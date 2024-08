Patch note MAJ 1.1 de Once Human : élevage d’animaux, refonte de la pêche…

Découvrez les notes de patch de la mise à jour de Once Human du 15 août, une mise à jour majeure qui introduit des fonctionnalités inédites, une refonte attendue du système de pêche, ainsi que de nouvelles optimisations pour une expérience de jeu toujours plus immersive.

Parmi les mises à jour les plus marquantes de cette mise à jour du 15 août 2024 de Once Human, on note la nouvelle fonctionnalité d’élevage d’animaux, permettant aux joueurs de capturer et d’élever diverses espèces pour créer un véritable ranch post-apocalyptique. En septembre, une fonctionnalité de reproduction viendra enrichir cette nouveauté en offrant la possibilité d’obtenir des créatures rares et uniques.

Parallèlement, le système de pêche a été entièrement revu pour offrir une expérience plus intuitive, avec un mini-jeu où l’endurance du joueur s’oppose à l’énergie du poisson. De nouveaux poissons rares ont été ajoutés, offrant des défis uniques, et les aquariums peuvent désormais accueillir jusqu’à huit poissons. Enfin, deux nouveaux modes de jeu PvP, Conquête de plantules et Épreuve de l’Ancestral, ajoutent de nouvelles dimensions stratégiques et des défis pour les joueurs dans les terres sauvages.

Maintenant, il est temps de découvrir toutes les nouveautés apportées par la mise à jour 1.1 du 15 août dans Once Human avec le patch note complet.

Patch note complet de la mise à jour 1.1 de Once Human

Starry Studio La refonte de la pêche était très attendue dans Once Human.

La suite de cette article présente une traduction des notes de patch officielles publiées par Starry Studio.

Chers métas,

Une intervention de maintenance sur le serveur de Once Human est prévue le 15 août à 4h00 (UTC). La mise à jour prévue étant assez volumineuse, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures. Veuillez planifier votre temps de jeu en conséquence. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.

Nous nous efforçons d’écouter et de prendre en compte les commentaires et suggestions de notre communauté depuis la sortie mondiale de Once Human. Le contenu suivant sera ajouté au cours de cette maintenance.

Nouvelle fonctionnalité d’élevage des animaux

Une toute nouvelle fonctionnalité d’élevage est disponible. Vous pouvez désormais capturer et élever des animaux afin de donner naissance au ranch post-apocalyptique de vos rêves !

La plupart des animaux que vous croisez dans le monde ouvert (cerfs, loups, moutons, sangliers, ours, lapins, crocodiles, etc.) peuvent être capturés et transportés sur votre territoire en vue d’en faire l’élevage. D’autres animaux seront disponibles au fil du temps ! Chaque animal a ses habitudes et ses caractéristiques. Vous devez construire un habitat spécifique à chaque type d’animal et lui fournir de la nourriture adaptée. Lorsqu’un animal est suffisamment docile, vous pouvez récupérer sa peau ou sa viande. Certains animaux sont naturellement agressifs et peuvent même vous aider à protéger votre territoire des invasions de déviants ! * Une mise à jour prévue pour le mois de septembre vous donnera accès à une fonctionnalité de reproduction qui vous permettra d’obtenir des créatures rares et uniques !

Refonte du système de pêche

Depuis le lancement, nous avons reçu de précieux commentaires à propos du mini-jeu de pêche. Certains joueurs ont signalé l’impossibilité d’attraper des poissons et la complexité excessive des commandes liées à la pêche. Nous comprenons que vous trouviez la situation problématique. Nous avons donc repensé certains aspects du système de pêche. Le temps d’attente a été réduit et nous avons augmenté le nombre de poissons que chaque aquarium peut contenir. Nous avons également ajouté de nouveaux types de poissons rares.

