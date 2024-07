Patch note MAJ 1.0.5 The First Descendant : Légataire Luna, Valby Ultime, équilibrages…

The First Descendant a lancé son premier patch majeur, introduisant un nouveau Légataire ainsi qu’une nouvel Ultime.

Le 31 juillet, Nexon Games a révélé les détails de sa première mise à jour majeure, apportant des équilibrages importants à The First Descendant, ainsi qu’une nouvelle Légataire très attendue, la version Ultime de Valby et bien plus encore.

Connue sous le nom de Luna, la plus grande nouveauté de The First Descendant est ce personnage inédit. Luna possède des compétences musicales puissantes, de l’État Passionné à l’Acte Relaxant. Cette Légataire puissante semble être une unité DPS, mais seul le temps et quelques missions révéleront vraiment son potentiel.

En plus de cela, les joueurs ont maintenant accès à Valby Ultime, une version unique de le Légataire de l’eau que beaucoup ont déjà adopté. Valby Ultime va certainement bouleverser la méta et se révéler particulièrement populaire.

Patch note complet de la mise à jour 1.0.5 de The First Descendant

La suite de cet article est une traduction des notes de patch officielles publiées par The First Descendant.

Plateformes

– Steam, Xbox Series X│S, Xbox One, PS4, PS5

Mise à jour 1.0.5

Nouveau Légataire : Valby Ultime

Modules de modification de Valby Ultime

Vague Spirale : La Bulle Rebondissante a été remplacée par un projectile qui vole en ligne droite. La Vague Spirale est empilable et peut être tirée trois fois de suite, attirant les impuretés pendant le Combat d’Interception de Gloutonnerie.

: La Bulle Rebondissante a été remplacée par un projectile qui vole en ligne droite. La Vague Spirale est empilable et peut être tirée trois fois de suite, attirant les impuretés pendant le Combat d’Interception de Gloutonnerie. Bombe de Pression Hydro : Au lieu de “Plouf Plouf”, elle saute en avant et inflige des dégâts aux ennemis autour de la zone d’atterrissage. Plus il y a d’ennemis affectés par l’état Lessive, plus les dégâts sont puissants.

Ajout des Matériaux Informes d’Ultimate Valby

Les modèles de Matériaux Informes 011, 044, 115, 030, 055, 113, 023, 052, 073, 087, 110 et 125 ne peuvent plus être acquis. Vous pouvez continuer à utiliser les Matériaux Informes que vous possédez déjà comme avant.

Ajout des variantes “AA” des Matériaux Informes 011, 044, 115, 030, 055, 113, 023, 052, 073, 087, 110 et 125. Vous pouvez obtenir le Schéma de Cellules Améliorées, le Schéma de Stabilisateur, le Schéma de Catalyseur à Spirale, et le Code de Valby Ultime à partir de ces derniers. Le Schéma et les Matériaux de Code de Valby Ultime remplaceront l’un des articles disponibles dans les Matériaux Informes originaux.

Les Matériaux Informes de la variante “AA” peuvent être acquis et utilisés au même endroit que les originaux.

Nouveau Légataire : Luna

Compétences de Luna

(Compétence Passive) Improvisation : Utiliser n’importe quelle compétence augmente la jauge d’inspiration, permettant à Luna d’utiliser des Compétences Améliorées.

: Utiliser n’importe quelle compétence augmente la jauge d’inspiration, permettant à Luna d’utiliser des Compétences Améliorées. (Compétence Active 1) Présence Scénique (Stage Presence) : Utiliser la compétence change l’arme de Luna en son Arme Unique. Jouer les notes en rythme avec la musique en utilisant des compétences ou en frappant des monstres augmente son Modificateur de Puissance de Compétence.

(Stage Presence) : Utiliser la compétence change l’arme de Luna en son Arme Unique. Jouer les notes en rythme avec la musique en utilisant des compétences ou en frappant des monstres augmente son Modificateur de Puissance de Compétence. (Compétence Active 2) État Passionné (Passionate Stage) : Utiliser la compétence fait jouer à Luna une musique entraînante, augmentant le Modificateur de Puissance de Compétence de Luna et de ses alliés. Gagner l’Effet Amélioré augmente encore plus le Modificateur de Puissance de Compétence et augmente également le Taux de Critique de Compétence et les dégâts des alliés.

