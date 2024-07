Once Human : Comment obtenir des Cristaux de Platine

Le Cristal de Platine est un matériau rare, mais très utile dans Once Human, voici donc tout ce qu’il vous faut savoir pour en trouver facilement.

L’aventure de Once Human plonge les joueurs dans son univers, soit avec des amis, soit en solo, avec des ressources et des outils minimalistes. Plus vous progressez, plus vous avez besoin de trouver du butin rare, des ressources minières, pour ne citer que quelques exemples.

Le jeu propose de nombreux matériaux avancés, tels que les Cristaux de Platine, essentiels pour créer des plans d’armes et d’armures puissantes. Ces équipements améliorés sont indispensables pour affronter les divers ennemis du monde de Once Human.

Pour ceux qui peinent à trouver des Cristaux de Platine dans Once Human, voici tout ce que vous devez savoir pour y mettre la main dessus facilement.

Starry Studio Les Cristaux de Platine sont un matériau rare et utile dans Once Human.

Tout d’abord, les Cristaux de Platine ne sont accessibles qu’aux joueurs qui ont déjà réussi à passer les premières étapes du jeu. La ressource ne peut être obtenue qu’entre les niveaux 41 et 50 dans les zones endgame.

Une fois que les joueurs ont atteint ces zones mortelles du jeu, il y a deux façons d’obtenir des Cristaux de Platine, comme expliqué ci-dessous.

Caisses de Butin

Les Caisses de Butin jouent un grand rôle dans Once Human ; ces boîtes offrent des ressources, des armes et plus encore. Cependant, obtenir un ou deux Cristaux de Platine à partir des caisses de butin n’est pas une mince affaire, car ils ne seront trouvés que dans des caisses contenant des butins précieux.

Les Caisses de Butin dans Once Human réapparaissent avec le temps, ce qui signifie qu’il est possible de farm des Cristaux de Platine à partir des caisses qui donnent accès à des objets précieux.

Pour maximiser vos chances d’obtenir un Cristal de Platine à partir des Caisses de Butin, explorez les bâtiments principaux et les bastions dans la région de Blackfell, en particulier les Champs Pétrolifères et l’installation Silo de Confinement : Theta à Red Sands.

Activer les Ancrages de Faille

Activer les Ancrages de Faille dans la région de Red Sands récompense toujours les joueurs de quatre Cristaux de Platine. Par conséquent, en activer autant que possible garantit de trouver et de gagner des Cristaux de Platine.

Cependant, il est important de noter que tenter d’activer les Ancrages de Faille invoque des ennemis dangereux, alors veillez à vous préparer au combat avant de vous aventurer dans ces zones.

Voilà, à vous de jouer ! En attendant, assurez-vous de consulter la rubrique Once Human de notre site pour découvrir nos nombreux guides, dont notre Tier list des armes, et toute l’actualité du jeu de Starry Studio.