Starry Studios

Le nouveau mini-jeu de pêche oppose votre endurance à l’énergie du poisson. La tension de la ligne s’affiche au centre de l’écran. Vous devez attirer le poisson à vous sans casser la ligne. Vous attrapez le poisson une fois son énergie épuisée. Il est désormais possible d’utiliser des petits poissons comme appâts. Les gros poissons carnassiers préfèrent les petits poissons aux appâts habituels. Optimisation des types de poissons. Réduction des temps d’attente en pêchant ou en ramenant un poisson. Ajout de nouveaux poissons rares : brochet (jade de sang), poisson-lune (rose noire), truite arc-en-ciel (porcelaine bleue), poisson-pilote (tacheté), oscar (ambre), pompaneau guatie (opale), barracuda (aquamarine), carpe koï (nuage), guppy (perroquet), achigan à petite bouche (blanc immaculé), carpe à grosse tête (couteau en or), sardine (marque sanglante), tilapia (géant rouge) et poisson-ange (aube violette). Les aquariums ont été optimisés pour leur permettre d’accueillir plusieurs poissons. Chaque aquarium peut contenir jusqu’à huit poissons, selon leur taille.

Nouveaux modes de jeu dans les terres sauvages

Conquête de plantules (exclusive à L’appel de l’évolution)

Horaires : Tous les mardis, jeudis et samedis à 16h20 (heure du serveur).

: Tous les mardis, jeudis et samedis à 16h20 (heure du serveur). Lieux : Une colonie aléatoire à Chalk Peak, Lone Wolf Wastes ou la région de Blackheart.

: Une colonie aléatoire à Chalk Peak, Lone Wolf Wastes ou la région de Blackheart. Règles : Ce mode de jeu dure 20 minutes. Des plantulites commenceront à pousser le jour 5 minutes après le début de l’événement et pourront être obtenues par différents moyens. Les métas se trouvant dans la zone de l’événement seront répartis en équipes JcJ. Pendant l’événement, plus vous transportez de plantulites, plus vous en relâchez en cas de défaite. Récompenses : Les métas peuvent échanger des plantulites contre des plantules auprès de Nisa, au campement, selon un taux de conversion de 1 pour 1.

Starry Studio

Épreuve de l’Ancestral

Certaines personnes ont signalé avoir vu l’Ancestral descendre sur la plus haute montagne de Chalk Peak. L’épreuve de l’Ancestral attend tout méta capable de se hisser au sommet de cette montagne. Montez sur l’Ancestral et mettez à l’épreuve votre détermination et votre courage.

Les métas qui obtiennent la reconnaissance de l’Ancestral recevront de nombreuses récompenses ! Réunissez vos compagnons les plus fidèles et tentez ensemble l’épreuve de l’Ancestral !

Conversion des mods

La conversion des mods est disponible à partir du niv. 40 dans la saison novice et dès que vous accédez à une saison autre que la saison novice. La fonction de conversion des mods est accessible en haut à droite du sac à dos de mods. Vous pouvez convertir six mods légendaires non améliorés en un mod légendaire doté d’un attribut principal de votre choix. Les mods obtenus par conversion peuvent être associés à des suffixes de base (aucun, Violent, Précision ou Énergie déviante). Si quatre des six mods utilisés pour la conversion contiennent le même suffixe, vous avez la garantie que le mod converti bénéficiera de ce suffixe. (En supposant que le mod converti puisse recevoir ce suffixe. Par exemple, Coup de chance ne peut pas être associé au suffixe Précision et Braises ne peut pas obtenir le suffixe Vortex de givre.) Les niveaux d’attribut du mod converti dépendent de ceux des six mods utilisés pour la conversion.

Prise en charge des manettes

Once Human prend maintenant en charge les manettes de jeu ! Découvrez le jeu sous un nouveau jour avec votre manette favorite.

Le jeu détecte automatiquement la configuration des touches de votre manette. À l’heure actuelle, les configurations de manette Xbox, PlayStation et Switch Pro sont disponibles. Si votre manette n’est pas correctement reconnue par le jeu, merci de nous en indiquer le modèle et la configuration de touches que vous préférez.

Vous pouvez sélectionner l’une des configurations prédéfinies ci-dessous :

Par défaut : Adaptée à la plupart des joueurs de Once Human. Gaucher : Adaptée aux gauchers. Tireur : Similaire à la plupart des jeux de tir grand public. Action : Similaire à la plupart des jeux d’action grand public.

