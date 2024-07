Once Human annonce des scénarios PvE et PvP explosifs très prochainement

Once Human a conquis l’univers des jeux de survie en monde ouvert, réunissant plus de 230 000 joueurs simultanés sur Steam au moment de la rédaction de cet article. De plus, le développeur a confirmé l’arrivée de plusieurs fonctionnalités majeures qui seront déployées avec une mise à jour en septembre.

Presque deux semaines après la sortie initiale de Once Human, le développeur Starry Studio a partagé un communiqué de presse remerciant la communauté pour son soutien et promettant une mise à jour majeure.

Dans cette mise à jour, de nouvelles fonctionnalités de gameplay PvE et PvP seront déployées, offrant aux joueurs une gamme élargie de modes de jeu. La première est un nouveau scénario de gameplay PvP qui oppose directement les deux principaux camps du jeu, les Mayfly et Rosetta, l’un contre l’autre.

Starry Studio Le succès ne semble pas près de s’arrêter pour Once Human

Le nouveau scénario PvE reste quelque peu mystérieux, bien qu’il soit significatif par l’ampleur des changements qu’il offre. Se déroulant dans une nouvelle région montagneuse du nord de la carte, il comportera également de tout nouveaux monstres et défis pour les joueurs à conquérir.

Tout cela arrivera en septembre, bien que le développeur n’ait pas encore donné de date de sortie plus précise pour le déploiement exact du patch. Depuis sa sortie, Starry Studio a déployé des patchs et des correctifs réguliers pour améliorer l’expérience globale des joueurs.

La réception générale du jeu a été remarquable, la communauté louant le gameplay et l’absence de fonctionnalités pay-to-win pour une sortie multijoueur. Le développeur a aussi montré beaucoup de bonne volonté dans les premiers jours de Once Human, après avoir choisi d’humilier publiquement les tricheurs en les nommant et en les dénonçant en ligne.

Once Human est actuellement en cinquième position sur les classements des jeux les plus joués de Steam et en septième position des meilleures ventes. Le jeu est pour l’instant uniquement disponible sur PC, prochainement sur mobiles, et le développeur a déclaré qu’il envisagerait un lancement futur sur console si les retours des joueurs restent positifs.