(Passionate Stage) : Utiliser la compétence fait jouer à Luna une musique entraînante, augmentant le Modificateur de Puissance de Compétence de Luna et de ses alliés. Gagner l’Effet Amélioré augmente encore plus le Modificateur de Puissance de Compétence et augmente également le Taux de Critique de Compétence et les dégâts des alliés. (Compétence Active 3) Acte Relaxant (Relaxing Act) : Utiliser la compétence fait jouer à Luna une musique relaxante. Frapper l’ennemi avec une note accorde un effet qui récupère instantanément le PM de Luna et de ses alliés. Gagner l’Effet Amélioré augmente la Récupération de PM et réduit le Coût de Compétence.

(Relaxing Act) : Utiliser la compétence fait jouer à Luna une musique relaxante. Frapper l’ennemi avec une note accorde un effet qui récupère instantanément le PM de Luna et de ses alliés. Gagner l’Effet Amélioré augmente la Récupération de PM et réduit le Coût de Compétence. (Compétence Active 4) État Délectable (Delightful Stage) : Utiliser la compétence fait jouer à Luna une musique joyeuse. Frapper l’ennemi avec une note augmente la jauge d’inspiration et réduit le temps de recharge des compétences des alliés. Gagner l’Effet Amélioré augmente encore plus la jauge d’inspiration et réinitialise immédiatement le temps de recharge des alliés.

Modules de Modification de Luna

Pas Lestes (Nimble Steps) : Améliore la mobilité de Luna et amplifie la portée de sa performance, permettant un soutien plus efficace des alliés.

: Améliore la mobilité de Luna et amplifie la portée de sa performance, permettant un soutien plus efficace des alliés. Déferlante de Bruit (Noise Surge) : Luna passe de soutien à as du combat. Se précipite vers les ennemis en rythme, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Lorsque la jauge d’inspiration est pleine, invoque une scène pour récupérer la force mentale et les boucliers.

Ajout des Matériaux Informes de Luna

Les modèles de Matériaux Informes 017, 038, 081, 020, 098, 068, 015, 049, 071, 027, 090 et 094 ne peuvent plus être acquis. Vous pouvez continuer à utiliser les Matériaux Informes que vous possédez déjà comme avant.

que vous possédez déjà comme avant. Ajout des variantes “AA” des Matériaux Informes 017, 038, 081, 020, 098, 068, 015, 049, 071, 027, 090 et 094. Vous pouvez obtenir le Schéma de Cellules Améliorées, le Schéma de Stabilisateur, le Schéma de Catalyseur à Spirale, et le Code de Luna à partir de ces derniers. Le Schéma et les Matériaux du Code de Luna remplaceront l’un des articles disponibles dans les Matériaux Informes originaux.

Les Matériaux Informes de la variante "AA" peuvent être acquis et utilisés au même endroit que les originaux.

Nouveau Combat d’Interception du Néant Difficile : Gloutonnerie

Ajout du nouveau Combat d’Interception du Néant en difficulté Difficile, Gloutonnerie.

Interceptez Gloutonnerie pour collecter le Set de Composants Externes Sonic Affamé et le Schéma de l’Arme Ultime Pacificateur (Peace Maker).

Set de Composants Externes Gloutonnerie

Set Sonic Affamé : L’effet du set 2 pièces accorde une Résistance aux Toxines. Le set 4 pièces accorde un effet qui récupère des PM en frappant la cible avec l’arme unique d’une compétence ainsi qu’un effet qui augmente la Durée de Compétence et le Modificateur de Guérison de PM proportionnellement au PM max.

Nouvel Équipement Ultime : Pacificateur (Peace Maker)

Ajout de la nouvelle Arme Ultime Pacificateur.

Utiliser une compétence de Dimension accorde l’effet “Recharge Unique pour la Paix.”

À maximum stacks, l’effet “Recharge Unique pour la Paix” vous permet de tirer les munitions chargées en une seule rafale rapide en prenant un tir visé.

Nouveau Module

Concrétion d’Arche : Diminue la Vitesse de Déplacement, l’ATQ de l’Arme à Feu, et toutes les ATQ d’Attribut sauf l’ATQ Sans Attribut à chaque utilisation d’une compétence, mais chaque stack de

Concrétion d’Arche augmente la DEF et le PM.

Nouveaux Produits

Ajout du “Nouveau Légataire : Pack Exclusif Luna” qui inclut Luna et le skin “Pool Party.”