La prise en charge des manettes étant récente, certaines parties du jeu sont toujours en cours d’optimisation. Ainsi, l’utilisation d’une manette ne permet pas, pour l’instant, d’accéder à toutes les fonctionnalités.

Nous nous efforçons d’apporter les modifications et améliorations nécessaires pour vous offrir la meilleure expérience possible.

À l’heure actuelle, les manettes ne prennent pas en charge les fonctionnalités suivantes :

Mode caméra Actions liées aux décorations d’armes ou de véhicules Jouer du piano et autres fonctionnalités pouvant être difficiles à utiliser avec une manette

Si le jeu plante ou si un autre problème se produit lorsque vous utilisez une manette, merci de nous le signaler via nos canaux de communication. Vos avis et suggestions sont extrêmement importants. Nous les prenons très au sérieux et nous efforçons de les traiter dans les plus brefs délais.

Nous avons également apporté les optimisations suivantes liées aux claviers, aux manettes et à leurs paramètres :

Ajout de la prise en charge des vibrations de la manette. Activable et désactivable à l’écran Paramètres. Ajout de la prise en charge des claviers français et allemands. Vous pouvez sélectionner la configuration de votre clavier à l’écran Paramètres. Optimisation de la logique d’affichage de l’écran Paramètres des commandes et de certaines descriptions afin de faciliter la recherche de paramètres spécifiques.

Partage inter-personnages du contenu payant

Le partage inter-personnages du contenu payant est officiellement disponible ! Les apparences payantes et les devises premium (comme le cristal de roche) peuvent être partagées par tous les personnages appartenant à un même compte dans la même région. Pour plus d’informations, merci de consulter l’annonce concernant les règles de partage inter-personnages de Once Human sur notre site officiel.

Invitations à un serveur

Des codes d’invitation spéciale sont désormais disponibles. Si un serveur est complet, les joueurs qui en sont déjà membres peuvent trouver leur code d’invitation spéciale à la page Info de joueur, accessible via le menu. Ils peuvent ensuite le partager avec leurs contacts. Les contacts qui reçoivent le code d’invitation spéciale peuvent l’utiliser pour accéder au serveur même si celui-ci est complet.

Remarque : Les serveurs disposant d’une capacité limitée, le nombre de joueurs pouvant les rejoindre à l’aide d’un code d’invitation spéciale est limité. Une fois cette limite atteinte, aucun joueur ne peut plus rejoindre le serveur, même s’il dispose d’un code. Il est donc recommandé d’inviter vos contacts le plus tôt possible. Chaque joueur peut inviter jusqu’à cinq contacts.

Saisons

Certains serveurs changeront bientôt de saison pour la première fois. Voici quelques informations utiles à propos du système de saisons de Once Human.

I. En quoi consistent les scénarios et les saisons dans Once Human ? À quoi ressemblera le jeu sur le long terme ?

Nous souhaitons proposer différentes expériences de survie afin que chacun puisse apprécier le jeu. Pour que les joueurs puissent toujours s’amuser, nous mettrons régulièrement le jeu à jour. Voilà pourquoi nous avons choisi d’inclure plusieurs scénarios.

Par “scénarios”, il faut entendre le thème de jeu d’un serveur. Au lancement, Once Human proposait deux scénarios, “Manibus” pour le JcE et “L’appel de l’évolution” centré sur le JcJ.

En septembre et en octobre, nous organiserons des événements spéciaux afin de présenter de nouveaux scénarios. Le scénario de septembre offrira du JcJ par factions, alors que le mois d’octobre verra l’arrivée d’un scénario JcE coopératif avec une nouvelle carte et des mécaniques de survie basées sur la température. Nous travaillons également sur un scénario associé à du JcJ sans limites et à un cycle de saisons plus long, ainsi que sur un scénario perpétuel. Nous prévoyons aussi de lancer au moins quatre nouveaux scénarios par an.

