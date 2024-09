Patch note MAJ 1.1.3 de The First Descendant : buff Légataires, nouveaux modules d’armes…

Une nouvelle mise à jour 1.1.3 est arrivée pour la Saison 1 de The First Descendant, apportant des changements majeurs qui préparent l’événement Freyna Ultime. Voici tout ce qui est inclus dans le dernier patch.

La Saison 1 de The First Descendant a apporté de nombreux contenus, y compris deux nouveaux personnages, de nouvelles armes, et un scénario pour Freyna Utlime ajouté à la feuille de route. On peut donc dire que la tier list des personnages et la méta ont évolué de manière significative, classant certains Légataires plus haut que d’autres.

Cependant, Nexon vient de déployer une nouvelle mise à jour 1.1.3 qui ajoute des améliorations à trois personnages existants, Freyna, Kyle et Esiemo, et prépare Freyna pour son événement d’histoire Ultime. La mise à jour ajoute également deux nouveaux modules d’arme et permet enfin aux joueurs de lancer des Opérations Publiques dans les missions d’Invasion.

Voici les notes de mise à jour complètes de la version 1.1.3 de The First Descendant avec toutes les corrections et ajouts au jeu.

Nexon Games Une nouvelle histoire pour Freyna sera bientôt introduite.

Patch note MAJ 1.1.3 de The First Descendant du 26 septembre

Voici la traduction des notes de patch officielles plubliées par Nexon Games.

Améliorations de contenu

1. Contenu

Vous pouvez désormais lancer des Opérations Publiques dans l’Invasion.

Le nombre de monstres augmente en fonction du nombre de participants.

Ordre de la Vérité – Interagir avec un drone fait désormais disparaître les autres drones.

Forteresse – Le Fragment de Néant de l’Arche tombée a été modifié.

Expansion du terrain.

Des snipers supplémentaires ont été placés pour le deuxième round.

Les pièges dans certains donjons ont été modifiés ou supprimés. Terre Stérile – Laboratoire Inconnu (Difficile) Désert d’Agna – Ossuaire de Caligo (Normal, Difficile), L’Asile (Normal, Difficile) Canyon de la Nuit blanche – Bio-Lab (Normal, Difficile) Hagios – Le Refuge (Normal, Difficile), Le Vieux Mystère (Normal, Difficile)

La quantité d’orbes de PV et de munitions lâchée par les monstres éclaireurs dans les zones a augmenté.

2. Descendants

Le skill Terre de guérison hyperréactive de Yujin soigne désormais après l’effet de purification, et non avant.

Certaines compétences de Freyna, Kyle et Esiemo ont été améliorées.

Améliorations de Freyna

1. Chambre 0 – Traumatisme

Correction d’un problème où le « Traumatisme de la Chambre 0 » était considéré comme un effet de « Poison », rendant les dégâts inefficaces contre le Colosse Toxique.

2. Liens de Contagion

Les effets de « Liens de Contagion » ont été modifiés comme suit :

Tuer un ennemi affecté par « Traumatisme de la Chambre 0 » a désormais une chance de générer une « Flaque Toxique » à l’endroit de sa mort.

Les ennemis reçoivent des dégâts et subissent l’effet « Traumatisme de la Chambre 0 » lorsqu’ils entrent en contact avec la Flaque Toxique.

Les dégâts de « Traumatisme de la Chambre 0 » ont été augmentés, et cet effet applique désormais la réaction toxique au lieu du poison.

L’effet Réaction Toxique inflige plus de dégâts que l’ancien effet de poison et peut être combiné avec Panique, Désespoir, Décomposition et Cauchemar.

3. Traumatisme de Venin

Les dégâts de « Traumatisme de la Chambre 0 » ont été augmentés et provoquent désormais Panic au lieu du poison. Cet effet peut également être combiné avec Réaction Toxique, Désespoir, Décomposition et Cauchemar.

Les dégâts du projectile ont été augmentés.

La portée et la durée de la Flaque Toxique ont été augmentées, et des dégâts continus ont été ajoutés.

4. Mécanisme de Défense et Simulation Toxique

Les dégâts de « Traumatisme de la Chambre 0 » ont été augmentés et infligent désormais Désespoir au lieu du poison.

L’effet Désespoir inflige plus de dégâts que le poison et peut être combiné avec Réaction Toxique, Panique, Désespoir et Cauchemar.

Augmentation des chances d’infliger le « Traumatisme de la Chambre 0 ».

5. Poison Décomposé et Synthèse de Venin

Les compétences « Marécage Toxique » et « Empreinte Toxique » infligent désormais « Traumatisme de la Chambre 0 » au lieu du poison, et ce dernier inflige Décomposition au lieu du poison.

L’effet Décomposition inflige plus de dégâts que le poison et peut être combiné avec Réaction Toxique, Désespoir, Panique et Cauchemar.

