Dans Once Human, le Carburant est une ressource essentielle dont vous avez besoin pour alimenter divers véhicules afin de vous déplacer plus facilement sur la carte. Cependant, il existe plusieurs façons d’obtenir ce carburant, ce qui peut être un peu complexe. On vous dit tout sur sa localisation, les différents types de Carburant et comment le convertir.

Once Human propose essentiellement deux types de Carburant : le Mélange de Carburants Portable et le Carburant de première qualité mis en baril. Vous pouvez vérifier le type de Carburant dont votre véhicule a besoin en vous approchant et en appuyant sur le bouton « Ravitailler ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ainsi, il y a trois véhicules différents que vous pouvez conduire et qui nécessitent du Carburant : la Moto, un véhicule Rétro et un véhicule Tout-Terrain. La Moto est le véhicule que vous utiliserez le plus, car il est le plus efficace de tous, alors voici comment vous pouvez trouver du Carburant pour celle-ci.

Starry Studios

Vous pouvez facilement obtenir du Carburant Mixte Portable en vérifiant les coffres de voitures abandonnées dans Once Human. Vous trouverez ces voitures au bord des petites routes étroites de la carte.

L’article continue après la publicité

Cependant, le meilleur endroit pour farmer cette ressource est l’île de Wild Dog, dans le coin inférieur droit de la carte. Vous pouvez vous y rendre en utilisant la carte et y trouver le Mélange de Carburants Portable en abondance.

L’article continue après la publicité

Bien que ce soit la méthode la plus efficace pour obtenir du Mélange de Carburants Portable, vous pouvez l’obtenir d’autres manières également :

Aller sur des serveurs PvP et participer à des défenses de l’atelier.

Acheter le Passe de Combat pour obtenir du Carburant en récompense.

Starry Studios

Vous pouvez convertir le Mélange de Carburants Portable en utilisant une Raffinerie (équipement de production). Le Carburant de première qualité mis en baril est nécessaire pour faire fonctionner les camions et pour fabriquer des missiles pour les tourelles. Voici ce dont vous avez besoin pour fabriquer une Raffinerie :

En rapport: Comment obtenir et farmer des Organes de Congélation dans Palworld

L’article continue après la publicité

x25 Lingots de bronze

x10 Lingots de Cuivre

x5 Composants Électroniques

x10 Pièces Standard

Enfin, une fois que vous avez installé une Raffinerie, placez x50 Mélange de Carburants Portable dans la zone d’Entrée de Carburant, ce qui devrait ensuite vous donner un Baril de Carburant de qualité première.

L’article continue après la publicité

Voilà, vous savez désormais tout sur les différents types de Carburant dans Once Human et où les trouver. N’hésitez pas à consulter la rubrique Jeux vidéo de notre site pour d’autres guides sur le jeu de Starry Studios.