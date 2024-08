Patch note MAJ 1.5.1 Diablo 4 : butin des Hordes Infernales, Perfectionnement…

Les notes de patch 1.5.1 de Diablo 4 sont disponibles pour la mise à jour du 20 août, qui rendra le coffre Or en poche réutilisable, augmentera les récompenses des Offrandes Infernales et corrigera certains bugs liés au Perfectionnement.

Le mode Hordes Infernales de la Saison 5 de Diablo 4 a été largement salué par la communauté. Cependant, la mise à jour saisonnière a également introduit de nombreux problèmes, amenant certains à la surnommer la « Saison des Bugs Infernaux ».

Blizzard a déjà résolu quelques problèmes, en publiant quatre correctifs pour s’attaquer à des problèmes comme le bug d’EXP, le bug de dégâts sur la durée, et plus encore.

Le prochain patch notable sera déployé mardi 20 août, apportant des améliorations au jeu et une myriade de corrections de bugs, y compris une solution au bug qui empêchait certains affixes d’être affectés par le Perfectionnement des Uniques, comme l’anneau Rose Bleue.

Une autre amélioration permettra de rendre le coffre Or en poche des Hordes Infernales réutilisable. La mise à jour 1.5.1 augmentera aussi les récompenses des Offrandes Infernales dans les Hordes Infernales. Par exemple, la quantité d’Éther Brûlant de L’élite déferlante sera augmentée de +1 à +2.

Patch note complet de la mise à jour 1.5.1 de Diablo 4 du 20 août

Voici les notes de patch complètes de Diablo 4 v1.5.1.

Mises à jour du jeu

Hordes infernales

Le coffre Or en poche est désormais réutilisable.

Le volume des effets sonores joués lorsque vous ramassez de l’éther brûlant a été augmenté.

Les offrandes infernales suivantes ont été mises à jour afin d’octroyer plus de récompenses : la quantité d’éther brûlant de les élites exaltées a été augmentée de +1 à +2 ; la quantité d’éther brûlant de l’élite déferlante a été augmentée de +1 à +2 ; la quantité d’éther brûlant de l’élite inarrêtable a été augmentée de +1 à +2 ; la quantité d’éther brûlant de la pluie brûlante à la fin d’une vague a été augmentée de 1–3 à 3–9.



Interface utilisateur et expérience utilisateur

Le canal de discussion de commerce est désormais séparé par niveau de monde.

Les personnages-joueurs seront désormais informés lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible.

Les responsables du groupe peuvent désormais nommer un(e) autre membre du groupe en tant que nouvelle personne responsable du groupe.

Les personnages récemment créés apparaissent désormais toujours en haut de la liste des personnages.

Vous pouvez désormais modifier le nom du clan.

Divers

Tous les personnages-joueurs recevront une cache d’objets légendaires avec des affixes supérieurs garantis, en compensation du problème rencontré avec la mise à jour 1.5.0, à cause duquel les personnages-joueurs ne recevaient pas d’objets avec des affixes supérieurs garantis auprès de plusieurs sources.

L’affixe de trempe Contrôle alchimique des voleurs et voleuses a été réactivé et bénéficie des ajustements suivants : l’affixe Taille de rafale a été déplacé d’Innovation de vol vers Contrôle alchimique ; l’affixe Attaques trompeuses a été supprimé de Contrôle alchimique.

Des effets visuels supplémentaires ont été ajoutés à la trajectoire du projectile pour les cadavres archers afin de voir plus facilement d’où vient le projectile.

Corrections de bugs

Accessibilité

Correction d’un problème à cause duquel « Lecture après pointage » était doté d’un paramètre ne fonctionnant pas.

Correction d’un problème à cause duquel le lecteur d’écran annonçait les chiffres romains comme des lettres.

Interface utilisateur et expérience utilisateur

Correction d’un problème à cause duquel les caractéristiques de personnage étaient incorrectes en ville si certains objets étaient équipés.

Correction d’un problème à cause duquel « Affixes de boussole » apparaissait deux fois dans l’info-bulle des boussoles infernales.

Correction d’un problème à cause duquel le nom « Écho du tourment de Varshan » apparaissait à la place du nom « Écho de Varshan ».

Correction d’un problème à cause duquel une erreur pouvait apparaître lors de la comparaison d’un objet ancestral mythique unique.

Correction d’un problème à cause duquel l’icône des Murmures après avoir vaincu la jouvencelle du sang chevauchait l’icône de rituel maudit sur la carte.

Correction d’un problème à cause duquel les icônes des offrandes infernales n’étaient pas cohérentes entre la minicarte et la carte du monde dans les hordes infernales.

Correction d’un problème à cause duquel les gobelins au trésor de la vague infernale pouvaient laisser un portail derrière eux indéfiniment.

Correction d’un problème à cause duquel l’effet visuel du poison pouvait rester indéfiniment sur les cadavres des adversaires s’ils étaient tués en étant empoisonnés.