Ajout de Luna à la liste des Légataires standards dans la boutique.

Ajout du “Pack Premium Valby Ultime” qui inclut Valby Ultime et e skin “Vague Vermillion,” et le “Pack Valby Ultime”.

Ajout des thèmes d’été “Valby,” “Viessa,” et “Ensemble Thème d’Été Masculin”.

Ajout des skins limités “Cadet de l’Académie Albion de Luna”, “Uniforme de Maid Classique de Luna”, “Panda de Luna”, et “Dinosaur de Luna”.

Ajout du pack premium de skins “Réalité Augmentée de la Folie de Luna”.

Ajout du skin de tête premium exclusif “Souris Blanche” de Luna.

Ajout des coiffures et maquillages exclusifs de Luna 1 et 2.

Ajout des skins standards de Luna “Le Sentiment Ultime” et “Volume Haut.”

Ajout du maquillage “Rusé” de Luna.

Ajout des articles de soutien “Axe de Contrôle de Réglage X30” et “Axe de Contrôle de Réglage Fin 20.”

Correctifs 1.0.5

Amélioration du Contenu

(1) UI/UX

Pour empêcher l’échange de modules de devenir une stratégie dans les Combats d’Interception et les Opérations d’Infiltration, l’équipement et la suppression de modules, le changement de préréglages, et le changement de chargements sont désormais interdits.

Ajout d’une fonctionnalité pour collecter tous les objets Perdus et Retrouvés en une seule fois dans la boîte mail.

Après avoir consulté la carte avec les informations acquises dans la Bibliothèque, fermer la carte laisse désormais la Bibliothèque ouverte.

Ajout de l’option de Secousse de Caméra ON/OFF dans les Options de Jeu.

(PS, Xbox) Ajout de la possibilité de sélectionner des mots-clés de recherche préréglés pour faciliter la recherche de modules et de recherches.

Ajout de virgules après chaque trois chiffres dans le menu du jeu et le HUD pour faciliter la lecture des unités numériques.

Vous pouvez maintenant vérifier les informations de statistiques clés dans les inventaires d’armes, de réacteurs et de composants externes.

Vous pouvez maintenant enregistrer les objets équipés en tant qu’objets attachés.

Enregistrer un préréglage enregistre automatiquement les objets équipés en tant qu’objets attachés.

Vous pouvez maintenant activer ou désactiver l’affichage du réticule rouge dans les villes dans les Options de Jeu.

Ajout d’une image à certains éléments dans les Options Graphiques pour montrer ce qu’ils font.

Augmentation de la vitesse de défilement lors du défilement de la carte avec le stick R de la manette de jeu.

Changement de la couleur des icônes pour les Batailles d’Interception du Vide en difficulté Difficile sur la carte du monde pour les distinguer plus facilement des batailles en difficulté Normale.

La carte n’affiche plus le marqueur lorsqu’un PNJ de quête suivi disparaît.

Les Modules de Modification pour le même Légataire sont maintenant affichés ensemble en ligne dans la Bibliothèque.

Lorsque la récompense de première réussite et la récompense de réussite répétée sont les mêmes, les informations d’acquisition dans la Bibliothèque ne les montrent plus toutes les deux.

Lors de la sélection de tous les modules en double dans Démanteler Modules, vous pouvez maintenant utiliser un filtre pour enregistrer uniquement les modules sélectionnés pour le démantèlement.

Animation de combinaison de module simplifiée.

Commencer une recherche dans l’onglet Matériaux du menu de Recherche vous ramène maintenant à l’onglet Matériaux.

Ajout du bouton “Quitter le groupe” dans le menu Social pour faciliter la recherche de cette fonction.

Ajout d’une fonction de recherche au menu des Consommables.

Même lors de l’acquisition de skins pour des Légataires non utilisés actuellement, le point rouge apparaît toujours.

Ajout du point rouge lors de l’acquisition de peinture.

Le point rouge apparaît maintenant aussi dans l’onglet latéral de la liste des armes lors de l’acquisition d’un skin d’arme.

(2) Légataires, Modules

Augmentation de la portée de contagion du Poison Traumatisme de salle 0 de Freyna de 4 m à 7 m.

Augmentation de la portée maximale d’évolution des compétences de Valby de 200% à 250%.

