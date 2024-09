Patch note MAJ de Deadlock du 26 septembre : Mirage ajouté, anti-triche, carte modifiée…

Une nouvelle mise à jour de Deadlock est arrivée, et cette fois, nous accueillons un nouveau héros : Mirage. En plus de son ajout, plusieurs corrections de bugs, des ajustements d’équilibrage des objets et des héros, ainsi que d’importants changements de cartes sont au programme.

De plus, Valve implémente enfin un système de détection de triche en réponse à l’afflux massif de tricheurs. Ce système propose plusieurs options, notamment la possibilité de mettre fin immédiatement à la partie, ainsi que des améliorations de confort de jeu pour éviter que les résultats des matchs ne comptent, comme l’annulation d’une défaite de votre historique.

Voici donc les notes de mise à jour complètes du 26 septembre pour Deadlock, avec une description complète des capacités de Mirage.

Patch note de mise à jour de Deadlock du 26 septembre

Voici la traduction en français des notes de patch officielles publiées par Valve.

Aperçu des capacités de Mirage

Valve

Mirage est un bagarreur doté de capacités de drain de vie, d’une excellente mobilité et d’une arme principale à tir lent. Il semble avoir du mal en phase de voie, mais excelle dans les déplacements et la prise de contrôle de la carte plus tard dans la partie. La précision est essentielle avec lui, car son arme principale est lente et la fenêtre pour empiler ses 3 tirs est limitée.

Capacité Description Améliorations Tornade Se transforme en tornade se déplaçant vers l’avant, endommageant les ennemis et les soulevant dans les airs. Après être sorti de la tornade, vous gagnez une évasion des balles. +1 : +0.5 sec de durée de levée +2 : -14 sec de temps de recharge +5 : +20% d’évasion des balles (la base est de 30%, ce qui la porte à 50% au total) Scarabées de feu Lance des scarabées de feu. Chaque scarabée vole la santé maximale des ennemis et réduit leur résistance aux balles. Ne peut pas être appliqué plusieurs fois sur un même ennemi. Le vol de santé est 3x plus efficace sur les héros que sur les non-héros. +1 : -15 sec de temps de recharge +2 : -15% de résistance aux balles +5 : +70 points de vol de santé max Marque de Djinn Passif : Vos tirs appliquent un multiplicateur croissant sur une cible. Lorsque le multiplicateur expire ou atteint son maximum, il est consommé. La cible subit des dégâts spirituels et est brièvement révélée sur la carte. Les dégâts finaux sont basés sur la valeur du multiplicateur. Actif : Consommez le multiplicateur de la Marque du Djinn pour infliger des dégâts immédiatement. +1 : Applique un ralentissement de 80% pendant 0,5 sec chaque fois que vous augmentez le multiplicateur. +2 : +4 sec de durée du multiplicateur et +10 points de dégâts de base. +5 : +4 au multiplicateur maximum (la base est 8, cela la porte à 12) Voyage Canalisation. Ciblez un allié ou un ennemi visible sur la minimap, puis téléportez-vous à l’endroit où ils étaient lorsque la canalisation a commencé. Après la téléportation, vous gagnez de la vitesse de déplacement et une cadence de tir jusqu’à votre prochain rechargement. +1 : -20 sec de temps de recharge +2 : +2 m/s de vitesse de déplacement +5 : +20% de cadence de tir

Changements de héros

Abrams Résilience infernale réduite de 16% à 15% Résilience infernale T3 réduite de 9% à 8% Échelonnage des esprits de Siphon de vie augmenté de 0,2 à 0,3 Correction des cas où Charge d’épaule percutait involontairement des murs et des escaliers

Bebop Portée du grappin réduite de 30m à 25m Échelonnage des esprits de la durée du Rayon hyper réduit de 0,08 à 0,06

Dynamo Rayon de Singularité réduit de 8m à 7m

Grey Talon Temps de cycle des flèches augmenté de 0,4s à 0,45s (DPS global inchangé) Pluie de flèches peut maintenant être lancée en alternance pour rester près du sol Correction de l’attaque aérienne pendant Pluie de flèches qui parcourait une distance moindre Mort de la Chouette guidée : bonus spirituel à la mort bénéficie désormais d’une fenêtre tampon de 3s Mort de la Chouette guidée : très légères améliorations du taux de rotation Rayon de la Chouette guidée augmenté de 12m à 13m

