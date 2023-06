Only Up sortira-t-il sur console ?

Only Up est l’un des jeux phénomènes de cette année 2023, mais il est malheureusement disponible que sur PC. Alors, est-ce que les joueurs PlayStation, Xbox et Nintendo vont bientôt pouvoir profiter de ce jeu d’obstacles ? Tout ce que nous savons.

Grâce aux développeurs de SCKR Games, les joueurs ont un nouveau jeu de type Parkour rageant à jouer, Only Up !

En utilisant les mêmes principes de base que son inspiration Gettin Over It with Bennett Foddy, les joueurs doivent traverser des passerelles précaires, sauter par-dessus des fossés à l’aspect impossible et continuer à grimper jusqu’à la fin du jeu.

La boucle de jeu diabolique de Only Up est que si vous tombez, vous perdrez toute votre progression.

Selon les circonstances, il est tout à fait possible pour vous de retomber au tout début du jeu et ainsi de perdre des minutes ou heures.

Ce jeu a été joué par de nombreux streamers Twitch mais en raison de son unique disponibilité sur PC, les joueurs sur console se demandent s’ils vont pouvoir un jour profiter de cette expérience. Tout ce que nous savons à ce sujet.

Only Up va-t-il sortir sur console ?

Malheureusement, SCKR Games n’a pas encore abordé l’avenir de Only Up, et pour l’instant, il restera un jeu exclusif à Steam jusqu’à ce qu’ils apportent des précisions sur le sujet.

Il n’est pas surprenant que les développeurs soient heureux de se reposer et de regarder leur jeu profiter de la lumière des projecteurs. Étant donné qu’il s’agit de la première sortie pour l’équipe, il est compréhensible qu’ils puissent vouloir se concentrer sur le fait de s’assurer qu’il reste entièrement opérationnel sur PC avant de se pencher sur d’autres plateformes.

Toutefois, si Only Up venait à sortir sur console, nous mettrons alors cet article à jour dans les plus brefs délais.