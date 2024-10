Pass saisonnier de Dragon Ball Sparking Zero : récompenses et tout ce que nous savons

Le Pass saisonnier de Dragon Ball Sparking Zero permet aux joueurs d’accéder à de nombreuses récompenses. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet et ce qu’il comprend.

Le roster de Dragon Ball Sparking Zero est immense, avec 182 personnages à maîtriser et à débloquer. Cependant, le Pass saisonnier du jeu vise à enrichir encore plus cette liste en ajoutant plus de 20 nouveaux personnages jouables à l’avenir.

Et ce n’est pas tout ! Le Pass saisonnier de Dragon Ball Sparking Zero offre également d’autres récompenses utiles, telles que des vœux supplémentaires pour invoquer Shenron. Si vous vous demandez si le Pass saisonnier vaut le coup, ou si vous voulez simplement savoir ce qu’il contient, nous avons alors toutes les informations dont vous avez besoin.

Récompenses du Pass saisonnier de Dragon Ball Sparking Zero

BANDAI NAMCO Le Pass saisonnier de Sparking Zero donne accès à 20 personnages jouables.

Le Pass saisonnier de Dragon Ball Sparking Zero est inclus dans les éditions Deluxe et Ultimate du jeu. Voici les bonus qu’il comprend :

3 packs DLC incluant plus de 20 personnages jouables issus de Dragon Ball Super: Super Hero et Dragon Ball Daima

issus de Dragon Ball Super: Super Hero et Dragon Ball Daima Accès anticipé de 3 jours aux 3 packs DLC

Invocations de Shenron

De plus, les joueurs qui achètent l’édition Deluxe et Ultimate de Dragon Ball Sparking Zero bénéficient de trois jours d’accès anticipé au jeu, ce qui permet de jouer avant la sortie officielle du 11 octobre.

Le bonus d’invocation de Shenron vous permet de faire appel au dragon légendaire et de formuler des vœux, quel que soit le nombre de boules de cristal que vous possédez. Cela peut s’avérer très pratique si vous souhaitez obtenir rapidement des Zénis, des personnages comme Goku Black ou encore des tenues.

Combien coûte le Pass saisonnier de Dragon Ball Sparking Zero ?

BANDAI NAMCO Le Pass saisonnier est actuellement offert avec l’édition Deluxe et l’édition Ultimate.

Le Pass saisonnier de Dragon Ball Sparking Zero est inclus avec l’édition Deluxe, qui coûte 99,99 €.

Il reste incertain pour l’instant si les joueurs qui achètent l’édition standard pourront se procurer le Pass saisonnier séparément, mais nous mettrons à jour cette section dès que nous aurons plus d’informations.

Avons-nous des détails sur les personnages DLC de Sparking Zero ?

Non, Bandai Namco n’a pas encore révélé la liste complète des “20 personnages jouables” qui seront inclus dans les packs DLC de Dragon Ball Sparking Zero. Cependant, nous savons qu’ils proviendront de Dragon Ball Super: Super Hero et de Dragon Ball Daima.

Le Pass saisonnier vaut-il le coup ?

BANDAI NAMCO Dragon Ball Daima est l’un des packs DLC inclus dans le Pass saisonnier de Sparking Zero.

Oui, le Pass saisonnier de Dragon Ball Sparking Zero vaut clairement le coup, surtout pour les fans qui souhaitent compléter le roster du jeu avec les trois packs DLC supplémentaires. Pouvoir jouer avec ces personnages trois jours plus tôt est aussi un excellent bonus, notamment si vous avez hâte de dominer vos adversaires dans les combats en ligne.

Le bonus supplémentaire d’invocation de Shenron est aussi intéressant si vous souhaitez réduire le temps nécessaire pour débloquer des personnages ou accumuler des Zénis. Toutefois, il est important de noter que les trois packs DLC inclus dans le Pass saisonnier ajoutent 20 personnages jouables issus de Dragon Ball Super: Super Hero et Dragon Ball Daima.

Si ces personnages ne vous intéressent pas, ou si vous préférez attendre de voir quels Saiyans seront inclus, il pourrait être judicieux de patienter avant de vous engager.