Augmentation de la portée maximale d’évolution des compétences de Blair de 200% à 250%.

Changement du blizzard généré par le module “Nuage Glacial” de Viessa pour être déclenché instantanément sans délai.

Changement du skin de tête “Cadet de l’Académie Albion” de Valby pour pouvoir être peint.

Changement de “Dommage Final Reçu” à “Modificateur de Dommage Reçu” dans la description du module “Récupération Sécurisée”.

(3) Équipement

Ajout d’une fonctionnalité dans les Options de Jeu qui permet à certaines armes à un coup et à rafale de tirer automatiquement lorsque le bouton de tir est maintenu enfoncé.

Augmentation des Dégâts Critiques de l’Héritage Endurant de 1.7x à 2.3x.

Augmentation du Taux de Critique du Jardin Secret de 35% à 50% et des Dégâts Critiques de 1.85x à 2.25x.

Augmentation du Taux de Critique de la Dévotion de Nazeistra de 36% à 45% et des Dégâts Critiques de 2x à 2.25x.

Réduction du taux de déclenchement du Bombardement du Destin Chamboulé de Greg, mais maintenant il se déclenche également lorsque l’arme est tirée sur des ennemis sans bouclier.

L’équipement peut maintenant être démantelé en une seule fois sans limite de quantité.

(4) Terrain

Augmentation de la quantité de Fragments du Néant qui peuvent être acquis lors des Opérations Spéciales d’environ 7 fois.

Commentaire du Directeur

Commentaire du directeur : Le correctif 1.0.4 a ajouté des Fragments du Néant en récompense des Opérations Spéciales, mais malheureusement, ils étaient trop rares. L’intention originale était de garder les Fragments du Néant comme source principale de culture pour les Fragments du Néant, et d’obtenir des Fragments du Néant supplémentaires lors des Opérations Spéciales. Mais la communauté nous a dit que beaucoup d’entre vous n’aiment pas cette boucle, nous avons donc augmenté la quantité de Fragments du Néant pouvant être gagnés lors des Opérations Spéciales. Nous travaillons également sur quelques étapes pour des améliorations futures.

Réduction de la distance à laquelle vous êtes renversé lorsque vous êtes touché par un piège.

Réduction du ratio auquel la sphère d’immunité du monstre nommé se régénère avec le nombre de joueurs dans les Opérations d’Infiltration, et réduction de la durée de l’immunité.

Les champs du Désert d’Agna, Vespers, Marécage Écho, Ravin de la Nuit Blanche, Hagios, et Forteresse ont maintenant 100% de chance de générer des Coffres Cryptés à l’apparition.

Augmentation de la taille de la hit box dans les missions de “collecte de données” pour faciliter la collecte des données.

Les sons environnementaux extérieurs sont maintenant moins audibles dans les zones intérieures à Kingston.

Ajustement de la distance à laquelle les monstres apparaissent dans le Laboratoire pour être plus proche de 15m.

(5) Divers

Équilibrage des niveaux sonores pour la notification de destruction du bouclier, la fenêtre de résultat de recherche de matériaux, etc.

Améliorations de l’Optimisation

(PC, PS5, XSX, XSS) Application de AMD FSR 3.1.

(PS4, XB1) Optimisation de l’utilisation de la mémoire.

(PS4, XB1) Optimisation de la résolution pour augmenter la résolution maximale d’au moins 5%.

Corrections de Bugs

(1) UI/UX

Correction d’un problème où les ennemis vaincus par les effets uniques des Armes Ultimes n’étaient pas comptés dans le Défi et les Récompenses du Pass de Combat.

Correction d’un problème où le coût de capacité réduit par la correspondance des types de sockets n’était pas affiché à l’écran de l’Amélioration du Module d’Arme.

Correction d’un problème où fermer le message d’avertissement de Capacité Dépassée lors de l’amélioration d’un module rendait le jeu inopérable.

Correction d’un problème où redémarrer une Bataille d’Interception, une Opération d’Infiltration, ou une Opération Spéciale après l’avoir terminée ne permettait pas de faire correspondre les joueurs qui ont demandé à redémarrer avec vous.

Révision de la description sur l’écran Info qui indiquait incorrectement que les dégâts reçus diminuaient plus le “Modificateur de Dommages Reçus” était élevé, maintenant elle indique que les dégâts reçus diminuent plus le modificateur est bas.