Haze La hitbox de la dague du sommeil réduite de 10% Correction du rafraîchisseur qui ne fonctionnait pas correctement avec la Bombe fumigène Correction de certains objets qui ne se déclenchaient pas avant : Balles Tesla, Coup Chanceux, Tir Mystique La Danse des balles montre désormais plus précisément qui est visé Correction de la Danse des balles qui n’obéissait parfois pas correctement à la ligne de vue Les balles de la Danse des balles sont désormais affectées par le Mur du temps Évasion de la Danse des balles réduite de 50% à 25% Taux de tir de la Danse des balles réduit de 25% à 15%

Ivy La Forme de pierre fonctionne désormais contre les cibles aériennes Bombe Kudzu T3 accorde désormais aussi +2m de rayon Échelonnage de la puissance spirituelle de la Bombe Kudzu augmenté de 0,6 à 0,7 Correction du bruit de clic lors du vol en étant désarmé Correction de la possibilité d’utiliser la Forme de pierre pendant l’animation de Prendre son envol pour contourner la période de vulnérabilité

Kelvin Dégâts bonus des headshots réduits de 20% Croissance des dégâts des balles réduite de 1,2 à 0,9 Ralentissement du Faisceau arctique réduit de 70% à 50% Passer à travers des destructibles sur le Chemin de glace les détruit désormais

Lady Geist Temps de recharge de Drain de vie réduit de 42s à 30s Temps de recharge de Malice réduit de 6,25s à 6s Malice T1 améliorée de -2,75s à -3s de temps de recharge Correction du Drain de vie qui ne soignait pas correctement avec des amplifications (comme les fragments d’âme et les cumuls de Malice) Sprint augmenté de 1 à 1,5

McGinnis Correction de la possibilité de contourner la portée minimale du Mur et de la Barrage en regardant vers le haut Peut désormais utiliser la parade pour annuler son ultime Correction de divers problèmes avec le Mur spectral en intérieur et près des murs, qui faisait apparaître un nombre incorrect de segments

Mo & Krill Durée du combo réduite de 2,75s à 2,5s Échelonnage des dégâts spirituels du combo augmenté de 0,8 à 1,1 Le déclenchement du combo dispose désormais d’une fenêtre tampon de 3s pour valider les éliminations Sand Blast T1 réduit de +1,5s à +1s Portée de Sand Blast augmentée de 30m à 35m Vitesse de base de l’Enfouissement augmentée de 3 à 4 Vitesse de l’Enfouissement T3 réduite de +3 à +2

Paradox Grenade à impulsion T3 accorde désormais aussi +2% d’amplification des dégâts Correction de l’incapacité à subir des dégâts à travers plusieurs Murs du temps

Pocket L’Affliction ne traverse plus les murs, elle respecte désormais la ligne de vue Barrage T3 réduit de +5% à +4%

Seven Durée de l’étourdissement de la Charge statique réduite de 1,1s à 0,9s Charge statique T3 réduite de 1,1s à 0,9s Rayon de la Charge statique réduit de 6m à 5m La Charge statique peut désormais être lancée en alternance sur soi-même (sans vous étourdir) La Charge statique respecte désormais la ligne de vue Balle foudroyante T3 accorde désormais aussi +1m de rayon

Shiv Slice and Dice T2 réduit de +85 à +75 Gain de rage pour Coup fatal par dégâts spirituels réduit de 0,02 à 0,013 Taux de drainage de rage pour Coup fatal augmenté de 0,3 à 0,35 Bonus de dégâts de rage maximale pour Coup fatal réduit de 20% à 15% Coup fatal T2 augmenté de 5% à 10%

Vindicta Temps de cycle du pistolet augmenté de 0,19s à 0,22s (DPS global inchangé) Distance maximale de mouvement des ennemis lors de Stake augmentée de 6m à 8m Portée de la chute maximale réduite de 58m à 45m Correction de la Fin de vol lors du contact avec le sol Indication de faible PV désormais visible même en mode non visé Dégâts de base d’Assassinat réduits de 160 à 140 Niveau de zoom d’Assassinat légèrement réduit Échelonnage spirituel de la durée du vol réduit de 0,2 à 0,15