L’article continue après la publicité

Par “saison”, nous entendons un cycle individuel et la progression dans un scénario. La durée de chaque saison varie en fonction du scénario. Chaque saison sera également divisée en plusieurs phases en fonction des caractéristiques du scénario. À mesure que votre serveur progresse dans les saisons, du nouveau contenu se débloque. Ainsi, vous aurez toujours des nouveautés à apprécier ! Une fois tout le contenu du scénario disponible et la saison en phase de transition, vous pouvez vous inscrire à un nouveau scénario en conservant les gains obtenus dans le scénario en cours. Vous pouvez également choisir de continuer à jouer et à accomplir des objectifs sur votre serveur actuel jusqu’à la fin de la phase de transition. À l’heure actuelle, la phase de transition devrait durer quatre semaines. C’est notre vision du jeu, qui, nous l’espérons, vous permettra de vivre une expérience diversifiée et toujours attrayante.

II. Comment m’inscrire à un nouveau scénario ?

Vous pouvez vous inscrire à un nouveau scénario lors de la phase finale du scénario en cours. Une fois inscrit, vous pouvez commencer directement une nouvelle aventure. Vous pouvez également choisir de ne pas vous inscrire immédiatement et continuer l’exploration et les combats sur votre serveur actuel pendant quatre semaines supplémentaires. Au cours de cette période, vous pouvez vous inscrire à un nouveau scénario à tout moment.

Si vous n’avez pas choisi de nouveau scénario à rejoindre à la fin de la phase finale de votre serveur, ce dernier ferme et votre personnage retourne vers l’Éternité. Là-bas, vous pouvez continuer de jouer ou vous inscrire à un nouveau scénario à tout moment.

Starry Studio

III. Lorsqu’un scénario est terminé, cela signifie-t-il que je perds ma progression dans le jeu ?

Non, vous ne perdez pas votre progression. Les efforts fournis et le temps passé en jeu sont précieux. Même lorsqu’un scénario se termine ou que vous quittez un scénario en cours de route, vous pourrez conserver les récompenses obtenues (à quelques rares exceptions près, notamment les objets propres au scénario ou les objets mimétiques). Cependant, pour nous assurer que chaque scénario offre une expérience autonome et pour permettre à tous les joueurs de profiter du jeu, quelle que soit leur progression, nous avons mis en place les règles suivantes :

Règles détaillées

Starry Studio

Vous disposerez d’un certain nombre de points de ravitaillement lorsque vous vous lancerez dans un nouveau scénario. Pour chaque objet que vous souhaiterez transférer vers le nouveau scénario, vous devrez utiliser un certain nombre de points de ravitaillement. Le nombre réel requis varie en fonction des objets et vous pouvez le consulter en jeu. Vous obtiendrez de nouveaux points de ravitaillement chaque fois que vous rejoindrez un nouveau scénario.

V. Optimisations de saison

Au cours de la prochaine saison, nous vous proposerons un nouveau scénario avec une difficulté plus élevée. Le scénario comprendra deux environnements de combat. Chaque environnement contiendra différentes combinaisons de contournement de la matrice, des types de super Anomalies, des schémas exclusifs et des schémas de calibrage. Ce scénario proposera également deux niveaux de difficulté pour les combats : Normal et Difficile. En mode difficile, les déviants, les donjons et autres défis seront plus difficiles, mais rapporteront également plus de récompenses. Vous pouvez choisir le niveau de difficulté que vous préférez pour les combats.

Lorsque la saison entre dans sa phase de récupération, votre territoire personnel et le territoire mobile de vos véhicules seront automatiquement sauvegardés sous forme de plans de maison que vous pourrez utiliser lors de la nouvelle saison.

Nouveaux arrivages dans la boutique

De nouvelles apparences seront bientôt disponibles dans Once Human ! Vous pourrez les consulter et les acheter dans la boutique.

