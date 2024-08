Once Human : les meilleures Anomalies de Combat et où les trouver

Dans l’univers dévasté de Once Human, les Anomalies de Combat sont essentielles pour survivre et triompher. Voici donc la liste des six meilleures d’entre elles et où les trouver.

Dans Once Human, il existe pas moins de 47 Anomalies (Deviations en VO). Elles sont soit de type Territoire, Combat ou Gadget. Ces êtres mystérieux, nés de la collision entre notre réalité et une dimension inconnue, offrent des pouvoirs uniques aux joueurs. De l’extraction de matériaux, en passant par la création d’élixirs, elles sont vos alliés dans tous les domaines.

Les Anomalies de Combat sont tout particulièrement utiles pour les Méta-Humains. En effet, elles combattent à vos côtés, offrant un soutien précieux lors des batailles et de l’exploration du monde. Elles peuvent exposer les points faibles des ennemis ou se transformer en murs pour bloquer les rafales de projectiles. Ce sont des partenaires fiables qui peuvent renverser le cours d’une bataille à des moments cruciaux.

Dans cet article, nous allons vous dévoiler les six meilleures Anomalies de Combat parmi les 13 disponibles, en expliquant non seulement pourquoi elles sont les plus redoutables, mais aussi où les trouver pour maximiser votre potentiel sur le champ de bataille dans Once Human.

Les meilleures Anomalies de Combat dans Once Human

Notre liste comporte six Anomalies de Combat que nous pensons être particulièrement indispensables face aux ennemis. On vous explique où les dénicher et leurs atouts pour le combat.

À noter que chaque Anomalie dans Once Human a ses forces et faiblesses ; il est donc crucial d’expérimenter pour trouver celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez alterner entre les Anomalies et les garder à portée de main pendant les combats.

Poupée Vaudou

Starry Studio

Emplacement : Coatside Plaza (Zone Humide de Dayton), Collège de Sunbury (Delta de Broken), Quête Carnaval de Malheur (Casse de Sunbury, Delta de Broken)

: Coatside Plaza (Zone Humide de Dayton), Collège de Sunbury (Delta de Broken), Quête Carnaval de Malheur (Casse de Sunbury, Delta de Broken) Environnement de confinement : Lumière bleue, Lumière rouge, Musique, Jouets

La Poupée Vaudou (Voodoo Doll) a la capacité de partager les dégâts avec vous et vos alliés, en fonction de la position de la cible. Elle est particulièrement efficace lors des affrontements contre les boss puisqu’elle renvoie à l’ennemi une partie des dégâts que vous subissez.

Nous avons pu trouver la Poupée Vaudou sur le toit de l’hôpital de Coatside Plaza, sur le toit d’un des bâtiments du Collège de Sunbury (près d’une caisse mystique) et durant la quête Carnaval de Malheur qui se déclenche dans la Casse du Delta de Broken.

Mini Chemise Jaune

Starry Studio

Emplacement : Quête le Seigneur du Brouillard (Vasière Hearst, Delta de Broken), événements de Brume.

: Quête le Seigneur du Brouillard (Vasière Hearst, Delta de Broken), événements de Brume. Environnement de confinement : Lumière rouge, Jouets, Musique

La Mini Chemise Jaune (Mini Feaster) est apprécié pour ses animations et sa capacité à attaquer plusieurs ennemis avec ses tentacules. Il peut activer l’effet Rebond pour augmenter les dégâts de votre arme. Pour l’obtenir, vous devrez réussir un événement PvE de Brouillard.

Pour l’obtenir, complétez la quête Le Seigneur du Brouillard donnée par le PNJ Severin VII-S2401, présent dans plusieurs colonies de la carte. Cependant, La Mini Chemise Jaune est aussi disponible dans les coffres à la fin des Événements de Brume : ils apparaissent de façon aléatoire et sont indiqués par un gros cercle rouge visible dans le ciel.