6. Baptême Venimeux

Les dégâts de l’Arme Unique ont été augmentés.

Les dégâts de « Traumatisme de la Chambre 0 » ont été réduits, et infligent désormais Cauchemar au lieu du poison.

L’effet Cauchemar inflige moins de dégâts que le poison, mais peut être combiné avec Réaction Toxique, Désespoir, Panique et Décomposition.

7. Contagion

Tuer un ennemi inflige désormais « Traumatisme de la Chambre 0 » au lieu du poison.

Cette modification s’applique avec les autres changements apportés aux compétences avec cette mise à jour.

Le nombre de « Flaques Toxiques » générées par les « Liens de Contagion » a été augmenté.

Le « Traumatisme de la Chambre 0 » infligé par les compétences utilisant le module Contagion n’inflige plus Réaction Toxique, Panique, Désespoir, Décomposition ou Cauchemar.

8. Synthèse Neurotoxique

Cette modification s’applique avec les autres changements apportés aux compétences avec cette mise à jour.

Les dégâts de « Traumatisme de la Chambre 0 » ont été augmentés.

Améliorations de Kyle

1. Technicien Expérimenté

Récupération de bouclier diminuée. En échange, le temps de recharge a été réduit.

Vous récupérez désormais une certaine quantité de Force Magnétique à l’activation, même si aucun ennemi n’est touché. Vous récupérez davantage de Force Magnétique en fonction du nombre d’ennemis touchés.

Temps de recharge des stacks diminué tout en augmentant les dégâts.

2. Rempart Magnétique et Rempart Diamagnétique

Vous récupérez maintenant de la Force Magnétique en fonction d’un pourcentage de votre bouclier maximal pendant l’utilisation de la compétence. Le coût du bouclier pendant l’utilisation de la compétence a légèrement augmenté.

La barrière du Rempart Magnétique est désormais affectée par la résistance aux attributs de Kyle, et les PV de la barrière sont désormais plus proportionnels à son bouclier.

Le temps de recharge du Rempart Magnétique a été augmenté.

3. Surge Magnétique et Éruption Autodirigée

Augmentation de la portée des effets des compétences.

La compétence Surge Magnétique soigne désormais également le bouclier de vos alliés. Le coût en Force Magnétique a été augmenté, tout comme le temps de recharge de la compétence.

Le Modificateur de Puissance pour les dégâts de Surge Magnétique a été légèrement augmenté, tandis que le Modificateur de Dégâts Supplémentaires a été légèrement réduit.

Lorsque la compétence Éruption Autodirigée prend fin, elle ne soigne plus le bouclier des alliés, mais soigne votre bouclier à la place. La durée de l’attraction a été augmentée.

4) Propulseurs Supraconducteurs et Bombardement Supraconducteur

Les dégâts des Propulseurs Supraconducteurs ont été grandement augmentés, tout comme le temps de recharge.

Le Bombardement Supraconducteur est désormais affecté par la stat d’augmentation de durée de compétence. Le lancer de la bombe coûte désormais de la Force Magnétique en valeur absolue plutôt qu’en pourcentage.

Vous êtes désormais immunisé contre le « renversement » ou la « projection » pendant l’utilisation de Propulseurs Supraconducteurs ou Bombardement Supraconducteur.

Améliorations d’Esiemo

1. Habitude Fortuite

L’effet est désormais déclenché lorsque vous êtes touché, au lieu de lorsque votre bouclier est épuisé. Utiliser des compétences réduit désormais le temps de recharge de « Habitude Fortuite » d’un certain montant.

Temps de recharge augmenté.

2. Bombe à Retardement

Les compétences peuvent désormais être utilisées en sprintant, et le délai après incantation a été ajusté. La vitesse du projectile a également été légèrement augmentée.

3. Explosion et Bombe à Fragmentation

Vous pouvez désormais passer plus rapidement à d’autres actions lors de l’utilisation de la compétence.

Elle ne coûte plus de MP, et le temps de recharge a été réduit.

L’explosion est affectée par plus de bombes, et les dégâts ont été augmentés en fonction du nombre de bombes.

Les « explosifs » générés lors de l’utilisation de la compétence Bombe à Fragmentation explosent plus tôt qu’avant. Le nombre et les dégâts des explosifs ont été augmentés, et la portée d’explosion a été réduite.

4. Mine téléguidée

La compétence peut désormais être activée en mouvement, et vous pouvez exécuter d’autres actions plus rapidement lors de l’utilisation de la compétence.

Une bombe attachée prend plus de temps avant d’exploser automatiquement.

La vitesse de déplacement des Mines Guidées installées vers les ennemis a été légèrement augmentée. Les Mines Guidées installées peuvent désormais aussi être explosées avec l’explosion.