Correction d’un problème où compléter une mission avec une arme qui avait été socketée au moins une fois semblait donner de l’EXP de Rang de Maîtrise, alors qu’en réalité ce n’était pas le cas.

Correction d’un problème où les noms des matériaux de base et des plans des Armes Ultimes étaient échangés.

Correction d’un problème où la quantité de peinture attachée n’était pas affichée dans la boîte mail.

Correction d’un problème où l’animation de l’interface DBNO persistait lorsqu’un allié DBNO quittait et qu’un autre allié rejoignait.

Correction d’un problème où changer de chargements pendant le combat n’était pas possible mais l’interface basculait vers le chargement sélectionné.

(2) Légataires

Correction d’un problème où Lepic pouvait déclencher la compétence “Surpuissance” à 0 PM en équipant le module “Augmentation d’Efficacité.”

Correction d’un problème où Yujin ne pouvait pas cibler un allié en utilisant “Soins solidaires” si une partie de son corps était couverte par un objet.

Correction d’un problème où les alliés DBNO sauvés par Yujin ne pouvaient pas utiliser de compétences pendant une courte période après le sauvetage.

Correction d’un problème où changer d’armes après avoir utilisé la compétence “Chemin de Glace” de Viessa faisait persister l’effet visuel de la compétence.

Correction d’un problème où la portée de renversement de la compétence “Plouf Plouf” de Valby était plus grande que la portée réelle de la compétence.

Correction d’un problème où le “Tirs de soutien” d’Enzo n’était pas appliqué aux alliés.

Correction d’un problème où utiliser la compétence “Massacre” ou “Siphon de Vie” de Gley Ultime n’augmentait pas ses dégâts de compétence lorsqu’elle avait plus de 50% de PV.

Correction d’un problème où la compétence “Siphon de Vie” de Gley et ses Modules de Modification “Sanguification Massive” et “Vie Explosive” pouvaient être utilisés sur des objets dans les Batailles d’Interception.

Correction d’un problème où la compétence “Frappe de Répulsion” de Kyle pouvait être utilisée sur des objets dans les Batailles d’Interception.

Correction d’un problème où l’animation de la compétence “Frappe de Répulsion” de Kyle était annulée par intermittence.

Correction d’un problème où la puissance de la compétence “Émission d’Éclairs” de Bunny Ultime était déterminée par la quantité d’Électricité qu’elle avait au moment de l’utilisation, contrairement à Bunny. La puissance de la compétence “Émission d’Éclairs” de Bunny dépend de la quantité d’Électricité qu’elle a actuellement.

Correction d’un problème où la compétence “Puissance Maximale” de Bunny faisait augmenter la hauteur du son à l’infini et ressemblait à un bruit.

Correction d’un problème où Esiemo devenait incontrôlable en utilisant la compétence “Explosion d’Archéo”.

Correction d’un problème où après que Viessa Ultime ait utilisé “Chemin de Glace” avec le module “Zéro Absolu” ou que Valby ait utilisé “Bombe de Lessive”, placer une barrière par Ajax par-dessus infligeait des dégâts réfléchis à Viessa Ultime ou Valby.

(3) Équipement

Correction d’un problème où se déplacer sur un terrain avec trois ou quatre pièces d’un set de composants externes empêchait l’application de l’effet du set 2 pièces.

Correction d’un problème où les dégâts de toucher de la Lance de la Garde Royale après son déploiement étaient enregistrés dans les statistiques.

Correction d’un problème où la précision de tir de hanche de l’Arme Ultime Exécuteur était inférieure à ce qu’elle devrait être.

Correction d’un problème où l’effet unique de l’Arme Ultime Cage à Foudre infligeait plus de 1.33x de dégâts lorsque les monstres étaient regroupés. À la place, la Vague de Choc Électrique inflige maintenant 2x de dégâts quel que soit le nombre d’ennemis.

Commentaire du Directeur : Lors des tests internes, nous avons découvert un bug avec la Cage à Foudre. La Cage à Foudre devait toujours infliger 1.33x de dégâts selon sa description, mais elle infligeait plus de 1.33x de dégâts lorsqu’il y avait beaucoup de monstres. Nous avons corrigé ce bug, mais nous avons également augmenté les dégâts de 1.33x à 2x pour qu’elle ne devienne pas moins efficace lors de la chasse. Nous sommes bien conscients que la valeur des objets que vous possédez est importante pour vous. Pour garantir que la correction du bug ne dévalorise pas vos objets, nous lui avons donné plus de puissance que ce que nous avions initialement prévu. Si quelque chose de similaire se produit à l’avenir, nous ne nous contenterons pas de corriger le bug, mais nous envisagerons comment préserver la valeur de vos objets pour fournir une mise à jour raisonnable.

