormais plus fluides.

XI. Optimisations concernant la narration des tâches

Afin de voir plus facilement tous les objets que vous pouvez acheter auprès des marchands des colonies neutres, les objets vendus dans la boutique de Claire sont dorénavant disponibles dans la boutique de la colonie. De plus, vous pouvez appuyer sur W et S pour faire défiler les options de dialogue.

XII. Optimisations cosmétiques

Ajout de préréglages supplémentaires pour les couleurs de cheveux. Optimisation de l’écran de résultats pour les instances de la zone de faille, des silos de confinement et des donjons afin de mettre en avant les joueurs aux performances exceptionnelles. Ajout d’un écran de résultats pour la Première Guerre et la Conquête de bastion pour féliciter les joueurs les mieux classés. Divers effets visuels s’afficheront en fonction du classement du joueur.

XIII. Optimisations concernant les performances

Sur PC, la résolution peut désormais être modifiée lorsque vous jouez en mode plein écran.

XIV. Ajustements divers

Optimisation du scénario de Manibus sur les serveurs JcE. De nouvelles tâches et récompenses à l’échelle du serveur ont été ajoutées pour la phase V de la saison.

Événement sur le thème du mois d’août

Sur l’île Nalcott, le mois d’août est un événement anormal. Au cours de cet « été oublié », nous recevrons chaque semaine des produits supplémentaires issus de la récolte. D’autres événements seront progressivement débloqués dans le jeu. Tous les métas sont les bienvenus !

L’article continue après la publicité

Événement de connexion Les 1er, 8 et 15 août, des récompenses spéciales seront débloquées, notamment l’objet cosmétique épique “Gants écarlates arachnides”, ainsi qu’une caisse de l’Émissaire du papillon I ! Les récompenses peuvent être récupérées à tout moment avant la fin de l’événement, le 4 septembre. Événements à venir L’express des terres sauvages : à partir du 15 août Foncez à travers les terres sauvages seul ou en équipe, et obtenez une note en fonction de la distance parcourue et des collisions réalisées. Atteignez le niveau requis pour obtenir des récompenses, parmi lesquelles du protochrome et l’objet cosmétique “Veste de vœu exaucé” en édition limitée !

Confinement à vue : à partir du 22 août Au cours de l’événement, battez des ennemis pour gagner des caisses de butin qui peuvent contenir des cartes de spécimens. Collectionnez les cartes de spécimens et remplissez l’encyclopédie des spécimens pour obtenir des récompenses. Reportez-vous à l’écran de l’événement pour connaître le détail des règles.



Nouveaux arrivages dans la boutique

Des nouveautés sont disponibles dans la boutique !

Ajout de la tenue de qualité épique : Fou du volant, ainsi qu’un pack thématique à prix réduit. Ajout de la série Néon d’apparences d’armes épiques pour le SOCR, le MG4, le KV-SBR, ainsi que pour d’autres armes populaires. Ajout de l’apparence Distributeur automatique de ville pour le distributeur. Il s’agit de la première apparence d’installation a être ajoutée et elle est disponible en trois couleurs. Un peu de glamour pour vos échanges ! Ajout du mobilier de salon “Côte ensoleillée”. Transformez votre maison en une plage romantique en plein d’été !