5. Explosion d’Archéo

Animation simplifiée et vous êtes désormais immunisé contre les renversements et projections pendant l’utilisation de la compétence.

La durée de l’effet de « Folie » a été augmentée. Ses effets incluent désormais une augmentation de la puissance des compétences.

6. Esquive Explosive

Le nombre maximum de Mines Guidées pouvant être installées a été augmenté.

7. Propagande Explosive

Vous pouvez désormais utiliser la compétence en mouvement.

La compétence peut maintenant être empilée, et le temps de recharge a été légèrement diminué.

Une Propagande Explosive installée est désormais correctement affectée par les PV et la Défense d’Esiemo, et ses dégâts ont été légèrement réduits.

8. Explosion Créative

Animation simplifiée et vous êtes désormais immunisé contre les renversements et projections pendant l’utilisation de la compétence.

Le nombre de bombes affectant la compétence Explosion lors de l’équipement avec le module Explosion Créative a été augmenté.

Le modificateur de puissance de compétence par stack a été diminué.

La durée de « Folie » a été augmentée, tout comme l’effet de réduction du temps de recharge.

Armes/Modules

Deux nouveaux modules ont été ajoutés.

1. Bouclier Bio-Sync

Réduit la récupération de PV des orbes de PV d’un certain montant et soigne le bouclier de ce même montant.

2. Dernière Ligne

Lors de l’utilisation d’une compétence pour attaquer les ennemis, consomme tout votre bouclier pour infliger des dégâts supplémentaires équivalents à un certain pourcentage des dégâts totaux.

Les dégâts supplémentaires ont une valeur de base, et la valeur augmente en fonction de la quantité de bouclier consommée.

Après activation, récupère un pourcentage du bouclier maximal chaque seconde pendant une certaine période. Cela a un temps de recharge.

UI/UX

Vous pouvez maintenant vérifier les statistiques recommandées pour chaque bataille d’interception.

Les statistiques recommandées incluent le DPS des armes, les PV maximum, le bouclier maximum, la défense et la résistance par attribut.

Les Armes Ultimes ne seront plus marquées comme des objets indésirables, quelle que soit la configuration d’exclusion d’objets indésirables.

Pour démanteler une Arme Ultime, vous devez maintenant la désigner manuellement comme indésirable.

Les modules d’augmentation de capacité maximale affichent désormais la capacité avec le signe « + » dans l’interface des modules.

Les objets suivis dans l’interface de recherche ne seront plus désélectionnés une fois la recherche terminée.

Dans les zones sans résurrection des Opérations d’Infiltration, un message système vous indique que vous ne pouvez pas abandonner un sauvetage lorsque vous êtes en état de KO.

Vous pouvez désormais définir si vous souhaitez courir ou sprinter par défaut pour le déplacement dans les options du jeu.

La plage des valeurs possibles pour les paramètres de la zone morte de la manette dans les options du jeu a été augmentée de 20-40 à 0-99.

Vous pouvez maintenant régler l’intensité des vibrations de la manette sur « Faible » dans les options du jeu.

Les dégâts du terrain dans chaque zone réduisent désormais le bouclier en premier. (Le temps de survie reste identique.)

Les paramètres d’apparition dans le menu Personnaliser ont été déplacés dans le menu Skins de Descendants.

L’objet de stockage sous l’Atelier d’Albion a été déplacé près de la boîte aux lettres au-dessus.

Optimisation

1. [PS5, XSX, XSS] Amélioration légère des performances du processeur du jeu.

2. Améliorations et changements de la génération d’images :

Correction d’un problème où l’activation de la génération d’images AMD causait souvent des baisses d’images.

Vous pouvez désormais activer la génération d’images AMD sur PS4 Pro et XB1X.

Suppression de la restriction qui imposait d’activer cette option uniquement sur un écran 120 Hz sur les consoles.

Vous pouvez désormais choisir la génération d’images, quel que soit le procédé de mise à l’échelle utilisé sur PC. (Cependant, la génération d’images Nvidia ne peut être activée que sur les séries GeForce 40 ou plus récentes.)

Divers

Vous pouvez désormais voir les animations d’apparition/disparition de chaque Descendant dans Personnaliser.

Ajout d’une fonctionnalité pour revoir les cinématiques. Vous pouvez utiliser cette fonction en interagissant avec une Trace Archétype à Albion, le camp de bataille où la cinématique a eu lieu, ou le point de départ des Opérations d’Infiltration.

Les Traces Archétypes se trouvent dans les endroits suivants : Albion Kingston – La Destruction Terre Stérile – Les Oubliés Vespers – L’Abri Marais Écho – La Chapelle Désert d’Agna – Miragestone Goulet Nuit-blanche – Fin du Mystère Hagios – Le Vieux Mystère Forteresse – Cœur de la Forteresse Forteresse – Zone de Quarantaine Vous pouvez revoir la cinématique de l’opération d’infiltration en démarrant une « Opération Privée ».



