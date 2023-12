Patch note 1.2.0 de The Finals : Lancement, Saison 1, Battle Pass…

Embark Studios a ouvert l’arène avec la sortie complète de The Finals via le patch 1.2.0. Voici les notes de patch complètes de ce nouveau FPS à ne pas manquer !

The Finals était en développement depuis longtemps déjà et, après quelques sessions bêta plus tôt cette année, le jeu free-to-play avec support complet de crossplay et cross-progression a finalement été lancé pour les joueurs du monde entier. Avec le patch 1.2.0 de The Finals, nous découvrons un tout nouveau battlepass, une nouvelle carte, des variantes de cartes, des événements, et bien plus encore.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Plusieurs armes ainsi que les fonctionnalités de déplacement ont également été ajustées, afin d’offrir une expérience plus agréable et équilibrée que jamais. Le patch 1.2.0 accueille également les joueurs pour la Saison 1, ce qui signifie que l’action ne fait que commencer. Cela dit, voici tout ce qui est inclus dans les notes du patch 1.2.0 de The Finals.

Patch note 1.2.0 de The Finals

Résumé du patch note

Du côté des armes, le patch 1.2.0 de The Finals a réduit la puissance de l’AKM, du lance-flammes, du M60 et du V9S. Les reculs, les cadences de tir et les portées de ces armes ont été revus à la baisse afin qu’elles ne dominent pas les affrontements comme elles le faisaient lors des bêtas. D’autre part, le FCAR et le Lewis Gun sont devenus plus faciles à contrôler qu’auparavant. Les armes et les gadgets ont maintenant six niveaux de maîtrise.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le patch 1.2.0 de The Finals introduit également le nouveau BattlePass de la Saison 1 qui comporte 12 pages de récompenses déblocables (gratuites et premium). Une nouvelle carte ‘Las Vegas’, et diverses variantes de cartes, sont aussi de la partie !

Consultez ci-dessous pour trouver tout ce qui concerne les notes du patch 1.2.0 de The Finals par Embark Studios.

Patch note 1.2.0 complet

La suite de cette article est une traduction des notes de patch publiés sur le site officiel de The Finals.

Nouveau contenu

Mises à jour du contenu

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

De nouvelles façons de vous exprimer dans l’arène! Telles que : Animations de rechargement et d’inspection Émoticônes Gestes Animaux de compagnie (!!!) Sons Montres Encore plus? Oui, encore plus!

La boutique est ouverte et vous aurez accès à une sélection de contenu en constante évolution pour faire ressortir vos combattants dans l’arène.

Le BattlePass de la Saison 1 contient 12 pages de récompenses déblocables. Cela représente 96 récompenses exclusives 29 récompenses peuvent être gagnées gratuitement! Débloquez l’intégralité du BattlePass pour recevoir un total de 1575 Multibucks!

Jouez et progressez, maîtrisez votre équipement avec : 6 Niveaux de maîtrise par arme 6 Niveaux de maîtrise par gadget 5 niveaux par capacité



Nouvelles fonctionnalités

Nouvelle carte Las Vegas Tentez votre chance et visez les étoiles dans le glamour scintillant et le gameplay collé-serré de cette arène étincelante

Nouvelles variantes de carte : Ne vous perdez pas dans les sables piquants! Cherchez refuge et gloire dans cette variante de la carte de Las Vegas: Sandstorm. Pièges tendus & tourelles : L’environnement peut jouer en votre faveur ou contre vous. Traversez Vegas mais faites attention à vos pas, un piège peut se cacher derrière chaque coin.

Nouvel événement : Invasion extraterrestre Vous devrez le voir pour le croire. C’est hors de ce monde!