Viscous Le Cube accorde désormais un nettoyage dans la T2 Temps d’avertissement pour le Coup de poing du bourbier augmenté de 0,35s à 0,45s Dégâts des balles réduits de 13 à 12 Il est désormais possible d’utiliser un dash vers le bas pendant la Boule de boue Correction de la Frappe fantôme qui ne vous positionnait pas correctement lorsque vous l’utilisiez avec la Boule de boue Temps d’attente après le lancer de la Boue réduit de 0,5s à 0,2s

Warden Portée d’évasion de Mot contraignant augmentée de 15% Échelonnage de l’esprit pour Dernier Bastion augmenté de 0,9 à 1,2

Yamato Croissance des dégâts des balles réduite de 0,5 à 0,45 Ralentissement du taux de tir de Lame cramoisie réduit de 30% à 20% Correction de divers problèmes de cheminement de Frappe volante Durée de Transformation de l’ombre réduite de 5s à 4,5s Durée de Transformation de l’ombre T3 augmentée de +1,5s à +2s Transformation de l’ombre ne fournit plus de munitions illimitées



Changements d’objets

Objets de vitalité

Drain de mêlée : Dégâts de mêlée réduits de 13% à 12% Soin contre les non-héros réduit de 40% à 30%

: Endurance supérieure : Récupération d’endurance augmentée de 10% à 14%

: Médaillon de soin : Ne nécessite plus des charges maximales pour restaurer un point d’endurance

: Protection enchantée : Bonus de santé réduit de 75 à 50

: Protection de combat : Cadence de tir sous bouclier réduite de 8% à 6% Dégâts des armes sous bouclier réduits de 28% à 25% Bouclier de balles augmenté de +300 à +325

: Déflagration curative : Dégâts des armes augmentés de 10% à 12%

: Retour de balle : En activité, accorde +25% de résistance aux balles Dégâts des balles retournées réduits de 70% à 60% Ne confère plus +7% de cadence de tir Puissance spirituelle augmentée de +7 à +9 Correction des balles ricochées qui ne retournaient pas la bonne quantité de dégâts

: Pare-balles : Résistance aux balles augmentée de 20% à 25%

: Sentinelle du voile : Ne confère plus +20% de cadence de tir

: Pare-balles amélioré : Résistance aux balles augmentée de 45% à 50%

: Fortitude : Bonus de santé augmenté de 275 à 300

: Coup de vie : Temps de recharge réduit de 5,25s à 5s Correction d’un problème où le soin se déclenchait plusieurs fois en touchant plusieurs cibles

: Tissu d’ombre s : Déplacé en tant qu’objet d’arme T4

s : Balles drainantes : Maintenant un objet de vitalité T4 Ne confère plus +28% de dégâts d’arme Confère maintenant +18% de résistance aux balles

: Colosse : Rayon de ralentissement augmenté de 12m à 14m

: Renaissance : Augmente le temps de réapparition de base de +15s

: Intouchable : Ne peut plus être lancé pendant les canalisations

:

Objets d’armes

Balles antimonstres : Résistance aux balles contre les PNJ réduite de 35% à 30%

: Chargeur à grande vitesse : Vélocité des balles réduite de +30% à +25%

: Tir curatif : Temps de recharge réduit de 6,2s à 5,5s

: Pointe creuse : Bouclier spirituel augmenté de +85 à +95

: Explose-tête : Cadence de tir réduite de +5% à +4%

: Élan cinétique : Cadence de tir réduite de 25% à 20% Durée maximale de cadence de tir réduite de 8s à 7s

: Furie : Dégâts requis par charge réduits de 110 à 100

: Tir mystique : Échelonnage des dégâts spirituels augmenté de 0,6 à 0,8

: Charge brute : L’impact augmente désormais vos munitions pour ce chargeur au lieu de recharger (si vos munitions sont 2/8, elles deviennent 10/8). Recharge instantanément si vous êtes en train de recharger. Temps de recharge augmenté de 8,5s à 10s

: Chargeur exponentiel : Dégâts maximaux des armes réduits de 75% à 60%

: Défense renforcée : Cadence de tir réduite de 14% à 12%

: Chasseur de têtes : Nécessite désormais le Booster de tir en pleine tête Ne confère plus +50% de vélocité des balles Confère désormais +5% de cadence de tir Correction de l’absence d’affectation par la réduction du temps de recharge

: Emblème immaculé : Nécessite désormais le Chargeur à haute vélocité Confère désormais +35% de vélocité des balles

