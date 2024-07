Once Human : comment prendre et perdre du poids

Il y a certaines statistiques que les joueurs doivent surveiller de près dans Once Human, et ce n’est pas toujours facile. Cependant, il y en a une en particulier qui peut ne pas être évidente jusqu’à ce qu’elle vous affecte réellement : la prise et la perte de poids. On vous explique tout dans notre guide.

En effet, le poids a un impact significatif dans Once Human, et si vous ne le gérez pas correctement, vous pouvez rencontrer de sérieux problèmes.

L’article continue après la publicité

Vous pouvez perdre du poids dans Once Human en mangeant des aliments qui provoquent de l’inconfort gastrique ou qui ont l’effet “Régime allégé”.

L’article continue après la publicité

Les aliments avariés, l’eau sale et la viande crue provoqueront tous de l’inconfort gastrique si vous décidez de suivre cette voie. Une fois que vous avez atteint votre poids désiré, vous pouvez prendre des antibiotiques pour vous débarrasser de cet effet négatif. Si vous n’avez pas d’antibiotiques sous la main, n’oubliez pas que vous pouvez en fabriquer à l’établi des fournitures.

L’article continue après la publicité

Le Jus Amincissant est une autre bonne option, car il a l’effet “Régime allégé”, mais vous pouvez également simplement réajuster votre niveau de forme physique en utilisant le miroir sur pied pour changer votre poids de cette manière.

L’article continue après la publicité

Manger des aliments avec l’effet “Musculation” vous aidera à prendre du poids dans Once Human, mais vous pouvez là aussi réajuster votre niveau de forme physique en utilisant le miroir sur pied.

L’article continue après la publicité

Starry Studio Le Fish and Chips est une excellente option pour prendre du poids.

Les frites et les Fish & Chips sont deux des meilleures façons de prendre du poids, car ils ont tous deux l’effet “Musculation”.

En dernière alternative, vous pouvez aussi obtenir l’Anomalie Chat Extradimensionnel. Si vous l’équipez pendant que vous dormez, vous commencerez à prendre du poids très rapidement.

Starry Studios

Explication de l’importance du poids

Once Human vous permet de gérer votre poids pour la première fois lors de la création de votre personnage et il est principalement affecté par votre niveau de forme physique. L’ajustement de votre poids offre différents bonus et malus :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En dessous de 65 kg : Charge de base : 80 kg Vitesse d’attaque au corps à corps : +15% Dégâts d’attaque au corps à corps : -10% Endurance maximale : +25

: Entre 65-85 kg : Charge de base : 90 kg Réduction des dégâts au torse : +10% Vitesse de récupération de l’endurance : +20%

: Au-dessus de 85 kg : Charge de base : 100 kg Vitesse d’attaque au corps à corps : -20% Dégâts d’attaque au corps à corps : +15% Vitesse de roulade : -20% Stabilité des armes : +15



Poids idéal dans Once Human

Le meilleur poids dans Once Human se situe autour de 65 kg-85 kg, car il offre le moins de désavantages tout en vous donnant des bonus intéressants. Mais tout dépend de votre style de jeu, alors, assurez-vous d’expérimenter différents poids pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Voilà, à vous de jouer ! En attendant, assurez-vous de consulter la rubrique Once Human de notre site pour découvrir nos nombreux guides, dont notre Tier list des armes, et toute l’actualité du jeu de Starry Studio.