Deadlock déploie une mise à jour en urgence pour corriger des bugs majeurs

Valve vient de déployer une mise à jour urgente pour Deadlock afin de contourner un bug critique lié à la boutique et d’apporter quelques ajustements essentiels.

Depuis l’ouverture de la phase d’accès anticipé, les mises à jour de Deadlock s’enchaînent rapidement, alors que des centaines de milliers de joueurs se sont déjà lancés dans cette aventure. Les développeurs de Valve travaillent d’arrache-pied pour affiner l’expérience du MOBA hero-shooter.

Juste après le patch du 26 septembre, qui a introduit de nombreuses modifications comme un changement de carte, l’ajout d’un système anti-triche et bien d’autres ajustements, une nouvelle mise à jour surprise est déjà disponible.

La première modification de cette nouvelle mise à jour concerne un bug qui perturbait fortement l’équilibre du jeu ces derniers jours. En tirant sur la boutique disséminée sur la carte, certains personnages pouvaient activer ou améliorer diverses capacités, voire se soigner gratuitement dans certains cas. Cette faille créait des déséquilibres majeurs, mais Valve a pris des mesures strictes. Désormais, Wraith ne peut plus accumuler de charges de cartes en exploitant ce bug, et le vol de vie n’est plus activé lorsque vous attaquez les boutiques.

Outre cette correction vitale, Valve a profité de cette mise à jour pour ajuster quelques éléments fondamentaux. Tout d’abord, la vitesse sur les tyroliennes extérieures a été augmentée de 20 %. Cela permettra aux joueurs de revenir plus rapidement dans l’action après une réapparition, bien que les tyroliennes intérieures restent inchangées.

Valve Wraith ne pourra plus tricher sur les frais de carte à l’avenir.

Ensuite, le temps de réapparition initial a été réduit. Auparavant, après votre première mort dans une partie, vous deviez attendre 12 secondes avant de revenir en jeu. Désormais, cette attente est réduite à 8 secondes, ce qui accélère le rythme du jeu et permet de se relancer plus rapidement.

Enfin, si vous jouez avec Mirage et utilisez sa capacité “Voyage” pour vous téléporter, vous ne pouvez plus conserver une urne d’âme avec vous. Cet objectif doit être réalisé de manière équitable, sans utiliser de raccourcis ou d’astuces pour traverser la carte plus rapidement que les autres.

Patch note de la mise à jour Deadlock du 29 septembre

Voici le patch note complet de la MAJ Deadlock du 29 septembre :