Starry Studio

Vous pourrez acheter l’ensemble Latte d’après-midi (qualité Rare) après la mise à jour. Retournez sur les bancs de l’école avec cet adorable ensemble à prix abordable ! De nouvelles coiffures épiques et de nouveaux maquillages rares seront bientôt disponibles. Vous pourrez les consulter dans Apparences – Cheveux et maquillage. L’ensemble Guerrier en peluche (qualité épique) et le pack thématique à prix réduit de compagnon en peluche seront disponibles après la mise à jour. Ce guerrier polyvalent combat, soigne et porte même un sac à dos réfrigéré rempli de boissons glacées ! *Le sac à dos du réfrigérateur n’est qu’un sac à dos ressemblant à un réfrigérateur. Les caisses de butin de luminis sont disponibles dès maintenant ! Ouvrez la caisse de butin de luminis pour recevoir à coup sûr une apparence et pour avoir une chance d’obtenir des apparences de la collection de luminis ! Vous ne recevrez pas deux fois la même apparence de la collection de luminis. Vous recevrez à coup sûr une apparence de la collection de luminis en moins de 30 ouvertures. Les apparences obtenues en double seront converties en jetons échangeables contre des récompenses de caisse de butin de luminis ou des pierres stellaires. L’apparence de véhicule Pyro Glide (qualité légendaire), l’ensemble mode Crâne psychédélique (qualité légendaire) et l’apparence d’arme Flamme primordiale (qualité épique) seront disponibles le 16 août. Ouvrez la caisse de butin de luminis pour avoir une chance d’obtenir ces objets de collection en édition limitée ! Accueillez les flammes éternelles et élevez-vous vers la liberté !

Starry Studio

Mise à jour des événements

L’express des terres sauvages : à partir du 15 août

Foncez à travers les terres sauvages seul ou en équipe et gagnez des points en fonction de la distance parcourue et des collisions réalisées. Atteignez le score requis pour obtenir des récompenses, parmi lesquelles du protochrome et l’apparence Veste de vœu exaucé en édition limitée !

– Confinement à vue : à partir du 22 août

Au cours de l’événement, battez des ennemis pour gagner des caisses de butin qui peuvent contenir des cartes de spécimens. Collectionnez les cartes de spécimens et remplissez le guide de terrain pour obtenir des récompenses.

* Reportez-vous à l’écran de l’événement pour connaître le détail des règles.

Optimisations de gameplay

La Première Guerre

Réduction du temps de recharge dans la Première Guerre à 5 minutes. Reclassement des canons Gatling et des tourelles de la Première Guerre en bâtiments spéciaux, avec des limites de construction différentes des autres installations défensives. Ajout de nouvelles limites de temps pour démolir les bâtiments et les installations de la Première Guerre. À la fin du compte à rebours, les bâtiments peuvent être démolis par d’autres métas, avec restitution des matériaux utilisés. Ajout d’un nouveau mécanisme de protection empêchant tous les bâtiments d’être démolis par d’autres métas une fois la phase de boss de la Première Guerre lancée. Ajout d’un écran affichant la durabilité des installations protoïdes de la Première Guerre.

Purification de territoire

Réduction des PV des déviants et des dégâts qu’ils infligent aux bâtiments en modes de défense de base tels que Purification de territoire et Défense de l’atelier. Optimisation de la tâche du tutoriel Purification de territoire intitulée Technologie antimimétique. Les métas doivent désormais atteindre le niveau de purification de territoire le plus facile (niv. 15) avant d’entreprendre cette tâche. Assurez-vous de construire des installations défensives pour protéger votre territoire avant d’essayer la purification de territoire pour la première fois.

Modifications diverses

Légère augmentation de la durée des parties Conquête du chargement de haut niveau. Si un méta portant un cortex chaotique est vaincu, le cortex chaotique ne laissera plus tomber de fleurs protoplasmiques, mais un modèle de cortex chaotique pouvant être détecté plus facilement par les autres métas.