: Chargeur titanesque : Munitions augmentées de 100% à 120%

: Tir d’élite : Correction de la réduction de la déviation qui ne fonctionnait pas correctement

: Frénésie : La résistance spirituelle à faible PV devient une résistance aux balles

: Saturation spirituel : Confère désormais +250 de bouclier de balles

: Sourdine : Confère désormais +12 d’esprit

: Ricochet : Cadence de tir réduite de 12% à 10%

: Pulsion vampirique : Correction d’un problème où le lancer interrompait la glissade

: Balles drainantes : Déplacé en tant qu’objet de vitalité T4

: Tissu d’ombre q : Désormais un objet d’arme T4

q :

Objets d’Esprit

Ramasse Balles : Munitions réduites de 15% à 10% Santé réduite de 60 à 40 Durée réduite de 35s à 30s Charges maximales réduites de 12 à 10

: Frappe spirituelle : Ne confère plus +0,8 de régénération de santé

: Portée mystique : Portée des capacités augmentée de 16% à 18% Confère désormais +6% de résistance aux balles au lieu de la résistance spirituelle

: Fouet incapacitant : Ne confère plus +8% de cadence de tir Puissance spirituelle augmentée de +4 à +6 Confère désormais +1 Sprint Portée de lancement augmentée de 24m à 30m Ralentissement de la cadence de tir augmenté de 40% à 45%

: Rechargement éclair : Ne se déclenche plus si vos munitions sont déjà au maximum

: Décomposition : Temps de recharge augmenté de 32s à 45s Échelonnage de la portée de lancement réduit de 0,2 à 0,16

: Portée améliorée : Confère désormais +12% de résistance aux balles au lieu de la résistance spirituelle

: Esprit amélioré : Puissance spirituelle augmentée de +21 à +23

: Coup d’enclume : Fait désormais tomber les ennemis plus rapidement

: Onde de tourment : Bonus de santé augmenté de 140 à 160 Échelonnage des dégâts spirituels augmenté de 0,25 à 0,33

: Recharge rapide : Réduction du temps entre les charges augmentée de +55% à +65% Réduction du temps de recharge pour les capacités chargées augmentée de +25% à +30%

: Tapis volant : Correction d’un problème où il consommait de l’endurance lors du saut

: Exposition spirituelle : Correction du problème où les dégâts bonus étaient réduits deux fois par la résistance

: Rembobineur : Résistance aux balles augmentée de 8% à 16% Résistance spirituelle réduite de 16% à 8%

: Éclat d’écho : Délai d’incantation ajouté de 0,3s (comme le Rafraîchisseur)

:

Changements de cartes

Les voies extérieures au milieu de la carte ont été éloignées des voies intérieures

Ajout d’une connexion entre le canal près des plateformes d’urnes et les bâtiments de la Station Radio et des Appartements

Réaménagement des corridors intérieurs du Marché aux poissons/Pépinière pour sortir plus tôt des bâtiments

Ajout d’une cloison intérieure du Marché aux poissons/Pépinière vers les Boutiques

Déplacement de la corde du toit du Marché aux poissons/Pépinière vers l’arrière du bâtiment

Suppression du couloir intérieur supérieur menant de la corde aux toits du Marché aux poissons/Pépinière

Déplacement du camion devant l’arche avec le voile cosmique vers l’arrière du Marché aux poissons/Pépinière

Redesign du chemin de la voie extérieure (tyroliennes et nœuds de troopers) de Walker à Guardian sur Amber Yellow et Sapphire Purple

Ajout d’un passage intérieur à côté de l’entrée du Métro menant aux voies extérieures

Les voies latérales sont désormais un peu plus éloignées des voies médianes

La configuration des voies est désormais toujours 1-2-2-1

Anti-triche

Ajout d’un système initial de détection de triche. Lorsqu’un utilisateur est détecté comme tricheur, les adversaires auront le choix entre bannir immédiatement l’utilisateur et mettre fin à la partie ou transformer le tricheur en grenouille pour le reste du jeu, avant de le bannir par la suite. Le système est réglé sur des niveaux de détection conservateurs pendant que nous travaillons sur une version 2 plus étendue. Le bannissement des utilisateurs sera activé quelques jours après la mise à jour. Lorsqu’une partie se termine de cette manière, les résultats ne comptent pas pour les autres joueurs.