Correctifs

I. Aménagement du territoire

Correction d’un problème concernant la spécialisation de l’établi de fournitures qui provoquait un écart entre son effet de soin réel et sa description. Correction d’un problème concernant les spécialisations Expert en électricité et Suivre la marée qui provoquait un écart entre le nombre réel de générateurs pouvant être placés et leurs descriptions. Correction d’un problème suite auquel la liste des mimétiques pour les appareils d’abattage, d’extraction et de récolte s’affichait de manière incorrecte. Correction d’un problème suite auquel l’effet de prolongation de la durée du thé protoplasmique était sans effet sur l’hydratation. Correction d’un problème suite auquel les raffineries de carburant améliorées grâce aux spécialisations mimétiques ne pouvaient pas transformer de barils de pétrole brut. Correction d’un problème suite auquel l’écran de l’installation d’extraction automatisée affichait la mauvaise veine. Correction d’un problème suite auquel le bouton de retour à la liste des installations depuis l’écran “Détails de l’installation” ne fonctionnait pas. Correction d’un problème suite auquel les installations minières produisaient rapidement du minerai protoplasmique. Correction d’un problème qui empêchait le générateur hydraulique de produire correctement de l’électricité. Correction d’un problème suite auquel les câbles restaient sur la partie supérieure du garage après le rappel d’un camion. Correction d’un problème d’affichage qui se produisait lors du placement de schémas en mode avion dans l’Éternité. Correction d’un problème concernant la construction de schémas et suite auquel les petites grilles n’étaient pas reconnues lors du remplacement de matériaux. Correction d’un problème suite auquel les tâches de construction en file d’attente étaient comptabilisées dans la limite de la file d’attente de confection. Correction d’un problème suite auquel la description du thé protoplasmique ne correspondait pas à son effet. Correction d’un problème qui empêchait les générateurs d’énergie déviante sur le véhicule de déménagement de fonctionner correctement dans une zone de pollution. Correction d’un problème suite auquel, après avoir déplacé le territoire d’une zone de pollution vers une région normale, les générateurs d’énergie déviante ne fonctionnaient pas, mais leur animation de fonctionnement était toujours active.

II. Terres sauvages

Correction d’un problème suite auquel la fonctionnalité de guidage de la carte pouvait ne pas fonctionner ou ne parvenait pas à afficher l’itinéraire de guidage. Correction d’un problème suite auquel le joueur recevait le mauvais objet après avoir acheté une formule d’appât auprès du négociant en pêche.

III. Combat

Correction d’un problème suite auquel l’attribut de durabilité devenait jaune si l’équipement perdait en durabilité. Correction d’un problème qui empêchait de démonter le schéma de calibrage de l’arbalète. Correction d’un problème qui provoquait une erreur de basculement sur le côté droit du panneau de sélection d’arme lors du remplacement d’un schéma de calibrage. Correction d’un problème suite auquel certaines armes de butin contenaient aléatoirement des attributs de schéma de couleur rouge, rendant impossible le démontage de l’arme pour obtenir son schéma. Correction des descriptions incohérentes de l’élixir du Tisserand et de l’effet Lubie. Correction d’un problème suite auquel, si l’option Maintenir pour sprinter était activée et que le joueur maintenait la touche de sprint enfoncée pour sprinter, cliquer sur Course automatique n’interrompait pas le sprint du personnage. Correction d’un problème suite auquel certains réticules d’armes ne s’affichaient pas correctement en résolution 4K.

IV. Modes de jeu

Correction d’un problème concernant le mode de jeu Brume et suite auquel l’emplacement du point central était mal déterminé. Correction d’un problème concernant la Première Guerre et suite auquel le Chien de l’ombre restait bloqué dans les airs lorsqu’il utilisait sa compétence. Correction d’un problème concernant la Première Guerre et suite auquel, si un nombre de joueurs supérieur au maximum tentaient de se téléporter, ils restaient coincés sur le bord de la carte. Optimisation de l’effet visuel à l’impact et du rayon d’action des tourelles manuelles lors de la Première Guerre. Correction d’un problème suite auquel les Anomalies laissaient tomber des exemplaires supplémentaires d’objets dans le silo de confinement – EX1. Correction des règles d’apparition de certaines Anomalies dans le silo de confinement – PSI et le silo de confinement – THETA. Dr Nounours, le Félin enchanteur, l’Apparition du monde supérieur et la Boule à neige apparaîtront désormais dans le scénario approprié.

V. Anomalies

Correction d’un problème suite auquel les Anomalies dont les compétences ont une cible désignée ne pouvaient pas être rappelées pendant que le joueur rechargeait. Correction d’un problème suite auquel la Mini merveille absorbait les balles de ses coéquipiers à portée lorsqu’elle était reliée au personnage du joueur. Correction d’un problème qui empêchait la Mini Merveille de se défendre contre les fusils de chasse.

VI. Correctifs divers

Correction d’un problème suite auquel un message incorrect s’affichait si vous n’étiez pas ami avec un autre joueur depuis au moins sept jours.

L’équipe de développement de Once Human