Optimisations d’aménagement du territoire

Le mode Construction propose désormais un système d’alignement sur une grille qui affiche une carte quadrillée sur votre territoire. Le mode Alignement sur la grille permet de placer plus précisément des fondations et des installations sur la fondation ou le sol, avec un angle de rotation de 45 degrés. Les fondations peuvent être surélevées ou abaissées à mi-hauteur d’un mur en mode Alignement sur la grille. Lorsque la saison entre dans sa phase de récupération, votre territoire personnel et le territoire mobile de vos véhicules seront automatiquement sauvegardés sous forme de plans de maison que vous pourrez utiliser lors de la nouvelle saison. Vous pouvez désormais enregistrer les papiers peints et les apparences de bâtiment dans les plans de maison. Lors de la prévisualisation d’un plan de maison, vous pouvez désormais filtrer la visibilité des installations, du papier peint et d’autres contenus. Les installations telles que les Fûts de brassage et les Raffineries de carburant affichent désormais le bon rapport entrées/sorties. Vous pouvez désormais déconnecter facilement les fils électriques et les conduites d’eau à partir de l’écran de gestion Câble/conduite d’eau. Votre sac à dos est désormais invisible lorsque vous interagissez avec certains meubles. Lors de la confection d’équipement, les matériaux pour les objets partiels sont désormais automatiquement ajoutés si vous possédez les quantités requises.

Optimisations des déviants

À partir de la deuxième saison, les factions adverses seront confrontées à un nouveau défi : la super Anomalie. En raison de leur exposition perpétuelle à des forces aberrantes, les ennemis du continent ont acquis de nouveaux pouvoirs et une résistance hors du commun. Par chance, ils présentent aussi de nouveaux points faibles. Exploitez ces vulnérabilités et battez-les pour gagner des récompenses !

Lieu : Grands bastions dans les donjons Difficile et Pro

Types de super Anomalies : Néant, Phase, Équilibre, Cohérence

Mesures de contre : Types spécifiques de dégâts ou de capacités obtenus auprès de la Matrice Légère augmentation des PV des déviants de bas niveau et de niveau intermédiaire dans la saison novice. Les déviants de la saison novice sont désormais plus menaçants et infligent plus de dégâts. Les Êtres suprêmes (Chasseur vorace, Tréant, Arachsiame, Chien de l’ombre et Seigneur de l’oubli) ne sont plus considérés comme des déviants et ne peuvent plus être affectés par les bonus de dégâts qui s’appliquent aux déviants. En revanche, ils ne sont affectés que par les effets qui s’appliquent aux Êtres suprêmes. Optimisation du rayon d’explosion et de l’indicateur d’alerte du Poseur de bombes vautour. Amélioration de l’état d’alerte et de la logique d’attaque des Maniaques et des Affamés dans les modes de difficulté plus élevés. Correction d’un problème où les dépouilles de déviants avaient toujours une hitbox, ce qui gênait les tirs du joueur.

Optimisations du combat

Rééquilibrages

Ajustement des conditions de déclenchement de matrice pour un gameplay plus équilibré, en particulier en JcJ. Combo mortel : L’effet a été modifié pour durer 4 s après avoir déclenché un effet de balle. Impact éphémère : L’effet a été modifié pour durer 15 s après avoir éliminé un ennemi, avec un bonus supplémentaire pour les dégâts élémentaires de Choc. Modification des statistiques de réduction des dégâts dans les scénarios JcJ pour un meilleur équilibre. Agilité : Ajout de la réduction des DÉG de statut. Boost de bagarre : Modification de la réduction des dégâts après avoir infligé des dégâts à un joueur humain. Réduction de l’efficacité des Bottes de vieux chasseur en JcJ. Avant : L’effet comptait comme un tir au point faible, même s’il ne touchait pas de point faible. Maintenant : L’effet ne s’applique que sur les cibles marquées, même si elles ne touchent pas un point faible. Modification des compétences passives d’Anomalie pour mieux équilibrer les effets. Enfant psychique : L’effet a été modifié pour augmenter les DÉG de statut. Santé : Augmentation de l’endurance max à +10. Course rapide : Augmentation de la vitesse de déplacement à +5 %. Rééquilibrage des armes de mêlée, notamment le Fléau, la Hache longue, Masamune le légendaire et le Bâton d’étourdissement. Rééquilibrage de l’arbalète courbée et de l’arc composite. Arbalète courbée : Réduction du taux de coup critique à +15 %. Arc composite : Amélioration des effets passifs et des cumuls. Ajustement de l’affixe de défaite de Crocs pour correspondre à sa difficulté de déclenchement. Réduction de la capacité de Bourreau des ténèbres à marquer les cibles de loin, avec un meilleur bonus en combat rapproché. Modification de l’effet de Maniement d’Anomalie pour se concentrer davantage sur les cibles critiques. Modification du mécanisme de la bombe fumigène pour affecter moins les monstres d’élite et les boss.