Changements de gameplay & équilibre

Mobilité & Animation

Mobilité Mises à jour multiples de la réactivité du franchissement et de la fluidité générale lors des déplacements Mises à jour de diverses animations à la première personne pour mieux se synchroniser avec les pas Améliorations de la synchronisation et de la stabilité lorsque les joueurs se trouvent sur des surfaces mobiles telles que les ascenseurs, les sky-lifts, les grues et les plateformes mobiles Amélioration de l’adaptation de la vitesse et ajout d’animations en l’air lors des confrontations avec d’autres combattants Mises à jour générales de polissage des mouvements en troisième personne

Animations de combat Stabilisation de la caméra pour les rechargements en visée et les actions de visée, pour un meilleur suivi des cibles Mise à jour des animations de saut et de tyrolienne en visée Ajout d’animations de réaction en troisième personne pour les Flashbangs, le Gaz et le Feu. Retravail des animations pour la spécialisation Charge’N’Slam



Manette

Général Ajout d’une échelle de sensibilité basée sur le champ de vision en zoom

Assistance de visée Ajout d’un meilleur support et de diverses améliorations pour l’amortissement de la sensibilité sur les cibles Mise à jour de la sensibilité par défaut en visée Réduction de la durée active de snapping en zoom

Vibration de la manette Ajout de paramètres

Paramètres de la manette Ajout d’un paramètre pour permettre aux joueurs de personnaliser davantage leur expérience avec une manette Ajout de zones mortes séparées pour les différents sticks analogiques



Cartes

Toutes Enfin, la boule de démolition est de retour ! Cherchez les grues.

Monaco Amélioration de la lisibilité de la bordure de la carte

Skyway Stadium Ajout de la condition d’environnement ‘Soirée’



Spécialisations

Charge’N’Slam Mise à jour des dégâts du coup au sol pour qu’il brise plus régulièrement les planchers des bâtiments

Dispositif de camouflage / Cloaking Device Rééquilibrage des durées d’apparition/disparition pour rendre plus difficile la disparition en plein combat Ajout d’un effet visuel d’apparition/disparition

Grappin / Grapple Hook Correction d’un bug où les joueurs pouvaient rester coincés lorsqu’ils utilisaient le grappin pendant un franchissement

Sens de Reconnaissance / Recon Senses Réduction du carburant total, raccourcissant la durée maximale Correction d’un problème où les Sens de Reconnaissance se déclenchaient sur les statues ennemies



Armes

Général Mise à jour du système de dispersion des balles sur toutes les armes en visée Correction de divers problèmes où les armes pouvaient tirer indéfiniment ou pas du tout Correction d’un problème où les Gadgets pouvaient rester bloqués dans un cooldown infini Ajout d’un nouveau hitmarker au réticule pour les effets de dégâts sur la durée

AKM Mise à jour du motif de recul, le rendant légèrement moins facile à contrôler

FCAR Mise à jour du motif de recul, le rendant légèrement plus facile à contrôler

Lance-flammes Correction d’un bug où le lance-flammes pouvait tirer sans consommer de munitions Portée maximale réduite de 60 cm Cadence de tir réduite à 160 RPM contre 180 RPM auparavant Ajustement des effets d’impact du lance-flammes pour les rendre moins aveuglants pour le joueur ciblé Réduction des dégâts à 28 contre 31 auparavant

Lewis Gun Mise à jour du motif de recul, le rendant légèrement plus facile à contrôler

LH1 Augmentation de la dispersion des balles en tirant au jugé Mise à jour du motif de recul, rendant l’arme plus facile à contrôler Cadence de tir réduite à 300 RPM contre 400 RPM auparavant Augmentation des dégâts du LH1 à 45 contre 41 auparavant Mise à jour du motif de recul, le rendant légèrement moins facile à contrôler

Bouclier anti-émeute Correction d’un problème où le Bouclier anti-émeute pouvait bloquer les balles alors que le joueur effectuait une émoticône

Couteaux de lancer Introduction des Couteaux de lancer dans l’archétype Léger

V9S Taille du chargeur réduite à 20 contre 24 auparavant Mise à jour du modèle de recul, rendant l’arme moins facile à contrôler Augmentation de la diminution des dégâts pour rendre l’arme moins efficace à longue portée



Gadgets