Commentaires du Directeur

Les cinématiques offrent un éclairage de meilleure qualité comparé à l’environnement de jeu habituel, ce qui est idéal pour les joueurs qui souhaitent observer leur personnalisation. Comme les joueurs ayant terminé l’histoire ne peuvent plus voir les Descendants Ultimes qu’ils ont cultivés ou leurs Descendants personnalisés dans les cinématiques, nous avons ajouté une fonctionnalité pour les revoir.

Vous pouvez désormais revoir les cinématiques après avoir terminé l’histoire avec la Hailey que vous avez acquise ou le Descendant Ultime que vous avez travaillé dur pour obtenir. Obtenez une vue plus détaillée de votre propre Descendant, personnalisé avec divers skins et peintures, dans des cinématiques de haute qualité.

Ajout du bouton « Prévisualiser sur le terrain » dans l’interface de personnalisation. Vous pouvez désormais prévisualiser l’apparence et la couleur de la peinture avec un champ réel en arrière-plan.

Boutiques

Vous pouvez acheter les produits listés ci-dessous dans la Boutique. Pack Lepic Ultime I Pack Lepic Ultime Premium I Pack Viessa Ultime I Pack Viessa Ultime Premium I Pack Ajax Ultime I Pack Ajax Ultime Premium I Pack Bunny Ultime I Pack Bunny Ultime Premium I Pack Gley Ultime I Pack Gley Ultime Premium I Tueur de Vulgus de Freyna Vampire de Gley Grenouille Lumineuse de Valby Cylindre d’Oxygène d’Urgence



L’« Accessoire Arrière » et l’« Apparition » inclus dans le « Pack Légataire Ultime Premium I » sont exclusifs au Légataire Ultime correspondant et ne peuvent pas être utilisés par d’autres Descendants.

Nexon Games La feuille de route de la Saison 1 comprendra deux mises à jour cette année.

Corrections de bugs

1. Améliorations de contenu

Correction d’un problème où vous ne pouviez pas acquérir un objet de mission lorsque les monstres mouraient avant de sortir de la porte dimensionnelle.

2. Légataires

Correction d’un problème où le champ de vision restait verrouillé lors du changement d’arme en utilisant la compétence « Vitesse de la Lumière » de Bunny.

Correction d’un problème où certains effets de Bunny Ultime n’étaient pas affichés sur l’écran d’animation de la liste des Descendants.

Correction d’un problème où utiliser la compétence « Zénith » de Hailey sur une connexion réseau instable pouvait provoquer un champ de vision incorrect lors du tir après la fin de la compétence.

Correction d’un problème où le Module de Compétence « Amélioration Corporelle » d’Ajax pouvait provoquer l’affichage de l’interface « Énergie du Néant » pour un seul segment.

Correction des icônes incorrectes pour les descriptions des modules « Montre à Claque Givrée » et « Hypothermie » de Viessa.

Correction de l’icône incorrecte pour la description du Module de Compétence « Mélodie Agressive » de Luna.

Correction de l’icône incorrecte pour la description du Module de Compétence « Changement d’Unité d’Alimentation » de Lepic et Lepic Ultime.

Correction d’un problème où le Modificateur de Récupération de Bouclier n’affectait pas certaines compétences des Descendants avec un effet de récupération de bouclier.

Les compétences de récupération de bouclier d’Enzo, Yujin, Ajax et Kyle sont désormais correctement affectées par cette stat.

3. Armes/Modules

L’effet « Exaltation de l’Exécuteur » du module Exécuteur ne s’active plus lors de l’attaque d’ennemis immunisés à cet effet ou lorsque vous touchez des objets environnementaux dans les Batailles d’Interception.

Correction d’un problème avec la Vague de Lumière – l’effet de « Halo Solaire » reste désormais lorsque vous changez d’arme.

L’effet du Module « Finition Fatale » est désormais correctement appliqué par temps de recharge lors de l’attaque d’un ennemi avec la Lance de Garde Royale de « Lance du Gardien ».

4. UI/UX

Correction d’un problème avec la fenêtre d’information de suivi pour les Matériaux de Cœur dans l’interface d’accès, où la liste se fermait lorsque vous placiez le curseur dessus.

Correction d’un problème avec la fenêtre d’information dans l’écran d’accès sous certaines résolutions d’affichage, où les infobulles pour Matériau Informe clignotaient.

Correction d’un problème dans l’interface d’Opération d’Infiltration, où passer le curseur sur les Matériaux de Recherche dans la liste des récompenses après avoir survolé les Matériaux Informes dans les Récompenses Sélectionnables pouvait provoquer l’affichage incorrect des boutons d’information pour le « Stabilisateur de Forme » et le « Dispositif Reconstruit Lié au Matériau Informe ».

5. Divers