Correction d’un problème où vous pouviez entendre un ou deux tirs supplémentaires lors du tir de coups uniques avec une arme répétitive.

(4) Modules

Correction d’un problème où l’effet d’augmentation du Taux de Critique des Armes à Feu manquait dans la description du module “Fournir de l’Humidité” de Valby.

Correction d’un problème où le module “Vague de Marée” de Valby n’empilait pas correctement l’Attaque de Finition lors de la perforation d’un ennemi.

Correction d’un problème où équiper le module “Amélioration Corporelle” d’Ajax donnait des valeurs de résultat final différentes selon le moment où il était enregistré.

Correction d’un problème où si le module “Recalibration de Matrice” était équipé par Ajax, le Bouclier se régénérait à chaque fois après un très court instant et le Bouclier commençait à 50% après l’équipement.

Correction d’un problème où le passif “Maître du Feu” restait indéfiniment lorsque Blair retirait le module “Chef Classique” alors que la Zone de Flammes était en effet.

Correction d’un problème où l’effet de recul ne se déclenchait pas lorsque Blair utilisait “Cuisine Mortelle” en étant équipé du module “Retombée.”

Correction d’un problème où le nom du buff du module “Tir de Précision Affûté” était incorrectement affiché comme “Finition Létale.”

Correction d’un problème où les exigences de quête de peau évolutive de Bunny n’étaient pas comptées lorsque Bunny équipait un Module de Modification.

Correction d’un problème où le retrait du module “Condensation Électrique” de Bunny laissait un affichage d’effet de statut qui n’avait aucun effet.

Correction d’un problème où la compétence “Instinct Prédateur” du module de Gley affichait l’icône et le nom de l’état Frenzied deux fois lorsqu’il était utilisé.

Correction d’un problème où le module “Modification Démoniaque” de Gley Ultime ne causait parfois pas de dégâts lorsqu’il était utilisé.

(5) Terrain

Correction d’un problème où vaincre des monstres nommés en même temps que la mission de Réacteur de Fusion du Néant était supprimée permettait au joueur d’utiliser des Dispositifs de Reconstruction sans consommer de Fragments du Néant.

Correction d’un problème où la carte de la zone de “Hagios: Le Vieux Mystère” montrait des chemins différents des chemins réels.

Correction d’un problème où les pièges restaient actifs au redémarrage après une mort dans la Zone sans Résurrection à Hagos: Le Refuge.

Correction d’un problème où les marqueurs de mouvement apparaissaient pendant la progression de la mission de Réacteur de Fusion du Néant.

Correction d’un problème où les monstres errants n’apparaissaient pas sur le champ de bataille de l’Écloserie de la Nuit Blanche.

Modification des Modèles de Matériaux Informes et des Stabilisateurs de Forme acquis lors des Opérations d’Infiltration Difficiles dans le Ravin de la Nuit Blanche et Hagios.

(6) Divers

Correction d’un bug de rendu du terrain intermittent.

[XB1, XB1S] Correction d’un problème où les textures affichaient par intermittence des lignes noires lors du rendu du terrain.

Correction d’un problème où la quête secondaire “Obtenir les Matériaux de Recherche de Freyna 1” se terminait après avoir nettoyé “Rockfall: Poste Stratégique Vulgus” même si le “Modèle de Matériau Informe : Freyna” n’était pas obtenu.

Correction d’un problème où la quête secondaire “Préparer l’Obtention de Matériaux Supplémentaires pour la Recherche de Freyna” ne pouvait pas être complétée avec Bunny Ultime.

Correction d’un problème où la caméra se figeait par intermittence lors du retrait de pièces pendant les Batailles d’Interception.

Correction d’un problème où l’Effet Spécial Élite Vulgus “Orbe Poursuivant” n’infligeait pas de dégâts.

Bonjour, c’est Minseok Joo, le Directeur de The First Descendant. Aujourd’hui, je vais vous donner un aperçu des plans de l’équipe de développement pour les problèmes souvent discutés par la communauté.