Correctifs de bugs de statistiques de combat

Correction de plusieurs problèmes liés aux bonus de DÉG, aux statistiques erronées, aux mods Violet, et aux équipements. Ajout de plusieurs nouvelles catégories de schémas de calibrage disponibles à la saison deux. Ajout de 2 suffixes de mod.

Nouveaux ajouts

Ajout de nouvelles catégories de schémas de calibrage disponibles à la saison deux. Style Frugal, Avant-garde, Boost, Surcharge, Énergie : Chaque style est adapté à différents types d’armes et permet d’obtenir des effets spécifiques en les utilisant.

Optimisations d’aménagement du territoire

Modification de la description des Explosifs lourds. Optimisation de l’affichage des textes et des icônes pour plus de clarté. Réduction de la consommation de lien d’énergie lors du calibrage des équipements. Amélioration des notifications de récupération de matériaux pendant le calibrage. Ajout de l’objet tactique Grenade à Shrapnel surpuissante.

Modifications et optimisations des Anomalies

Correction de plusieurs problèmes liés aux interactions et aux animations des Anomalies. Ajout de nouvelles caractéristiques aux Anomalies au cours de la saison deux. Hausse de l’efficacité de production de ressources des Anomalies de H37. Les Anomalies présentes sur le territoire produiront désormais des ressources en continu au niveau des plateformes de récolte. Réduction du facteur de DÉG des Anomalies en JcJ pour éviter les kills instantanés.

Optimisations de la survie

Ajout d’une fonction de lampe-torche automatique pour les endroits sombres. Les formules de plats obtenues à partir de recettes apprises seront désormais conservées d’une saison à l’autre. Les personnages soumis à certaines conditions de survie peuvent désormais sprinter moins vite.

Optimisations du guidage

Ajout d’une nouvelle fonctionnalité de guidage avec Mitsuko pour faciliter les tâches des joueurs. Amélioration de l’expérience d’interaction dans les séquences d’ancrage de faille.

Optimisations de la carte

Optimisation de la navigation sur la carte pour guider les joueurs vers l’entrée de la zone de danger du monolithe. Optimisation de la priorité d’affichage des icônes du silo de confinement sur la carte du monde.

Optimisations des véhicules

Correction et optimisation des problèmes liés aux véhicules et à la caméra. Ajout de la possibilité pour les joueurs de permettre à leurs amis d’utiliser leurs véhicules et installations. Les joueurs peuvent désormais se débarrasser des véhicules qui ne leur appartiennent pas sur leur territoire.

Optimisations d’exploration

Optimisation de l’accès aux boutiques des bastions neutres. Changement de la touche d’interaction pour les Murmures et ajustement de la limite d’affichage. Réduction des notifications push pour les Murmures de faible qualité.

Optimisations des fonctionnalités sociales

Ajout d’un canal “Événements” pour le chat vocal en temps réel pendant les Conquêtes et autres événements. Le chat vocal bascule automatiquement sur le canal “Équipe” après avoir formé une équipe. Ajout de l’interface Dernière discussion accessible via l’interface principale.

Optimisations des autres opérations

Ajout d’une fonctionnalité de traduction pour le chat. Optimisation de l’interface d’édition des informations du joueur. Ajout d’une fonctionnalité de partage des interfaces.

Optimisations des donjons/silo de confinement

Légère diminution de la difficulté du donjon Arachsiame. Optimisation des effets sonores et réduction des statistiques de la Maison vide en mode normal.

Optimisations de l’Éternité

Correction de plusieurs problèmes liés aux objets, au sac à dos spatio-temporel et aux installations de véhicule de territoire.

Optimisations des échanges

Lors de la vente d’objets via un distributeur automatique, les objets obtenus seront stockés dans l’espace de stockage du distributeur plutôt que dans le sac à dos du vendeur.

Autres optimisations

Augmentation de la portée d’analyse de l’espace-temps. Modification des conditions de survie pour permettre aux personnages de sprinter moins vite.

Corrections de bugs