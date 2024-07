Once Human sur consoles : tout ce que l’on sait

Depuis sa sortie, Once Human a accueilli une impressionnante base de joueurs, composée de survivants et de Métas. Mais il n’est actuellement disponible que sur PC, ce qui signifie que les joueurs sur Xbox et PlayStation ne peuvent pas plonger dans cet univers fascinant.

Ainsi, de nombreux fans impatients attendent de pouvoir explorer Nalcott, tout en se demandant si Once Human arrivera un jour sur consoles. Après tout, le jeu sera disponible sur mobile en septembre 2024, prouvant que les développeurs ont bien l’intention de le rendre accessibles sur de nouvelles plateformes.

Il est donc logique que beaucoup se demandent si Starry Studio finira par porter Once Human sur consoles. Heureusement, les développeurs ont répondu aux demandes des fans, apportant un peu plus de clarté à cette question.

Starry Studio Once Human sera bientôt disponible sur mobiles.

Le jeu Once Human arrivera-t-il sur consoles ?

On ne sait actuellement pas avec certitude si Once Human sera disponible sur consoles dans le futur.

Cependant, les développeurs de Starry Studio ont partagé leur point de vue dans une réponse sur Twitter/X, expliquant : « Nous déciderons soigneusement de la sortie du jeu sur console en fonction des tests et des retours des joueurs, ce qui prendra du temps. Si une information est disponible, elle sera publiée sur nos réseaux sociaux, restez à l’écoute ! »

Ainsi, bien que Once Human ne soit pas encore prêt à arriver sur consoles, il semble que cela dépende à la fois des développeurs et des joueurs. Si les retours des joueurs et la demande sont suffisants, il est probable que Starry Studio intensifie ses tests et travaille dur pour le sortir.

Naturellement, nous mettrons à jour cet article dès que de nouvelles informations seront disponibles pour Once Human, alors, n’hésitez pas à mettre cette page en favori.