L’équipe travaille actuellement sur les mises à jour de la Saison 1 et de la Saison 2, tout en répondant aux problèmes d’amélioration découverts pendant le service en direct. Aujourd’hui, je vais parler davantage de la manière dont nous prévoyons d’améliorer l’état actuel de The First Descendant plutôt que des mises à jour des Saisons 1 et 2.

Plans d’Amélioration des Taux de Drop

Bien que tous nos systèmes de taux de drop (ou chute) fonctionnent équitablement dans The First Descendant, nous comprenons que certains joueurs rencontrent des difficultés avec les aléas du taux de drop. Pour y remédier, nous prévoyons d’introduire un système de “drop garanti” où vous êtes assuré d’obtenir l’objet que vous voulez après avoir répété l’activité un certain nombre de fois.

The First Descendant propose diverses missions et Matériaux Informes avec des récompenses dépendant du hasard. Nous réfléchissons à la manière de mettre en œuvre efficacement le “drop garanti” dans ces systèmes de récompense variés, et nous travaillons à créer une structure de farming qui satisfera les joueurs. Nous espérons apporter des améliorations prochainement pour offrir une expérience de farming plus rationnelle et satisfaisante.

Disposition des Objets Restants

Ensuite, une mise à jour sur les objets qui s’accumulent dans vos Consommables. Il n’y a actuellement aucun moyen de se débarrasser des schémas pour les Légataires et les armes que vous avez déjà complétés, il y a donc des cas où les joueurs obtiennent plusieurs copies de plans qu’ils possèdent déjà pendant le processus de farming.

Nous avons écouté la communauté, qui nous a dit qu’il devait y avoir un moyen de se débarrasser de ces objets indésirables. Bien que nous puissions envisager de simplement les convertir en un peu d’Or ou de Kuiper, nous voulons vous récompenser avec plus de valeur pour le temps que vous avez investi dans le jeu.

Pour résoudre ce problème, l’équipe de développement prévoit un système de démantèlement des objets restants pour obtenir des sous-produits, et un système de boutique rotatif où vous pouvez échanger les sous-produits contre quelque chose de valeur. Cela permettra aux objets que vous avez obtenus d’avoir une plus grande valeur dans le jeu.

Soutien à la Diversité des Builds

C’est un grand plaisir pour nous de voir la variété des builds postés dans la communauté récemment. Nous aimons voir que vous essayez tant de builds différents et nous sommes étonnés par les façons inattendues dont vous les avez développés.

Nous espérons que plus de builds existeront dans The First Descendant, et nous voulons un environnement où les joueurs peuvent expérimenter librement avec différents builds. Cependant, nous avons constaté qu’il est difficile de tirer parti des chargements après avoir attribué des types de sockets, ce qui va à l’encontre de notre objectif d’expérimenter librement avec différents builds.

En conséquence, l’équipe de développement prévoit de fournir un environnement où des builds complètement différents peuvent être créés en attribuant chaque chargement avec différents types de sockets. Nous espérons que cela vous aidera à expérimenter avec différents builds sans vous sentir submergé.

Équilibrage

Enfin, quelques nouvelles sur l’équilibrage. Nous constatons une domination des builds axés sur les dégâts de compétences de certains Légataires. Les Légataires et les armes qui conviennent bien à ces builds sont actuellement très populaires.

Nous voulons que les builds méta changent d’une saison à l’autre. Nous voulons que les Légataires et les armes qui sont efficaces dans le nouveau contenu soient différents de ceux des saisons précédentes. De plus, nous cherchons à augmenter la proportion de combat basé sur les armes à feu dans le endgame.

Nous ne pouvons pas promettre que tous les Légataires et armes seront équilibrés à tout moment, mais notre objectif est de changer constamment les builds efficaces. À cette fin, nous promettons de faire des ajustements constants et d’offrir différentes façons de jouer avec de nouveaux contenus.

Nous visons à mettre en œuvre les améliorations dont j’ai parlé aujourd’hui pendant les Saisons 1 et 2.

Vos retours sont très importants pour l’équipe de développement. Nous ferons de notre mieux pour offrir une meilleure expérience en construisant le jeu ensemble, et nous continuerons à vous écouter alors que nous nous efforçons de rendre The First Descendant encore meilleur.