Correction d’un problème à cause duquel les dégâts d’épines octroyés par l’affixe de trempe + d’épines pendant la fortification n’apparaissaient pas dans les caractéristiques de personnage.

Correction d’un problème à cause duquel les personnages-joueurs utilisant une manette étaient renvoyés vers l’onglet « Équipement » de l’inventaire s’ils utilisaient un parchemin abyssal.

Correction d’un problème à cause duquel les informations de la minicarte étaient incorrectes dans certaines instances des hordes infernales.

Jouabilité

Hordes infernales

Correction d’un problème à cause duquel les champions et championnes des Enfers n’apparaissaient pas aussi souvent que prévu lorsque l’offrande infernale Flammes infernales était active.

Correction d’un problème à cause duquel le piédestal de l’offrande infernale le démon harceleur pouvait réapparaître après que vous aviez interagi avec.

Correction d’un problème à cause duquel la réduction de toutes les résistances de l’offrande infernale le vagabond flétri ne réduisait pas la résistance.

Correction d’un problème à cause duquel les gobelins au trésor apparaissant pendant un combat des hordes infernales pouvaient devenir invincibles indéfiniment, empêchant la vague de progresser.

Correction d’un problème en mode coop local à cause duquel un personnage-joueur pouvait récupérer l’éther brûlant d’un autre personnage-joueur après sa mort. Si ce n’est à personne, c’est à moi !

Quêtes et donjons

Correction d’un problème à cause duquel un personnage-joueur pouvait réapparaître de l’autre côté de l’objectif en protégeant Locran pendant la quête « Au bord des abysses ».

Correction d’un problème à cause duquel les monstres pouvaient réapparaître indéfiniment pendant la quête « La montagne bouillonnante ».

Correction d’un problème à cause duquel le combat contre la tornade d’Istel pendant la quête « Les Enfers s’éveillent » pouvait durer indéfiniment.

Correction d’un problème à cause duquel la quête « Pécheurs de leur plein gré » pouvait ne plus progresser si le personnage-joueur mourait pendant le rituel.

Correction d’un problème à cause duquel le deuxième monstre Invocatrice d’araignées dans les grottes du sirocco pouvait ne pas apparaître, ce qui empêchait de progresser.

Correction d’un problème qui empêchait Courroux du fléau des tempêtes d’infliger des dégâts. (Son courroux n’est pas si terrible, finalement.)

Correction d’un problème à cause duquel l’Aspect de destin inévitable pouvait apparaître sur les cuirasses à cause d’une récompense de série de quêtes saisonnière.

Général

Correction d’un problème à cause duquel l’écho du Tourment de la bête dans la glace permettait d’obtenir la même quantité de poupées vaudoues que la version normale.

Correction d’un problème à cause duquel les effets visuels de Piège mortel et de Dissimulation n’apparaissaient pas correctement pour les autres personnages-joueurs.

Correction d’un problème à cause duquel les rangs les plus élevés de Mur de feu ne disposaient pas de l’effet de flamme bleue.

Correction d’un problème à cause duquel les Murmures de donjons n’apparaissaient pas dans la zone des sables abrasifs.

Correction d’un problème à cause duquel plusieurs totems d’ombre pouvaient apparaître si vous changiez d’arme en utilisant Umbracrux.

Correction d’un problème à cause duquel vous pouviez perdre des cœurs funestes en utilisant des autels maudits après la fin de la vague infernale.

Correction d’un problème à cause duquel un petit nombre d’affixes ne pouvaient pas être des affixes supérieurs, comme l’affixe de récupération de points d’essence Orbe de sang sur les braies d’artisan du sang.

Correction d’un problème qui pouvait bloquer le personnage-joueur lors de l’interaction avec la statue de niveau de monde de Kyovashad pendant l’utilisation d’un portail de retour en ville.

Correction d’un problème à cause duquel la capacité « Quitter le donjon » ne pouvait pas être utilisée pour sortir des caves.

Correction d’un problème qui empêchait de stupéfier l’écho de Lilith pendant la première phase du combat.

Correction d’un problème à cause duquel l’écho de Lilith pouvait rester dans les airs indéfiniment s’il était stupéfié immédiatement après être retombé.

Correction d’un problème à cause duquel l’écho de Lilith ne passait pas à la deuxième étape du combat dans certains cas.

Correction d’un problème qui empêchait Lance de foudre conjurée de consommer des cumuls d’énergie crépitante ou d’octroyer un bonus aux dégâts.

Correction d’un problème à cause duquel certains affixes n’étaient pas affectés par le perfectionnement pour les objets uniques suivants :

l’Oculus ;

Rose bleue ;

Compagnon de l’orage.

Correction d’un problème qui empêchait le personnage-joueur d’interagir avec certains objets.

Correction d’un problème à cause duquel Hurlement sanglant ne conférait pas Camouflage quand Croissant gibbeux était équipé.

Divers

Correction d’un problème à cause duquel les cadavres de Duriel et de Grigoire ne disparaissaient pas après leur mort.

Diverses améliorations d’IU, visuelles, de stabilité et de performances.