Mini Merveille

Starry Studio

Emplacement : Quête Voyageur d’Outre-Monde (Red Sands)

: Quête Voyageur d’Outre-Monde (Red Sands) Environnement de confinement : Lumière rouge, Lumière bleue

Pour renforcer votre défense, la Mini Merveille (Mini Wonder) est un excellent choix. Cette Anomalie intercepte les balles ennemies en s’interposant entre vous et l’ennemi qui vous tire dessus. Vous pourrez l’acquérir en visitant le Monolithe Abandonné, une étape incontournable.

Pour obtenir cette Anomalie, vous devez compléter la quête secondaire Voyageur d’Outre-Monde, dans le Monolithe Abandonné. Elle vous est donnée par Lowe à Blackfell.

Annihilation Totale

Starry Studio

Emplacement : Objectif Saisonnier Mirage Aérien, Caisses d’armes près des Ancrages de Faille

: Objectif Saisonnier Mirage Aérien, Caisses d’armes près des Ancrages de Faille Environnement de confinement : Lumière rouge, Musique

L’Anomalie Annihilation Totale (Zeno-Purifier) de Once Human cible et attaque les ennemis proches, se téléportant automatiquement derrière les adversaires pour infliger des coups au corps à corps. Elle vous offre la même capacité, et avec une Annihilation Totale de niveau 3, vous avez le pouvoir de terrasser quiconque ose vous défier.

Pour obtenir l’Anomalie Annihilation Totale, la méthode la plus simple est de tuer 200 ennemis avec une arme de mêlée pour débloquer l’objectif Saisonnier Mirage Aérien. Pour la Récupérer, allez dans l’onglet Objectifs Saisonniers > Mirage Aérien > Défis et cliquez sur Récupérer. Vous pouvez aussi compter sur la chance en ouvrant les caisses d’armes près des Ancrages de Faille pour avoir une chance de l’obtenir.

Émissaire du Papillon

Starry Studio

Emplacement : Quête À la veille de l’évolution (tutoriel), Ruines du Centre de Recherche GAIA, Silo de Confinement Alpha

: Quête À la veille de l’évolution (tutoriel), Ruines du Centre de Recherche GAIA, Silo de Confinement Alpha Environnement de confinement : Lumière verte, Fleurs

L’Émissaire du Papillon (Butterfly’s Emissary), malgré sa simplicité, est un allié précieux pour vous mener jusqu’aux aventures endgame dans Once Human. Cette Anomalie cible en priorité l’ennemi que vous désignez. Si vous ne sélectionnez pas de cible, elle attaque automatiquement les adversaires proches, infligeant 20 % de dégâts supplémentaires aux points faibles. Elle vous indique aussi les points faibles des ennemis.

Contrairement aux autres Anomalies de Once Human, l’Émissaire du Papillon est automatiquement ajouté à votre inventaire lorsque vous complétez la quête-tutoriel À la veille de l’évolution après avoir parlé avec Mitsuko. Cependant, vous pouvez en obtenir un autre aux Ruines du Centre de Rcherche GAIA, près des ascenseurs F1. Enfin, cette Anomalie peut aussi être lâchée par le boss du Silo de Confinement Alpha, dans la région de Chalk Peak, mais ce n’est pas une garantie.

Crâne Canin

Starry Studio

Emplacement : Monolithe d’Avidité

: Monolithe d’Avidité Environnement de confinement : Lumière rouge, température basse, Électricité à 5W

Le Crâne Canin (Lonewolf’s Whisper) est certainement la meilleure Anomalie de Once Human, invoquant plusieurs loups démoniaques qui attaquent tous les ennemis à proximité. En prime, elle augmente les dégâts infligés aux adversaires de 21,6 %.

Pour l’obtenir, la seule méthode que nous connaissons est celle qui consiste à entrer dans le Monolithe d’Avidité et de battre son boss. Il a de grandes chances de lâcher le Crâne Canin, mais ce n’est pas une garantie. Il vous faudra peut-être faire plusieurs tentatives.

Voilà, maintenant que vous connaissez les meilleures Anomalies de Combat de Once Human, il ne vous reste plus qu’à partie à la chasse ! Que ce soit pour renforcer votre défense ou maximiser vos attaques, ces Anomalies sont des atouts indispensables pour survivre et dominer dans ce monde post-apocalyptique. Explorez, expérimentez et choisissez celles qui s’adaptent le mieux à votre style de jeu.