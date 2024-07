Once Human est-il jouable en crossplay ? Détails de la cross-progression

Once Human est disponible sur PC et très prochainement sur appareils mobiles, il est donc crucial que le jeu prenne en charge la progression croisée et le jeu multiplateforme entre PC, iOS & Android.

Once Human met les joueurs face à des ennemis monstrueux dans un cadre post-apocalyptique. Les joueurs peuvent collaborer pour fabriquer des armes, construire des bases défensives et survivre face à des hordes infernales d’ennemis.

Cependant, cela signifie-t-il que vous pouvez jouer avec des joueurs sur différentes plateformes ? Voici ce que vous devez savoir sur le fait que Once Human supporte ou non le crossplay et la progression multiplateforme entre PC, iOS et Android.

Once Human a-t-il le crossplay ?

Oui, Once Human prend en charge le crossplay entre PC et mobile. Cela signifie que vous pourrez jouer avec tous les joueurs, quel que soit votre choix de plateforme.

Cependant, il est important de noter que Once Human n’est actuellement pas disponible sur iOS et Android. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été fixée pour la version Android, l’App Store officiel indique une date de sortie le 26 septembre 2024.

Donc, si vous prévoyez de jouer à Once Human, vous devrez l’installer sur PC ou attendre patiemment la sortie mobile.

Once Human a-t-il une progression multiplateforme ?

Oui, Once Human prend en charge la progression multiplateforme sur toutes les versions du jeu. Comme indiqué dans la FAQ du jeu, les comptes Once Human vous permettront d’accéder à votre profil de personnage, quelle que soit la plateforme.

Cela signifie que vous pourrez jouer sur votre ordinateur pour affronter des ennemis plus intenses, avant de passer sur mobile pour vous occuper des tâches de farming. Jouer à Once Human en déplacement est également un énorme avantage pour ceux qui souhaitent continuer leur progression sans rester derrière leur écran PC.

Comme Once Human est gratuit, vous pourrez télécharger le jeu et l’essayer sur PC et mobile. Alors, assurez-vous de tester la version mobile lorsqu’elle sera lancée plus tard cette année.

En attendant, assurez-vous de consulter la rubrique Once Human de notre site pour découvrir nos nombreux guides et actualité sur le jeu de Starry Studio.